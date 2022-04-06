Врач рассказал, как организована неонатологическая служба в Москве

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Столичные неонатологи достигли колоссального прогресса в выхаживании новорожденных. О развитии неонатологии и успехах столичных врачей «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

— Валерий Викторович, чем занимаются неонатологи?

— Неонатология существовала всегда, просто раньше нас называли микропедиатрами. Это наука о выхаживании новорожденных. Речь идет о детях, которые нуждаются в медицинском наблюдении, в том числе из-за того, что появились на свет раньше положенного срока. Они не прошли полный путь внутриутробного развития, поэтому у них наблюдается недостаточный вес, могут быть недоразвиты органы, они более уязвимы к негативным внешним факторам и так далее.

На протяжении нескольких последних десятилетий это направление медицины активно развивается. Появились действительно прорывные технологии и методики, позволяющие выхаживать даже детей с массой тела более 500 граммов. Сегодня спасение новорожденного весом менее 1500 граммов уже не считается уникальным событием. В Москве мы выхаживаем более 98 процентов недоношенных детей. Также в последние годы показатель младенческой смертности снизился практически в два раза.

— Как организована неонатологическая служба в Москве?

— Ежегодно в Москве рождаются около 110 тысяч детей. 1200–1300 из них — с весом менее полутора килограммов. В год происходит порядка 5000 преждевременных родов, и мы имеем большой поток новорожденных, которым требуется специализированная помощь. Поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы и система родовспоможения, и неонатологическая служба столицы отвечали самым высоким стандартам.

Неонатологический профиль в структуре Департамента здравоохранения Москвы включает 21 акушерский стационар, 5 из которых являются перинатальными центрами, 12 отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделений второго этапа выхаживания недоношенных в детских многопрофильных стационарах и 4 специализированные неонатальные реанимационные бригады, которые позволяют оперативно переводить детей в стационар для оказания экстренной помощи.

Нашу сеть обслуживают около 350 врачей-неонатологов, которые сосредоточены в акушерских неонатальных стационарах и на втором этапе выхаживания. Порядка 300 врачей — анестезиологов-реаниматологов работают в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в акушерских стационарах города и в детских стационарах.

— Какие принципиально новые технологии по выхаживанию новорожденных применяются сегодня в Москве?

— В нашем распоряжении есть все, что существует на данный момент в мировой практике. Принципиальные изменения в этой области медицины произошли не «на днях».

Например, качественные изменения произошли после разработки специальных закрытых боксов — кувезов, где недоношенный ребенок может находиться в максимально комфортных и безопасных для него условиях, получая не только полноценное питание и уход, но и необходимую медицинскую поддержку. Потом уже они стали усовершенствоваться.

Сегодня кувезы в реанимациях и отделениях интенсивной терапии оснащены водяными матрасами, имитирующими условия пребывания ребенка в околоплодных водах, аппаратурой для непрерывного контроля жизненно важных показателей новорожденного и так далее.

Огромное значение имеют такие не измеряемые в каких-то единицах нюансы, как уровень комфортности пребывания матери и ребенка, возможность их физического контакта. Именно общение матери с ребенком в первые дни жизни очень сильно сказывается на его дальнейшем развитии. Так что у нас полностью поддерживается концепция развивающего ухода с активным участием мам.

ДОСЬЕ

Валерий Горев окончил Сибирский государственный медицинский университет Томска. Стаж работы в медицинских организациях — более 15 лет, научно-педагогической работы — 12 лет, является автором 60 публикаций. Главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. До этого занимал должность замглавврача по неонатологии Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова.