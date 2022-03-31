Опытные воспитатели обеспечат детям отличный отдых

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Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

После мартовских холодов в столице озаботятся уборкой города после зимы, задумаются о подготовке кадров в детские лагеря. А некоторые вопросы, например строительство метро, решаются круглый год независимо от сезона.

Готовим специалистов

«Многие тысячи школьников Москвы уедут в пионерские лагеря. Центром всей летней работы с детьми должны явиться городские пионерские лагеря. Накоплен немалый опыт организации таких лагерей. Лето приближается. Надо определить, где они будут созданы, назначить их руководителей из числа опытных педагогов, выделить инициативных пионервожатых, оборудовать спортивные площадки и, пользуясь весенними днями, озеленить территории дворов школ и домоуправлений».

10 апреля 1951 года

В начале апреля стартует бесплатное обучение для желающих стать руководителем или администратором смены в детском лагере.

Слушатели, успешно сдавшие экзамен в конце обучения, получат сертификат и смогут работать на руководящих должностях в детских оздоровительных лагерях. Там их ждут достойная заработная плата, бесплатное пятиразовое питание и проживание, страховка, а также перспектива дальнейшего карьерного роста, — рассказали в Мосгортуре.

29 марта 2022 года

Воскресники и субботники

«Во дворах в прошлые выходные наведением чистоты были заняты 140 тысяч москвичей. В пятой жилищно-эксплуатационной конторе Москворецкого района в воскреснике участвовало 350 человек».

3 апреля 1959 года

Месячник по уборке и благоустройству территории в столице, который проходит каждой весной, состоится с 1 по 30 апреля. А вот общегородской субботник намечен на 16 апреля.

— Надеюсь, те ограничения, которые на сегодняшний день указом мэра сняты, не вернутся, и москвичи, проявив свою трудовую доблесть, выйдут 16 апреля на общегородской субботник, и мы все вместе наш город будем делать чище и краше, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

17 марта 2022 года

Планы метростроевцев

«Строители стремятся 1 мая сдать в эксплуатацию подземный переход под Театральным проездом. Сегодня, на пятнадцать дней раньше срока, установленного графиком, они завершили все намеченные строительные работы».

3 апреля 1959 года

В планах — открыть подземный переход от Ленинградского вокзала к метро «Комсомольская» в марте-апреле.

— Переход не работал с 1993 го да. Решение провести там ремонт приняли в 2019 году. После этого от вокзала до метро можно будет дойти всего лишь за две минуты — в три раза быстрее, чем по улице, — сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

23 февраля 2022 года