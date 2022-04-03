Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер: Без нравственной основы государство не выживет

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер уверен, что неоязычники и деструктивные секты действуют совместно, чтобы уничтожить православие и единство славянских народов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Патриарх Кирилл в послании к исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке отметил, что народы России и Украины, вышедшие из одной купели Крещения, не являются виновниками конфликта. Страны Запада попытались изменить ментальность людей. О духовной стороне противостояния специальной военной операции корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с протоиереем Андреем Хвылей-Олинтером.

Видео с украинских майданов показали, что среди самых активных участников протестов были крепкие молодые люди с короткой стрижкой или вообще бритые наголо, украшенные татуировками с руническими знаками. Специалисты-историки быстро опознали многие рисунки как символы фашистских организаций и дивизий СС. Например, на эмблеме запрещенного в России полка «Азов» изображен «вольфсангель», что в переводе с немецкого означает «волчий крюк». Этот же символ был на шевроне дивизии СС «Дас Райх».

Семена нацизма и национализма давно культивировались на Украине и дали богатые всходы. Однако политическая составляющая — это видимая сторона происходящих в украинском обществе процессов. Существует и духовная сторона проблемы, скрытая духовная брань против Русского мира. В этом уверен протоиеререй Андрей Хвыля-Олинтер. Свои выводы он подкрепляет фактами. Приводим его соображения.

Майдан / Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Единство истории

Сегодня у многих из православных, живущих в России, есть родственники или друзья на Украине. И с ними порой возникают острые споры из-за разных, даже противоположных точек зрения на происходящее сейчас на Украине. Говорят, что нужно сосредоточиться на спасении души и не думать об остальном. Но то, что происходит сегодня на Украине, имеет прямое отношение к спасению не только физическому, я говорю сейчас о безопасности нашей страны и людей, живущих в Донбассе, но и к духовному. И это не просто абстрактные рассуждения, что вот где-то там живут украинцы, где идут боевые действия. Нет. Это по-настоящему вопрос духовного стояния.

Дело в том, что история — это непрерывный процесс. Помните картину Ильи Глазунова «Вечная Россия», где на огромном полотне сотни фигур исторических деятелей, представителей противоположных общественных движений? Там и Лев Толстой, и коммуна. И это все наша история, которая непрерывна. И Украина — часть этой истории. А сегодня на Украине появились люди, которые желают разрушить эту непрерывность, сломать, разбить национальное сознание и идентичность. Понятно, для чего это происходит — когда нечто целое разделено на части, то им намного проще управлять, оно менее защищено. Вот именно это и происходит сегодня на Украине — попытки разбить, разделить народ на мелкие группы.

Троянский конь свободы

Глядя на сегодняшнюю Украину, мы видим, сколько там сегодня разных общественных движений, которые провозглашают разные цели. Под видом борьбы с коммунистической идеологией они сражаются с православием, поскольку Запад ненавидит Православную церковь и русский народ. Это происходит так, что, на первый взгляд, никакой борьбы не заметно. Она приобретает вид так называемой свободы слова. Прикрываясь ею, действуют различные деструктивные силы, усилия которых направлены, повторюсь, на разрушение самоидентификаци и самосознания народа.

Чтобы говорить о них, для начала необходимо напомнить о сатанинских практиках. Что значит быть сатанистом? Это значит, что нужно непременно оскорблять и глумиться над православием или православными символами. Вот как нам, православным, необходимо причастие, иначе мы какие-то не такие христиане, так и сатанистам нужно непременно глумиться над христианством. А тех, кто этого не делает, они могут и убить. И это подтвержденные факты. В своем глумлении над христианством сатанисты сходны с современными неоязычниками. А мы все видели, что на Украине радикалы используют неоязыческие символы. И не только на Украине.

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Равновеликость добра и зла

В соответствии с языческими концепциями мира добро и зло, белые силы и черные, находятся в неком равновесии. Это две абсолютно равновеликие сущности, только с разными знаками. Отсюда вытекает отсутствие представлений об истине и добре. Нет ничего абсолютного, только относительное, ведь любой феномен имеет две стороны, которые как бы нивелируют его моральные оценки. Вспомним представления современных неоязычников. Вот так называемые Белобог и Чернобог. Это минус и плюс, которые при наложении друг на друга, как известно, дают ноль. В такой дуалистической вселенной существуют неоязычники.

Почему мы говорим неоязычество? Потому что зачастую о верованиях, обрядах, существовавших до времен принятия христианства, мы ничего не знаем, либо сведения очень отрывочны. Во всяком случае, подлинных письменных источников мы не знаем. Артефакты типа Велесовой книги, как было неоднократно доказано, — это подделки. Современное представление язычников, их система религиозных взглядов — это синкретизм, составленный подобно мозаике из различных верований, философских систем, декорированный национальным колоритом, зачастую просто его стилизацией. Таким образом, мы можем сказать, что неоязычество всегда состоит из трех составляющих: лженаука, сатанизм и собственно язычество.

Среди неоязычников распространены теории, не признанные в научной среде, разного рода тайные знания, которые якобы не признают ученые, тяга к таинственности и сенсациям. Все это опирается на оккультную, эзотерическую и демоническую духовность.

Дело нацистов

Почему же так опасно неоязычество? Потому, что в прошлом веке гитлеровская Германия как раз создала некий религиозный культ, который был основан на нескольких ветвях язычества. Это стало одной из причин начала Второй мировой войны. А если мы вспомним, что на украинских майданах очень активно действовали группы, в символике которых были как раз неоязыческие символы и запрещенный сегодня в России «Азов» — это далеко не единственная из них, то причины сегодняшних событий станут ясны.

Украина готовилась к войне. И подготовка эта была не только военная, но и духовная. И она проходила в том числе и под знаком ненависти к Православной церкви. Мы видим, что при прямом и непосредственном участии украинских властей, в частности президента Петра Порошенко, Православная церковь на Украине оказалась расколотой. Разделение, расколы, когда некогда могучее единое целое разделяется на куски, — часть плана по ослаблению православия и России. Вспомним, что современное неоязычество по своей сути этноцентрично. В традиционную русскую среду внедряется родноверие с театрализованными элементами типа участия в массовых обрядах, для тюркских народов предлагают неотенгрианство, то есть культ верховного существа, снабженного орнаментировкой в виде скачек на лошадях, ритуальным закланием баранов и прочим.

Смысл здесь все в том же — разделить народы многонациональной страны, поссорить их друг с другом. Фактически неоязычники уничтожают те качества, которые русского человека и делают русским, православного христианина православным. В среде неоязыческих идеологов существует теория, которая по своей сути — типичный фейк, что принятие христианства на Руси — некая специальная операция, проведенная иудеями. А Православная церковь — суть оружие еврейства. Отсюда же идея, что христианство принесло русским лишь беды и скорби. Таким образом, всех православным русских людей неоязычники считают чем-то вроде низшей расы: христианизированным быдлом, выделяя среди них себя как особую привилегированную прослойку. Неудивительно, что одной из их основных идей является отрицание России как столпа христианской православной цивилизации, системообразующей части Русского мира. У неоязычников часто вывернуты понятия о добре и зле.

Поэтому явно русофобские силы они трактуют как прорусские, патриотические. Не случайно многие из деятелей российского неоязычества, например некий Истархов, горячо приветствовали украинские майданы, притом что участники майданов никогда не скрывали своей русофобской сущности.

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Идея разделения

И эта русофобия проявляется у неоязычников и нацистов не только в виде лозунгов. У них есть конкретные геополитические программы. Например, российские родноверы видят будущее России как некоей федерации или даже конфедерации, где собственно Русь — это небольшая территория примерно в границах русских княжеств XIII–XIV веков. Сибирь и Дальний Восток у них отдельно. Это, по их мнению, должно происходить потому, что в Сибири и на Дальнем Востоке не «коренные» русские места. А то, что эти территории осваивались столетиями огромным трудом и жертвами тысяч русских людей, которые хотели оставить приобретенные земли на пользу потомкам, они перечеркивают, поскольку все это были христианизированные зомби, как мыслят о народе неоязычники.

Самое интересное, если мы сравним идеи западных политологов, например Збигнева Бжезинского, то увидим невероятное сходство их с неоязычниками. И те и другие предлагают разделить Россию на несколько независимых частей! И у американцев тоже должна Сибирь быть отдельно, Дальний Восток отдельно, а Север России отдельно от ее центра. Такое сходство в подходах и видении будущего России или, лучше сказать, желаемого ими будущего не случайно.

Под видом плюрализма, свободы слова еще со времен перестройки в нашу страну начался наплыв деструктивных идей, движений с Запада. И неоязычество было одним из них. Под видом некоего свободного мнения в массовое сознание внедрялись идеи, которые сами нетерпимы к другим мнениям и течениям мысли, сами над ними глумятся. Как глумятся неоязычники над христианством. Требуя плюрализма и терпимости, они не спешат сами быть терпимыми.

Такая нетерпимость и желание подавлять всех, кто не согласен с тобой, — это сильнейший симптом жажды власти. Неоязычники добиваются влияния на политические институты и общественные процессы. В США, например, это уже произошло. Там многочисленные квазирелигиозные группы, например североамериканское общество «Череп и кости». Эта тайная организация студентов, куда входят представители только самых богатых и влиятельных американских семейств. Информация об этом доступна в сети, и даже сняты художественные фильмы. Тем не менее это очень закрытая структура, куда посторонним вход категорически запрещен. Это может быть в том числе по причинам того, что ритуалы, которые проводятся для посвящения, могут носить аморальные или даже преступные, уголовные черты.

В начале 2010-х годов американским журналистам удалось на скрытую камеру снять, что происходит при посвящении в члены общества. Оказывается, новички должны целовать череп, а остальные при этом выкрикивают ругательства. Это напоминает средневековые сатанинские мистерии. И это сходство не случайно! В элите США немало представителей деструктивных культов и сатанистов. Почти все президенты США были членами разных тайных обществ или закрытых клубов. Конечно, они не называются сатанистами напрямую и даже изображают, что они христиане, но их мораль позволяет им лгать. Внутри своих организаций, на собраниях, где нет посторонних людей, они открыто исповедуют свои антихристианские взгляды. Всем непосвященным они лгут, поскольку считают их варварами, не вполне полноценными людьми. Настоящими господами сатанисты почитают только самих себя. А тем, кто ниже их по статусу, можно лгать как угодно, и, самое главное, их не жалко. Их можно приносить в жертву любым экспериментам, подобным тому, что сегодня происходит на Украине.

Война за ценности

Не случайно украинская элита опирается на неоязычников и неонацистов. А эти понятия, как мы уже знаем, всегда смыкаются. Дело в том, что у всех этих неонацистских центров есть общее руководство, которое их идейно окормляет, служит им путеводной звездой. И руководство это находится в США. А чтобы контролируемые низшие народы беспрекословно подчинялись приказам, внедряется целенаправленный культ «белого господина». Вспомните все эти ритуалы с официальных приемов разных чинов американской администрации прошлым президентом Украины Петром Порошенко. Он выглядел не как равноправный партнер, а скорее как представитель туземной администрации, встречающий присланного из метрополии очередного проконсула.

Украинцам внушали идею, что США — это единственно справедливая и правильная страна, и для них не существует иного пути в мире, кроме того, что укажут им в Вашингтоне. Отсюда и некритическое принятие всех американских планов. Биологические лаборатории в стране — пожалуйста! Свастики на площадях и нацистские символы — легко! Убийства по национальному или языковому признаку — сколько угодно! Ведь господин разрешил все это делать. А господину необходимо повиноваться. У Гитлера была ровно такая же идея — повиновение высшей расе рас низших.

А внутри одного народа рядовые граждане должны были повиноваться элите, объединенной по принципу рыцарских орденов или тайных организаций. Отсюда весь этот символизм, который мы видим у членов преступной организации СС, все эти сложные ритуалы и не имеющие никакого отношения к истории факельные шествия, массовые акции и прочее, что так успешно воспроизводит киевский режим.

Поэтому когда мы говорим, что происходящее на Украине имеет и духовный смысл, это означает борьбу света, любви, истины, которые утверждает христианство, и поклоняющегося демонам неоязычества, под прикрытием которого действует сатанизм.

Ситуация эта лучше всего демонстрирует, что без твердой нравственной основы не может существовать не только отдельная человеческая личность, но и государство. Когда между людьми нет объединяющей идеи, скрепленной идеалами, позволяющими противостоять чуждым, разрушительным влияниям, духовное сопротивление становится невозможно.

В дни Великого поста мы должны еще больше задуматься об этом и укрепить себя молитвой и напряженной внутренней духовной работой по обретению Божественной истины и спасения наших душ.

ДОСЬЕ

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер по первому образованию кибернетик. Более 30 лет проработал в структуре МВД, дослужился до звания полковника и в конце 1990-х — начале 2000-х был заместителем начальника Центра криминальной информации ГИЦ МВД России. В качестве консультанта депутата Госдумы участвовал в разработке закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В возрасте 47 лет крестился, а спустя 11 лет был рукоположен в диаконы. Долгое время совмещал службу в МВД с антисектантской деятельностью. Участвовал в судебных процессах против «Международного общества сознания Кришны» и в расследованиях противоправной деятельности секты «Аум синрике»* в России. До сих пор борьба с деструктивными культами является для отца Андрея одним из главных направлений в работе.

*«Аум Синрике» — организация запрещена в России решением суда в апреле 1995 года.