Развернемся на Восток: Россия и Китай решили активно расширять сотрудничество

Участники квеста по Мосвкве Цзинь Цитун (слева) и Вань Цзиньцзе с ведущей Антониной Пискловой / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В многонациональной столице представители Поднебесной до пандемии всегда были желанными гостями как в качестве туристов, таки деловых партнеров. На фоне изменения геополитической ситуации Китай не присоединился к антироссийским санкциям. Как Москва развивает связи с Китайской Народной Республикой, узнала «Вечерка».

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провел в Москве встречу с представителями китайского бизнеса, призвал их объединить усилия и «заполнить пустоту» на рынке России.

По словам представителя Китая, настал «момент, когда частные, малые и средние предприятия могут сыграть свою роль».

— Мы имеем с Китаем очень обширные связи. Начнем с того, что именно в Москве действует крупнейший китайский бизнес-центр «Гринвуд», где расположены российские представительства множества крупных китайских компаний. Еще один бизнес-центр — у метро «Ботанический сад» — сейчас строит китайская компания «Хуамин».

А еще в Москве недавно открыли участок Большой кольцевой линии метро, который построила китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC). Что любопытно, тоннелепроходческие машины, работавшие под землей, были названы в честь героинь популярного в Китае русского сериала «Папины дочки»: «Евгения», «Полина», «Дарья», «Галина» и «Мария».

Ближе к своим

— Большая часть живущих в Москве китайцев — это мелкие предприниматели. В основном торговцы. Главные точки их притяжения — столичные и подмосковные оптовые рынки, а также складские комплексы, — рассказывает москвовед, гид Сергей Дробышев. — Много китайцев среди тех, кто держит точки в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» и рынке «Садовод» в Люблине.

Здесь есть миниобщежития, парикмахерские, закусочные и кафе «для своих». Как и в «Гринвуде». Китайцы предпочитают общение в родной среде: это их национальная особенность.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что «московские» китайцы очень законопослушны.

— Однажды я участвовала в полицейском рейде в Люблине, возле торгового комплекса. Мы инспектировали новостройку: прошла информация, что там много нелегалов. Как выяснилось, в доме жили в основном китайцы. Квартиры у них были в собственности, они имели все документы для жизни и работы в России, — рассказала депутат.

Кун Линминь проводит мастер-класс по каллиграфии / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Укрепляем связи

Мало кто знает, но в Москве есть музей VI съезда КПК — Китайской коммунистической партии. Съезд проводился в 1928 году в поселении Первомайское, которое входит в состав Новой Москвы. Съезд проходил в обстановке строжайшей секретности в здании бывшей дворянской усадьбы и стал единственным в истории партии собранием, прошедшим за рубежом. Музей — одно из самых популярных у китайских туристов мест.

— Кстати, до пандемии туристы из Китая были самыми многочисленными иностранными гостями столицы, — рассказывает Сергей Дробышев. — В 2019 году их приехало около 400 тысяч. Они потратили в Москве около миллиарда рублей.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян уверен:

— Как только границы откроют, китайские туристы вновь поедут к нам. Да и поток туристов из Москвы будет расти. Во-первых, в Китае есть что посмотреть и где отдохнуть. Во-вторых, растет бизнес-туризм. Мы покупаем в Китае одежду, обувь, стройматериалы, а продаем курятину, свинину, молочные продукты, древесину и другие природные ресурсы. Причем расчет в ряде случаев уже идет в юанях, в обход доллара.

Сейчас, по мнению эксперта, очень важно организовать процесс оперативной сертификации товаров и определить курс обмена рублей и юаней.

Дружба на всю жизнь

Впрочем, не бизнесом единым. Китайский журналист и преподаватель Томми Ян переехал в Москву с семьей в 2015 году. По его словам, это был побег от суматохи Пекина.

— Европейцам и американцам это покажется странным, но Россия, с китайской точки зрения, очень спокойная страна. Ритм жизни здесь намного медленнее! — рассказывает Томми. — Взять то же метро. У меня на родине люди в метро слишком агрессивны, все спешат, толкаются, кричат. В Москве такого нет.

Еще он отметил, русские не любят пустую болтовню.

— Они предпочитают не делиться личным. В общении с русскими поначалу могут возникнуть сложности, но если вы связали себя узами дружбы, будьте уверены, это дружба на всю жизнь, — считает Томми.

КСТАТИ

Совершить своеобразное путешествие в Китай, не покидая Москвы, можно, посетив ландшафтный уголок Парка имени Горького. Справа от главного входа здесь представлен образец классического паркового искусства Китая с Деревом Дружбы. По аналогии, российский природный пейзаж появился в пекинском парке «Чаоян»