Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Василий Емельяненко поделится с пользователями Yappy гастрономическими зарисовками

Лучезар Мусиенко

Общество
Василий Емельяненко поделится с пользователями Yappy гастрономическими зарисовками
Фото: Pexels

Функционал приложения полностью соответствует моим творческим задумкам.

Об этом сказал шеф-повар Василий Емельяненко, присоединившись к российской социальной сети. Звезда гастрономических телешоу, известный ведущий, фуд-продюсер и эксперт кулинарных проектов отметил, что давно хотел попробовать новый формат подачи кулинарного искусства и Yappy — лучшая площадка для этого.

— Мне кажется, что в современном мире время потребления информации значительно сократилось. Люди хотят, чтобы было быстро и вкусно. Поэтому здесь я буду делиться короткими, но крайне интересными гастрономическими зарисовками, — сказал шеф-повар.

Василий отметил, что в формате коротких видео будут преобладать кулинарные лайфхаки: как что жарится и режется. Шеф добавил, что в рамках платформы стоит ожидать эксклюзивный контент, который не перекликается с другими платформами.

—Люди всегда хотят чего-то нового, и, более того, ищут доверительное отношение. Мы надеемся, что с нами будут именно те люди, которые доверяют нашему экспертному мнению, — сказал он.

Шеф-повар также добавил: «Мне кажется, что одной из важнейших особенностей моего контента являются подробные и «настоящие» рецепты. Мы показываем приготовление блюд так, как это выглядит в действительности. Нас ждет интересный и вкусный путь, поэтому присоединяйтесь, готовьте и делайте коллабы вместе со мной!»

Новая российская социальная сеть на базе UGC-видеостока уже доступна для скачивания на платформах IOS и Android, а также в AppGallery от Huawei. На видеоплатформе уже зарегистрировались такие популярные блогеры, как Карина Кросс, Александр Зарубин, Егор Крид, Ольга Бузова и многие другие. Количество новых пользователей, к которым относятся в том числе известные представители медиасферы, продолжает увеличиваться. Так, в сравнении с февралем в марте средний объем дневной аудитории приложения вырос на 68 процентов, а количество опубликованных материалов увеличилось в 1,5 раза и составило более 700 тысяч роликов.

Разработчики отмечают, что в этом году в приложении появится механизм монетизации контента. Работа со всеми популярными платежными системами уже налажена.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте