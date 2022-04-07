Сорок заданий для студентов: этноолимпиада путешествует по вузам столицы

Студенты МАДИ Алексей Шепталин и Дмитрий Тарасенко / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

В столице стартовал новый сезон Московской этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России».

Открылся сезон в Московском педагогическом государственном университете. Следом эстафету подхватил МАДИ, куда мы и отправились поддержать участников.

В конференц-зале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) собрались студенты факультетов экономики, транспорта, логистики... Тестовым заданиям предшествовала лекция «Религии мира в Москве».

— Этот проект повышает этнографическую грамотность студентов и создает условия для межкультурного диалога многонациональной молодежи, — отметил исполняющий обязанности ректора МАДИ Дмитрий Ефименко. — Этноолимпиада дает возможность проверить свои знания о культуре народов России, их быте и традициях, национальных героях и достопримечательностях. Принять участие в этноолимпиаде решились более 140 студентов и преподавателей вуза, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья. — Я родом из Абхазии, и мне очень интересно было узнать про народы, проживающие в России, — рассказала студентка Анна Ардзинба.

Каждому участнику предстояло ответить на 40 непростых вопросов, которые никогда не повторяют прошлогодние.

— Важным отличием олимпиады в этом году стало увеличение количества вопросов о культуре народов России, — отметила руководитель центра «Этносфера» Елена Омельченко. — Они посвящены народному фольклору, музыке, театру, литературе и другим видам искусства и творчества народов России и их представителей. В этом году олимпиаду запланировано провести в восьми вузах столицы и трех региональных университетах.

Лучших участников в ноябре планируется наградить дипломами и призами. Также ребята примут участие в культурной программе.

ФАКТ

У этнографической олимпиады есть специальное приложение, с помощью которого можно принять участие в этом состязании. Скачать его можно на сайте проекта (этномосква.рф).