Крепость с заложниками: российская армия проводит в Мариуполе одну из самых тяжелых операций

Военнослужащие ДНР помогают женщине эвакуироваться из дома, разрушенного в результате обстрелов / Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Во время спецоперации на Украине российские военные столкнулись с необходимостью брать города, которые превратились в огромные укрепрайоны, из которых не успели выбраться многие местные жители. В чем главные трудности взятия городов? Может ли российской армии пригодиться опыт Чечни и Сирии? Будут ли бои в Харькове и Киеве столь же упорными, как в Мариуполе? «Вечерняя Москва» обратилась к военным экспертам, многие из которых сами участвовали в военных действиях.

в Мариуполе. В прошлом известный донецкий военкор, освещавший события на Донбассе еще со времен обороны боев за Славянск, а ныне боец народной милиции ДНР Геннадий Дубовой считает, что взять город в ближайшие дни не получится.

— «Азовцы»* оснащены по полной программе. У них тепловизоры, у них американские снайперские винтовки. У них есть все. У них безупречная радиосвязь и система глушения, — рассказывает Геннадий. — Когда удается вклиниться в их радиопереговоры, мы понимаем, что они нас хорошо видят и контролируют ситуацию. Более того, система глушения такова, что они нас могут заглушить, и мы пока ничего не можем этому противопоставить. Мы, конечно, победим, но это будет не так быстро.

Как пояснил Геннадий Дубовой, «бои очень тяжелые и трудные».

— Мы, группа разведки, используемся в качестве выявителя огневых точек. Заходим, выявляем, откуда работают украинцы, быстренько отходим, их обрабатывает артиллерия, авиация — и снова заходим, — рассказывает Геннадий.

Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», добавляет:

— Опыт городских боев у российских войск есть. Все это мы проходили в Афганистане, Чечне и Сирии. Но на Украине намного сложнее. Главная трудность — заложники из числа мирного населения, — пояснил Сергей Алексеевич. — Люди сидят в подвале, а наверху, в их квартирах, боевики оборудуют свои позиции. А потом, когда наши огневые точки подавляют, они просто перебираются в другие квартиры. Можно, конечно, снести весь дом до основания, но тогда погибнут все, кто находится в подвале. А мирных жителей мы хотим сберечь. Поэтому городские бои идут, во-первых, долго, а во-вторых, с серьезными потерями.

Еще одна проблема, о которой упомянул эксперт, — партизанская тактика боевиков.

— Многие из них переодеваются ночью в гражданскую одежду, передвигаются по городу и нападают на наших солдат, — рассказывает эксперт. — Если бы боевики выпустили из города мирных граждан, то стало бы ясно: любой ночной пешеход, если он не наш — враг. Но «азовцы»* для того гражданских и не выпустили, чтобы под мирных граждан мимикрировать.

Третья проблема, с которой столкнулись наши войска, — очень высокая мотивированность противника.

— К сожалению, это объективно. На Украине успели вырасти два поколения людей, которых воспитывали на ненависти к России. Мы для многих — враги, с которыми нужно до конца бороться, — рассказывает Сергей Гончаров. — Что касается конкретно «азовцев»*, то многим из них просто нечего терять — они совершили много военных преступлений и им грозит как минимум тюрьма. Ну и не будем забывать, многие бойцы нацбатов поднимают свой боевой дух наркотиками и водкой — это тоже немаловажный фактор их упорства.

Геннадий Дубовой рассказывает о том, как идут бои:

— Мы поработали по высотке — погасили снайпера, он сменил позицию, стреляет в другом месте. Мы снова работаем по высотке. То есть надо «прогрызать» каждый дом — занимать, чтобы ликвидировать опасность. А дальше, за лодочной станцией, ДОТы и ДЗОТы. Завод «Азовсталь» укреплен так, что, как говорят бойцы, нужно тысячу «Кинжалов», чтобы его взять, — считает участник событий.

Военнослужащие Народной милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как берут населенные пункты

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев рассказывает, как сейчас обычно проходит занятие городов.

— Начнем с того, что город — это самый сложный театр военных действий. Плотная застройка резко снижает маневренность войск, затрудняет передвижение сил и их концентрацию в нужном направлении. Проще говоря, наступающим в городе тесно, — рассказывает Андрей Николаевич. — В городах, как показывает практика, хуже работают средства связи. Обзор, угол обстрела — все резко ограничено. Еще один минус — наличие подземных коммуникаций. Обороняющиеся могут в любой момент спуститься в подвал, колодец ливневой канализации и по коллектору переместиться в другой двор или даже район города. Еще один важный момент: нападающие, как правило, не имеют точной карты огневых точек и вообще рубежей обороны противника. Поэтому продвижение войск можно в любой момент остановить с большими потерями для нападающих. Артиллерия, танки и даже бомбежки, как показывает практика, в условиях плотно застроенного города не всегда эффективны — обороняющиеся успевают в буквальном смысле слова «уйти под землю». Из авиации годятся только вертолеты, способные обстреливать конкретные огневые точки противника.

Как пояснил эксперт, быстро и с минимальными потерями город можно занять только тогда, когда нападение происходит внезапно, большими силами и при наличии четких разведданных об обороне противника.

— Быстрота — крайне важный момент. Потому что, как показывает практика, в населенных пунктах очень легко создать качественные укрепления. В чеченском селе Первомайское в январе 1996 года их создали буквально за несколько дней, — пояснил Земцев.

По словам эксперта, занятие городов обычно происходит с разных направлений. При этом группы наступающих не должны отрываться друг от друга.

— В противном случае их легко отсекают и уничтожают поодиночке, как было, например, при штурме Грозного зимой 1995 года, — пояснил Андрей Земцев. — Вторая опасность отрыва — минирование отходных путей. Ты в каком-то направлении прошел — а назад уже никак, кругом мины.

При эффективном штурме, как пояснил эксперт, группы нападающих, встретив серьезное сопротивление, просто огибают огневые точки противника и продвигаются на направлениях, где оборона слабее. Затем мощные укрепрайоны окружаются и уничтожаются.

— В этом случае могут пригодиться и вертолеты, и артиллерия — но только если она работает прямой наводкой, — пояснил Земцев. — Еще один вариант — высадка на какой-то объект, например завод, десанта. Но это операция крайне рискованная: очень велика вероятность больших потерь как среди вертолетов, так и среди десантников. В первый день спецоперации наши войска рискнули и высадили с вертолетов десант на Гостомель — главный военный аэропорт рядом с Киевом. Всего 200 десантников сумели одолеть лучшее соединение Нацгвардии Украины, полностью соответствующее Military Decision Making Process — военному стандарту США. Но тогда был задействован фактор внезапности. Плюс часть сил оборонявшихся оттянули на себя наши танкисты, наступавшие со стороны Белоруссии. Тем не менее у нас были немалые потери: и люди, и техника.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Велика роль каждого бойца

Города, как пояснил эксперт, штурмуют относительно небольшими группами: взвод, рота, батальон. В помощь им формируется резерв. Если штурмующие встретили ожесточенное сопротивление и продвижение замедлилось, из резерва подтягивают конкретных специалистов — гранатометчиков, снайперов, огнеметчиков, саперов, связистов и т.д. Также резерв обеспечивает зачистку и контроль занятых кварталов.

— Тут крайне важны навыки каждого бойца, поэтому штурмом и зачисткой часто занимается именно спецназ, — рассказывает Земцев.

По словам эксперта, использовать танки, БМП и БТР в городе нужно только в сочетании с пехотой. Опыт штурма Грозного показал, что как только они отрываются, то тут же попадают в засаду и уничтожаются.

— При городском бое крайне нежелательно скопление людей и техники. Обычно при продвижении они рассредоточены на расстоянии 4–7 метров друг от друга, — рассказывает эксперт. — Группы штурмующих разбиты на двойки или тройки, где действует принцип «каждый отвечает за каждого»: все бойцы друг друга страхуют. При движении по улице это происходит так: бойцы идут вдоль стен домов и каждый контролирует окна и двери дома с противоположной стороны улицы. По такой схеме, например, шли бои в городах на территории бывшей Югославии.

При штурме зданий, по словам Земцева, крайне важно не идти напролом.

— Обычно здание окружается, выявляются огневые точки противника, а потом их обстреливают из гранатометов или артиллерии. Очень эффективна работа снайперов. И только после того как огневые точки подавлены, начинается штурм, — рассказывает эксперт. — Так, по всей видимости, будет с заводом «Азов сталь». Хотя есть мнение, что наши ВКС его просто снесут, устроив нацистам братскую могилу. Да, придется пожертвовать важным и прибыльным предприятием, но нацисты, я думаю, его в любом случае максимально разрушат.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На очереди Одесса и Харьков

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что вслед за Мариуполем наши войска будут брать и другие крупнейшие города Украины. Прежде всего — Киев, Харьков, Одессу и Николаев.

— Сначала, я думаю, будут работать ВКС — уничтожать объекты военной инфраструктуры. В Киеве, например, не так давно уничтожили заброшенный торговый центр, где был склад боеприпасов для установок «Град». Так же точечно будут уничтожать нефтебазы для военных, заводы ВПК и другую инфраструктуру, — считает Виктор Николаевич. — Затем будут входить и поступать с городом, как с тортом — есть не целиком, а по кусочку. Возможно, что сопротивление будет серьезным, как в Мариуполе. А возможно, его пример станет другим наукой: будете сопротивляться — погибнете.

Андрей Земцев уточняет:

— Пока Россия действует той группировкой, которая на Украину вошла. Второй эшелон еще не подключен, но, возможно, задействуют и его, — рассуждает эксперт. — Ведь работы предстоит много. На освобожденных территориях, например, нужно уничтожать ДРГ — диверсионно-разведывательные группы. Возможно, предстоит работать и с ушедшей в подполье теробороной — хотя вряд ли она создаст серьезную проблему. Но главная задача — если Киев не капитулирует, это уничтожение донбасской группировки и освобождение городов.

Сергей Гончаров считает, что при штурме городов резко вырастает роль спецназа. Одной из наиболее эффективных сил показали себя специалисты из Чечни — они сейчас вместе с подразделениями ДНР штурмуют Мариуполь.

— Отличие чеченцев в том, что они работают намного жестче, — пояснил Гончаров. — Если остальные наши подразделения готовы вести переговоры и идти на компромиссы, то чеченцы переговоров не ведут, они противника уничтожают. Это прирожденные воины, и нацики их реально боятся. Если чеченцы продолжат в том же духе, то города будут освобождаться быстрее.

При этом, как считает эксперт, огромную роль играет правильно выстроенный пиар. Чеченские бойцы не стесняются рассказывать в интернет-роликах о своих победах, демонстрировать завоеванные трофеи и повторять «Аллаху Акбар». Они умело подчеркивают образ крайне неудобного и очень опасного противника.

Андрей Земцев уверен: бои за Киев, если до них дойдет, будут тяжелее, чем за Мариуполь.

— Использовать население в качестве живого щита уже вряд ли получится. Во-первых, огромное число людей уехало. Во-вторых, киевляне в своей массе — жовто-блакитные, в отличие от донбасских мариупольцев, которых нацики своими никогда не считали и не жалели, — пояснил Андрей Земцев. — В-третьих, если дойдет до Киева, моральный дух нацистов и ВСУ будет уже сломлен. Станет окончательно ясно, что лучше ждать оружие, потому что в противном случае пощады не будет.

ИСТОРИЯ

Классической военной операцией по освобождению города считается битва за Алеппо — крупнейший город в Сирии. В 2012 году его захватили боевики. Российские военные специалисты проработали для наиболее боеспособных подразделений сирийской армии план окружения и тотального блокирования Восточного Алеппо. Лишив боевиков прямых поставок боеприпасов, оружия и живой силы, ВКС России начали методично уничтожать склады и штабы террористов, атакуя эти цели при помощи высокоточного оружия. Одновременно уничтожались конвои боевиков, направлявшиеся к мегаполису со стороны турецкой границы и мятежной провинции Идлиб. Заблокировав боевиков, правительственные силы при поддержке ВКС РФ сломили дух террористов. Террористы впервые поверили, что будут уничтожены, если не примут условия капитуляции. И боевики дрогнули.

В ТЕМУ

Экипировка солдата для городского боя имеет ряд особенностей. Например, приходится брать с собой до 15–20 гранат. Кроме осколочных, это светошумовые и со слезоточивым газом — на случай, если кого-то необходимо взять живым. Также с собой приходится носить гранаты для подствольного гранатомета, который в городе используется чаще, чем в лесу и поле. В качестве обуви нельзя использовать кроссовки — у них слишком тонкая подошва, а в городе много битого стекла. Многие берут с собой фонарики и респираторы — для боя в пыльном здании.

СПРАВКА

Численность засевших в Мариуполе боевиков «Азова»* — около 7 тысяч человек. Численность гарнизона в целом — около 10 тысяч. Часть из них — солдаты-срочники из нацгвардии Украины. Именно они, по данным российских военных, первыми стали сдаваться. Некоторые бойцы вскрывают оставленные горожанами квартиры, ищут подходящую гражданскую одежду, переодеваются и пытаются покинуть город под видом мирных жителей. Сопротивляются в основном нацисты.

*Организация, запрещенная в РФ