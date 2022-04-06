Проект «20 идей» : как навести порядок на дорогах

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Причина любого ДТП — нарушение одного или нескольких правил дорожного движения. К сожалению, многие водители не считают преступным поступком несоблюдение предписаний ПДД. Как мотивировать граждан их соблюдать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«Чтобы достичь безопасности на дорогах, стоит обратить внимание и на укрепление сознательности и мотивации граждан не нарушать правила, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Поскольку страны Евросоюза занимают лидирующую позицию в мире по низким показателям смертности на дорогах, то такой опыт может послужить примером для России в решении данной проблемы».

По информации Европейского совета транспортной безопасности, в 2012 году в 17 из 27 стран Евросоюза уже использовалась система штрафных баллов, когда нарушению присваиваются баллы, а права лишаются после достижения определенной суммы в течение периода времени. В 2016 году такую систему ввела Португалия. Наиболее показательным примером в этом вопросе является Испания.

Смертность на дорогах Испании сократилась почти в четыре раза за 20 лет — с 14,4 жертвы на 100 000 населения в 2000 году до 3,7 в 2019-м. Самое заметное улучшение было с 2006 по 2013 год, когда число жертв сократилось почти в 2,5 раза — с 4104 до 1680. Эксперты приписывают такой прогресс именно внедрению 1 июля 2006 года системы штрафных баллов за нарушения. В одном научном исследовании, посвященном анализу эффективности принятых мер, было подсчитано, что за первые 18 месяцев работы система штрафных баллов способствовала спасению 618 жизней, которые иначе погибли бы в авариях.

В Испании водителю присваивается 12 баллов (8 баллов для водителей со стажем менее трех лет и для тех, кто возобновляет вождение после лишения прав). В зависимости от тяжести нарушения, водитель может получить либо только штраф, либо штраф плюс потерю баллов. Если баллов не осталось, то водительская лицензия приостанавливается на шесть месяцев в первый раз и на 12 месяцев в последующие разы. За любое нарушение водитель рискует потерять от двух до шести баллов, но не более восьми в день (при этом за особо серьезные нарушения можно лишиться прав на месте). От количества штрафных баллов зависит также и цена страховки: это дает дополнительную мотивацию не нарушать. За вождение без действующих прав установлено наказание в виде тюремного срока от трех до шести месяцев либо три месяца общественных работ. Водитель может частично вернуть до шести потерянных баллов, если пройдет 12-часовой курс переобучения, но его можно посещать только один раз в два года. Если в течение двух лет после последнего правонарушения (трех лет при наличии серьезных правонарушений) не потеряется ни одного балла, то водителю вернутся первоначальные 12 баллов. Для восстановления прав после лишения нужно пройти 24-часовой курс и сдать экзамен. Если водитель не потерял ни одного балла в течение трех лет, то он получает два бонусных балла, и еще один дополнительный — при достижении четырех лет езды без нарушений.

За 15 лет работы системы лишились баллов хотя бы один раз 9 866 434 водителя, из них 289 825 — 2,94 процента — были лишены прав за нулевой балл, из них 19 328 — дважды, 1681 — трижды, 117 — четырежды и более.

Сегодня в России единственная предупредительная мера для многих нарушений правил дорожного движения — штраф. Поднятие суммы штрафов является доказанной эффективной мерой в борьбе против нарушителей. Но если полагаться только на одни лишь штрафы, то в определенных случаях водители могут этим злоупотреблять.

«Если водитель исправно оплачивает все штрафы, это дает возможность регулярно нарушать, поскольку он выполняет все требования закона, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Возможное нарушение за деньги является частью менталитета некоторых водителей. Во-первых, обеспеченные граждане, для которых установленные суммы штрафов не кажутся значительными, могут пренебрегать постановлениями, когда можно ответить рублем. Во-вторых, неграмотные, невнимательные и безответственные водители, попадающие из-за своей халатности под штрафы, не имеют стимула к улучшению навыков и манеры вождения, поскольку могут считать, что оплатой штрафа они искупают свою вину. В-третьих, если водителю в определенных ситуациях выгодно нарушить и заплатить штраф, то он будет пользоваться этой опцией».

В 2021 году Министерство юстиции включило в проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях ужесточение наказания за повторяющиеся нарушения ПДД. Проект предусматривает «лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)». По мнению автора проекта, этих мер недостаточно. В первую очередь такой подход не учитывает тот факт, что мелкие правонарушения могут нести в себе огромный риск для безопасности. Например, если систематическое превышение скорости на 20-40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населенного пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей. Например, за 1000 рублей можно не пристегиваться ремнями безопасности или остановиться на автомагистрали в неположенном месте, за 1500 рублей можно держать в руках телефон или ездить по обочине. Последствия от привычки нарушать «по мелочи» за деньги оказываются катастрофическими. Во-вторых, с развитием технологий онлайн-платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг, что психологически может восприниматься как покупка права на нарушение.

Автор проекта предлагает разработать и внедрить в России систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Для этого можно ориентироваться на методологии стран, успешно использующих систему более 15 лет, и где смертность на дорогах существенно меньше, чем в России.

Итак, что же предлагается?

Помимо предупреждений и штрафов, предусмотренных КоАП, каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от 1 до 8 — в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Например, нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией — 1 балл, проезд на красный свет — 8 баллов.

Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия, — порог 8 баллов.

Для восстановления прав по прошествии одного года обязать водителя проходить обучение и сдавать экзамены.

Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на единицу, но не более 20 в сумме.

Система учета штрафных очков может быть создана на базе существующих правительственных информационных ресурсов, и не потребует существенных затрат. По данным Всемирной организации здравоохранения, ущерб от дорожно-транспортных происшествий для большинства стран достигает трех процентов от ВВП. Поэтому внедрение системы штрафных баллов может также стать экономически выгодным мероприятием для государства. И страховые компании получат преимущество в виде дополнительных данных, на основании которых они смогут более точно вычислять стоимость страховки с учетом риска от склонности водителя к нарушениям.

При создании такого весомого сдерживающего фактора количество нарушений может заметно снизиться. В этом случае сократится и уровень травматизма и смертности на дорогах России.

Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов», считает идею перспективной:

— В Европе уже давно поняли, что штрафы, даже высокие, не всегда останавливают нарушителей. Дело в том, что среди автовладельцев немало обеспеченных людей, которые готовы оплачивать свое лихачество. А вот лишиться прав, пусть даже на короткий срок, они не готовы, потому что это резко изменит сложившийся образ жизни. Если за неоднократное нарушение правил лишать прав, то порядка на дорогах, я уверен, станет больше! Но параллельно нужно сделать все возможное, чтобы фиксация нарушений правил была максимально адекватной. Ведь иной раз приходят штрафы за нарушения, которых на самом деле не было. В общем, борьба с нарушениями на дорогах должна быть комплексной.

Константин Крохмаль, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, считает идею введения баллов перспективной.

— Вспомните, в СССР водителям давался так называемый талон предупреждений. В него вносились отметки за превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, езду по встречной полосе, управление транспортом с неисправностями, нарушение правил остановки и стоянки, — напоминает эксперт. — Делал отметки инспектор ГАИ специальным компостером. При наличии в талоне трех проколов за следующее нарушение, четвертое, если оно случалось в течение года, водителя лишали прав. Баллы — это похожая история. Если их ввести, порядка на дорогах, я уверен, станет больше.

Дмитрий Давыдов считает, что государству необходимо обратить внимание на его предложения, касающиеся повышения безопасности дорог. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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