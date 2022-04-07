Любовь и голуби: в небо над Московским НПЗ взвились белоснежные птицы

Сотрудница МНПЗ Кристина Бороздкина с голубкой / Фото: Сергей Шинов

В начале апреля отмечается Международный день птиц. В этот день по всему миру проводят природоохранные мероприятия, поднимают вопросы сохранения биоразнообразия. В Москве много традиций, связанных с заботой о пернатых, например наблюдение орнитологов за дикими видами, подкормка птах зимой в парках, обустройство водоемов для водоплавающих птиц. Разведение голубей — одна из добрых традиций Московского нефтеперерабатывающего завода.

Первая голубятня появилась на Московском НПЗ почти сорок лет назад. В этом году к Международному дню птиц заводские голуби получили новый красивый дом. Посмотреть, как голуби обжились на новом месте, пригласили учащихся школы в Капотне.

Ребята постоянно посещают образовательные и просветительские проекты, которые проводит завод. Для учащихся провели экологический практикум, рассказали, как ухаживать за голубями, какие породы существуют, напомнили, что голуби могут преодолевать расстояние до тысячи километров и возвращаться домой. Работники МНПЗ трепетно относятся к традициям, связанным с заботой об окружающей среде, и поддерживают их. Сейчас на заводе около полусотни голубей шести пород: почтовые, березняки, останкинские и другие.

Красивый полет

— Старая голубятня на территории завода появилась в 1985 году, когда еще существовал цех № 1, — рассказывает механик установки получения бензина Московского НПЗ Владимир Кручинин. — При цехе была слесарная мастерская, и вот ребята-слесари там завели и разводили голубей. Их называли «березняки». Просто у них окрас такой, как у берез, пестрый!

Любовь к пернатым, по словам Владимира, сродни любви к искусству.

— Те, кто занимается голубями, могут завороженно наблюдать, как голубь летает, как ухаживает за голубкой, — замечает собеседник. — Это очень красиво!

Сам Кручинин страстью к голубям заразился еще в детстве.

— Голубей нельзя было купить, поэтому мы, пацаны, бегали по крышам, ловили птиц и несли в голубятню в нашем дворе. В итоге голуби становились как бы домашними, — говорит он.

На заводе Владимир работает с 1994 года и здесь смог не просто продолжить свою давнюю дружбу с пернатыми, но и оказался среди главных хранителей птичьего очага.

— Когда в Первом цехе начали ломать слесарную мастерскую и старую голубятню пришлось сносить, ребята попросили меня домик для птиц к себе пристроить: тоже на территории предприятия. Я переговорил с руководством, мне разрешили, и так я голубятню в другом месте поставил, — рассказывает механик.

По словам Владимира, численность голубей на заводе постоянно меняется. Сейчас их около 50, разных пород.

— Но здесь все непредсказуемо, — уточняет собеседник. — Во-первых, в любой момент может нахлынуть какая-нибудь эпидемия — к счастью, на этот случай птицам, как и людям, делают прививки, и это защищает их от многих болезней. А во-вторых, бывает, голубь или голубка куда-то улетит, пропадет. Тогда оставшаяся без пары птица начинает искать себе новую половинку. Иногда приходится друзей просить подобрать ту же породу, чтобы птенцы одинаковые были. В обмен кого-то могу отдать...

С весны до осени пары делают три кладки. При этом каждая пара за раз приносит два яйца — это, в лучшем случае, два будущих птенца, ведь их еще надо потом выкормить.

— Вообще, каждый голубятник увлекается «своими» породами, — продолжает Владимир Кручинин. — Лично мне больше всего нравятся почтовые голуби, в просторечии — «чехи». Если «чех» здесь, в голубятне, родился, вырос, то он будет сюда возвращаться. А если его увезти куда-то далеко, он все равно, сколько ни держи, обязательно вернется домой. Это одна из самых преданных птиц. Я знал голубя, который, возвращаясь домой, пролетел 1500 километров.

Москвич Леонид Шибанов (слева) в своем питомнике на съемках фильма о столичных голубеводах / Фото: РИА Новости

Фестивальные традиции

Как рассказал наш герой, ему также очень нравятся голуби останкинские. Их специально вывели для Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в столице в 1957 году. По замыслу организаторов, планировался массовый выпуск голубей, а подходящих статных птиц не было. В итоге в Останкинском голубином питомнике, принадлежащем Академии наук СССР, в середине 1950-х начали создавать породу на основе почтовых птиц — голубей белого цвета с добавлением генов русских белых короткоклювых турманов, чаек и клайпедских высоколетных голубей.

В результате получилась чуть больше средних размеров птица, очень похожая на сегодняшнего клайпедского голубя, с хорошими летными данными и хорошо размножающаяся. Сначала такой голубь символизировал голубя мира и был только белого цвета, а сегодня можно встретить птиц этой породы и других цветов.

— Вообще, с 1956 года голубятни стали появляться почти в каждом московском дворе. Под них разрешили выделять даже чердачные помещения, — рассказывает москвовед, гид Сергей Дробышев. — Все голубятни регистрировались в районных ветеринарных лечебницах для учета здоровья пернатых. В столичных парках были выделены отдельные зоны для разведения и подкормки голубей, а крупные московские предприятия обязали иметь хотя бы одну голубятню на своей территории.

К концу 1956 года Моссовет дал добро на разведение еще 15 тысяч сизых голубей. Итого, число подобных птиц в столице приблизилось к 55–60 тысячам особей, которые нуждались в ежедневной подкормке. В связи с этим Исполком Моссовета издал распоряжение по организации семи точек продажи кормовых смесей для кормления голубей в центре столицы, в том числе на Манежной площади, на площади Дзержинского и даже на Красной площади возле Исторического музея. Как можно понять из данных Главархива, количество голубей в Москве росло не по дням, а по часам.

— К 1961 году, уже после фестиваля, оно превысило 80 тысяч, — рассказывает Сергей Дробышев. — Выяснилось, что содержать столько птиц просто нереально: голуби становились помехой для посадок газонов — они выклевывали семена, и для движения транспорта, а места подкормки голубей как следует не убирали. Поэтому в декабре 1961 года Исполком Моссовета издал распоряжение, по которому выделять новые чердаки под голубятни районным властям запрещалось. Строительство наземных домиков для птиц было приказано остановить. И все же потомков тех «голубей мира» мы можем увидеть рядом с собой и сегодня.

В новой голубятне на территории завода около 50 птиц / Фото: Сергей Шинов

Крылатые постояльцы

Владимир Кручинин знает о правильном уходе за голубями практически все.

— Если голубятня перенаселена, птицам дискомфортно, им нужно больше пространства, чтобы было удобно перемещаться и питаться, — рассказывает наш герой. — На заводе голубям живется отлично: здесь большое поле для лета, а для птицы это главное. А еще на территории предприятия сейчас чистый воздух (модернизация завода, которая ведется уже более десяти лет, резко улучшила качество атмосферы. — «ВМ»).

Иногда с птицами, живущими на территории МНПЗ, происходят любопытные истории. Как-то в голубятню в поисках добычи залетел сапсан — хищная птица из семейства соколиных.

— Но голубиный дом оказался для него ловушкой! Крылья здоровые, он не мог вылететь, пришлось его вытаскивать, — вспоминает Владимир. — К счастью, никого съесть он не успел.

Коллеги к хобби нашего героя относятся с интересом. Многие приходят на голубятню посмотреть птиц. Генеральный директор предприятия тоже поддерживает — именно он дал добро на «новую прописку» для птиц на территории МНПЗ. Ведь голуби — это не просто красиво. Они наполняют небо жизнью, делают его одушевленным.

Не просто хобби

— Знаете, лично для меня голуби — это не просто хобби, а неотъемлемая часть жизни. Как воздух. Просто не можешь без этого, каждый день идешь и думаешь: как сейчас мои птицы, как птенцы? — признается Владимир. — С утра на работу прихожу — кормлю птиц. После работы — снова в голубятню, проверить, как у них дела. Птицы, кстати, узнают человека. Если, допустим, войдет незнакомец, они будут от него шарахаться и бегать по углам. Но когда заходишь регулярно, птицы к тебе привыкают. Причем, что интересно, многое зависит от одежды. Они нашу заводскую форму явно узнают!

Есть у Кручинина и свои любимчики.

— Ты только выходишь на крыльцо, а он уже сидит на жердочке и видя, что я к нему иду, летит ко мне и встречает! Причем все голуби, как и люди, разные: со своим характером, привычками. И наш завод они любят так же, как мы все! Кстати, разведением голубей в течение многих лет увлекаются и обычные жители Капотни. Еще недавно в районе было четыре голубятни. Но затем во время благоустройства устаревшие птичьи домики снесли, а на их месте возвели пять новых. Прошлым летом они открылись.

— Разведение голубей — хорошая добрая традиция среди жителей района, которую важно сохранять и поддерживать, а современные условия содержания в новых голубятнях дадут владельцам птиц возможность комфортно заниматься своим любимым делом, — поделился глава управы Игорь Давидович.

Капотня развивается вместе с Московским НПЗ. А завод не только модернизирует производство, делая его эффективнее и чище, но и поддерживает обустройство района. В пруду у заводоуправления уже много лет живут лебеди и красноухие черепахи. Небо над Капотней сейчас чистое: нет ни смога, ни «индустриального» запаха. И люди, и пернатые это оценили.

— Москва — высокотехнологичный город ХХI века, и в то же время наша столица остается одним из самых зеленых мегаполисов мира, — комментирует урбанист Григорий Мельник. — Пример Капотни показывает, что даже индустриальную окраину можно превратить в настоящий оазис. Сейчас в районе есть прекрасный современный парк с выходом к реке, все дворы ухожены, а вместо хрущевок по программе реновации строятся новые комфортные дома. Похоже, что район модернизируется вместе с заводом — своей главной достопримечательностью. Воздух теперь здесь свежий, а уровень благоустройства — один из самых высоких в Москве. Что касается новых голубятен, то это, наверное, вишенка на торте. Голубятни связывают прошлое и настоящее района. Мне кажется, это больше, чем просто домики для птиц — это часть живой истории нашего города.

ЦИФРА

20 лет — средний срок жизни «домашнего» голубя. Это до трех раз больше, чем у дикого и городского.

СПРАВКА

В военных архивах сохранились многочисленные боевые донесения об использовании почтовых голубей в ходе Битвы за Москву. Дрессированные птицы помогали обеспечивать оперативную связь штабов с подразделениями на передовой. Голуби регулярно летали на семи основных и нескольких вспомогательных подмосковных направлениях. Кстати, при подходе немцев к Москве осенью 1941 года военный комендант города подписал приказ о сдаче птиц в милицию. Так планировалось помешать использованию этого канала связи враждебными советской власти элементами.

РЕПЛИКА

Александр Васькин, москвовед, член Союза писателей Москвы:

— Первым голубеводом в столице считается граф Алексей Орлов. Его крепостные занимались выведением особых пород голубей. Один из крепостных графа даже получил от него вольную — за выведение так называемой орловской породы белых голубей-турманов. Кстати, на юге Москвы, возле Донского монастыря, есть дача«голубятня» графа Орлова. Это старинный особняк, который спроектировал великий зодчий Матвей Казаков. На верхнем ярусе действительно самое место для голубятни. Между прочим, самых красивых голубей граф дарил Екатерине II — большой поклоннице этих птиц. Однажды он устроил для императрицы представление, выпустив сотню белых голубей над прудом.