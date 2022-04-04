Аренда и покупка спецтехники: что лучше

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Строительная отрасль находится в постоянном развитии — появляются новые дома, дороги и многие другие объекты. Помимо рабочих и строительных материалов для этого требуется спецтехника. Это бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, бетононасосы и другие подобные средства. О том, как лучше поступить — купить или арендовать такую технику, читайте в этой статье.

Конечно, с принятием такого решения не стоит торопиться. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Что же необходимо учитывать?

Финансовое положение вашей компании. Арендовать может быть значительно дешевле, чем покупать, особенно если определенная спецтехника требуется на небольшой срок. Однако если она необходима чуть ли не ежедневно, то стоит задуматься над ее приобретением. В крайнем случае ее всегда можно будет продать. Как часто будет использоваться каждая конкретная техника. Составьте примерный график работ на ближайшие несколько месяцев, это позволит подсчитать трудозатраты. Необходимость доступа к технике в любое время. Некоторое оборудование может понадобиться по запросу клиента. Поймите, готовы ли вы к таким трудностям, ведь в ином случае партнер может уйти к другой компании с собственным автопарком. Наличие в вашей компании квалифицированных сотрудников, которые могут управлять этой техникой. В случае аренде спецтехники эта проблема не возникает, поскольку вместе с оборудованием предоставляются и услуги машиниста. В ином случае придется искать специалиста. Готовность ремонтировать и обслуживать приобретенную технику. Устранять возникающие неисправности в работе машин должны профессионалы, а на это требуется значительное количество средств. При покупке придется постоянно менять масло, тормозную жидкость, покупать расходники. В случае аренды эта необходимость отсутствует. Наличие гаража или бокса — купленную крупногабаритную технику нужно где-то хранить, а это еще одни дополнительные траты. При аренде хранением спецтехники занимается арендодатель.

В каких случаях стоит арендовать технику?

Во-первых, если оборудование нужно только в течение небольшого периода времени. Посмотреть варианты можно на сайте русбизнесавто.

Во-вторых, если на ваш проект нужно специальное оборудование. Вы можете владеть какой-то универсальной техникой, которую легко адаптировать разные виды задач. Однако в ряде случаев может понадобиться крупная техника, тогда ее лучше арендовать.

В-третьих, если у вас нет или не хватает водителей и техников. Нанимать таких специалистов — еще одна вынужденная трата времени и денег. Подумайте, готовы ли вы, брать на себя это бремя.

В каких случаях лучше купить спецтехнику?

Наиболее очевидный ответ — если у вас есть необходимые ресурсы для покупки: деньги, специалисты, место для хранения, возможности для будущего обслуживания и ремонта.

Также лучше приобрести спецтехнику, если вам требуется гибкость в работе. Так вы сможете приспособиться к изменениям в графике строительства, погодным условиям, запросам клиентов.

Кроме того, спецтехнику стоит покупать, если она будет требоваться на объектах как минимум больше восьми месяцев в году.

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