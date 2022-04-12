Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бетонная ловушка для офицеров НАТО: в «Азовстали» засели иностранные наемники

Никита Миронов

Общество
Бетонная ловушка для офицеров НАТО: в «Азовстали» засели иностранные наемники
Фото: Минобороны РФ

У Киева никак не получается эвакуировать иностранных инструкторов, учивших националистов убивать.

В последние трое суток российские войска и донецкие ополченцы пресекли сразу несколько попыток прорваться к засевшим на заводе «Азовсталь» боевикам. Так, например, наши моряки обстреляли сухогруз, который под флагом Мальты пытался пробиться к порту Мариуполя, чтобы вывезти нацистов. Также удалось сбить несколько украинских вертолетов, пытавшихся добраться до завода.

— Есть версия, что ВСУ якобы хотят эвакуировать главарей нацистов, но это, на мой взгляд, ерунда, — рассуждает полковник запаса, ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. — Нацисты для Киева — разменная монета. Поубивают одних отморозков, придут другие — на Украине их сейчас много.

Похоже, так и есть. Вчера в сети появилось видео, на котором давно не светившийся замкомандира отряда нацистов «Азов» (запрещен на территории РФ) с позывным «Калина» говорит, что за две недели ни разу не смог дозвониться до руководства Украины. И добавил, что «даже СМС не читают». Бандит пожаловался, что «уже нечем перевязывать раненых, кончаются боеприпасы, бензин и даже продукты».

Так к кому же пытаются прорваться вертолеты?

— Помимо нацистов, там находятся и иностранные наемники. Их предъявят всему миру, как и специалистов НАТО, которые управляют нацбатами. Это будет доказательством, что НАТО, командуя украинскими отрядами, ведет войну с Россией, — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

О том, что в Мариуполе остается много иностранцев, свидетельствуют данные радиоперехватов. По сообщению российского Минобороны, зафиксированы радиопереговоры, которые велись на нескольких европейских языках.

— Это военные инструкторы, которых просто не успели эвакуировать, — считает Сергей Гончаров. — Почему, вы думаете, Макрон президенту России по два раза в день звонит и просит силами ЕС организовать в Мариуполе гуманитарный коридор? Он просто своих хочет вытащить. Ведь то, что французские офицеры участвуют и гибнут в военном конфликте, может стоить ему президентского кресла! Леонков убежден, что многих из инструкторов удастся взять живыми для последующего суда. Для этого наши войска завалят все входы и выходы в подземные укрытия на территории завода и «оставят один для сдачи в плен». Писатель и политик Захар Прилепин, несколько лет воевавший в Донбассе, уточняет:

— Киев держит в плену наших солдат и офицеров и не отдает никого. Им нужно будет срочно менять советников, специалистов, наемников из Европы. Они готовятся всерьез торговаться.

До торга, возможно, дело и не дойдет. Алексей Леонков считает, что в «Азовстали» могут блокировать все входы и выходы в катакомбы, а также применить мощные бетонобойные боеприпасы. И тогда все, кто сейчас в подземных сооружениях скрываются, просто останутся там навсегда. Бандитов просто засыплет.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Ян Арт
Ян Арт

Рубль продолжит укрепляться

Все мнения
О проекте