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Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных

Никита Миронов

Общество
Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных
Фото: Freepik.com

Один из крупнейших операторов мобильной связи подвел итоги работы направления Big data за 2021 год. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос год к году до 1,7 миллиарда рублей. Доход от внешней монетизации увеличился на 45 процентов. Основными драйверами роста выручки стали продукты для финансовых организаций и предложения для рынка рекламы. Компания также запустила коробочные решения на основе геоаналитики, расширила сотрудничество с госзаказчиками и усилила направление антифрода в дирекции по аналитике больших данных.

Рекламное направление стало лидером по темпам роста выручки в 2021 году. Существенный рост — более чем в два раза — произошел в продуктах лидогенерации для различных индустрий бизнеса, особенно в банковской отрасли: речь идет о карточных продуктах и потребительском кредитовании. Для финансовых организаций традиционно был популярен дефолтный скоринг, рост в целом коррелировал с ростом самого рынка кредитования. В то же время на рынке усилилась потребность в банковском антифроде: по данным Банка России, каждый второй россиянин хотя бы один раз сталкивался с мошенниками.

В 2021 году Tele2 выделила самостоятельное продуктовое направление «Антифрод». В фокусе — продукты для внешнего рынка и внутреннего использования. С учетом мировых тенденций компания сосредоточится на особенно актуальных темах. Среди них, например, борьба с социальной инженерией: подменные номера, кол-центры мошенников, идентификация фишинговых (т. е. поддельных) сайтов, защита абонентов от спамеров. Весьма актуальна и тема различных моделей фродового скоринга — банки и электронная коммерция.

В прошлом году оператор запустил первые коробочные продукты геоаналитики. Это прежде всего платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Аналитический портал оператора актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки. Потенциальные клиенты — администрации городов и регионов, проектные офисы по туризму и транспорту, владельцы гостиниц и ресторанов, туристические агентства. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые непрерывно дополняются. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока и определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

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