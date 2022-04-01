Василий Емельяненко поделится с пользователями Yappy гастрономическими зарисовками

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Функционал приложения полностью соответствует моим творческим задумкам.

Об этом сказал шеф-повар Василий Емельяненко, присоединившись к российской социальной сети. Звезда гастрономических телешоу, известный ведущий, фуд-продюсер и эксперт кулинарных проектов отметил, что давно хотел попробовать новый формат подачи кулинарного искусства и Yappy — лучшая площадка для этого.

— Мне кажется, что в современном мире время потребления информации значительно сократилось. Люди хотят, чтобы было быстро и вкусно. Поэтому здесь я буду делиться короткими, но крайне интересными гастрономическими зарисовками, — сказал шеф-повар.

Василий отметил, что в формате коротких видео будут преобладать кулинарные лайфхаки: как что жарится и режется. Шеф добавил, что в рамках платформы стоит ожидать эксклюзивный контент, который не перекликается с другими платформами.

—Люди всегда хотят чего-то нового, и, более того, ищут доверительное отношение. Мы надеемся, что с нами будут именно те люди, которые доверяют нашему экспертному мнению, — сказал он.

Шеф-повар также добавил: «Мне кажется, что одной из важнейших особенностей моего контента являются подробные и «настоящие» рецепты. Мы показываем приготовление блюд так, как это выглядит в действительности. Нас ждет интересный и вкусный путь, поэтому присоединяйтесь, готовьте и делайте коллабы вместе со мной!»

Новая российская социальная сеть на базе UGC-видеостока уже доступна для скачивания на платформах IOS и Android, а также в AppGallery от Huawei. На видеоплатформе уже зарегистрировались такие популярные блогеры, как Карина Кросс, Александр Зарубин, Егор Крид, Ольга Бузова и многие другие. Количество новых пользователей, к которым относятся в том числе известные представители медиасферы, продолжает увеличиваться. Так, в сравнении с февралем в марте средний объем дневной аудитории приложения вырос на 68 процентов, а количество опубликованных материалов увеличилось в 1,5 раза и составило более 700 тысяч роликов.

Разработчики отмечают, что в этом году в приложении появится механизм монетизации контента. Работа со всеми популярными платежными системами уже налажена.