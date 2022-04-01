Мечта геймеров и ответ на вопрос «что подарить» для родителей: стильные гаджеты от BY SHOP
Что нужно настоящему геймеру? Море терпения, скоростной компьютер, удобное кресло… и гаджеты, конечно. Поэтому именно мобильные аксессуары получили в качестве подарков участники «Московского турнира-дуатлона 2022 по интерактивному и классическому Футболу для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», а подготовил подарки онлайн-маркетплейс BY SHOP.
Социальную значимость проекта невозможно переоценить: такие мероприятия проникнуты особенной, праздничной и при этом трогательной атмосферой, к тому же здесь всегда можно найти новых друзей, единомышленников и новые возможности для самовыражения. Ну а подарки от BY SHOP — мышки, кабели, аккумуляторы и многое другое — превратили этот день в настоящий праздник.
Приобрести их может каждый по доступным ценам и любым удобным способом: на сайте, в приложении или в корнерах BY SHOP.
Но здесь есть не только гаджеты: игрушки, посуда и множество других полезных товаров для семьи.
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