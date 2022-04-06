Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как организована неонатологическая служба в Москве

Алексей Хорошилов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, как организована неонатологическая служба в Москве
Фото: Из личного архива

Столичные неонатологи достигли колоссального прогресса в выхаживании новорожденных. О развитии неонатологии и успехах столичных врачей «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

— Валерий Викторович, чем занимаются неонатологи?

— Неонатология существовала всегда, просто раньше нас называли микропедиатрами. Это наука о выхаживании новорожденных. Речь идет о детях, которые нуждаются в медицинском наблюдении, в том числе из-за того, что появились на свет раньше положенного срока. Они не прошли полный путь внутриутробного развития, поэтому у них наблюдается недостаточный вес, могут быть недоразвиты органы, они более уязвимы к негативным внешним факторам и так далее.

На протяжении нескольких последних десятилетий это направление медицины активно развивается. Появились действительно прорывные технологии и методики, позволяющие выхаживать даже детей с массой тела более 500 граммов. Сегодня спасение новорожденного весом менее 1500 граммов уже не считается уникальным событием. В Москве мы выхаживаем более 98 процентов недоношенных детей. Также в последние годы показатель младенческой смертности снизился практически в два раза.

— Как организована неонатологическая служба в Москве?

— Ежегодно в Москве рождаются около 110 тысяч детей. 1200–1300 из них — с весом менее полутора килограммов. В год происходит порядка 5000 преждевременных родов, и мы имеем большой поток новорожденных, которым требуется специализированная помощь. Поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы и система родовспоможения, и неонатологическая служба столицы отвечали самым высоким стандартам.

Неонатологический профиль в структуре Департамента здравоохранения Москвы включает 21 акушерский стационар, 5 из которых являются перинатальными центрами, 12 отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделений второго этапа выхаживания недоношенных в детских многопрофильных стационарах и 4 специализированные неонатальные реанимационные бригады, которые позволяют оперативно переводить детей в стационар для оказания экстренной помощи.

Нашу сеть обслуживают около 350 врачей-неонатологов, которые сосредоточены в акушерских неонатальных стационарах и на втором этапе выхаживания. Порядка 300 врачей — анестезиологов-реаниматологов работают в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в акушерских стационарах города и в детских стационарах.

— Какие принципиально новые технологии по выхаживанию новорожденных применяются сегодня в Москве?

— В нашем распоряжении есть все, что существует на данный момент в мировой практике. Принципиальные изменения в этой области медицины произошли не «на днях».

Например, качественные изменения произошли после разработки специальных закрытых боксов — кувезов, где недоношенный ребенок может находиться в максимально комфортных и безопасных для него условиях, получая не только полноценное питание и уход, но и необходимую медицинскую поддержку. Потом уже они стали усовершенствоваться.

Сегодня кувезы в реанимациях и отделениях интенсивной терапии оснащены водяными матрасами, имитирующими условия пребывания ребенка в околоплодных водах, аппаратурой для непрерывного контроля жизненно важных показателей новорожденного и так далее.

Огромное значение имеют такие не измеряемые в каких-то единицах нюансы, как уровень комфортности пребывания матери и ребенка, возможность их физического контакта. Именно общение матери с ребенком в первые дни жизни очень сильно сказывается на его дальнейшем развитии. Так что у нас полностью поддерживается концепция развивающего ухода с активным участием мам.

ДОСЬЕ

Валерий Горев окончил Сибирский государственный медицинский университет Томска. Стаж работы в медицинских организациях — более 15 лет, научно-педагогической работы — 12 лет, является автором 60 публикаций. Главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. До этого занимал должность замглавврача по неонатологии Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова.

Читайте также:
Медицина Интервью Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте