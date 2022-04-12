Бетонная ловушка для офицеров НАТО: в «Азовстали» засели иностранные наемники

Фото: Минобороны РФ

У Киева никак не получается эвакуировать иностранных инструкторов, учивших националистов убивать.

В последние трое суток российские войска и донецкие ополченцы пресекли сразу несколько попыток прорваться к засевшим на заводе «Азовсталь» боевикам. Так, например, наши моряки обстреляли сухогруз, который под флагом Мальты пытался пробиться к порту Мариуполя, чтобы вывезти нацистов. Также удалось сбить несколько украинских вертолетов, пытавшихся добраться до завода.

— Есть версия, что ВСУ якобы хотят эвакуировать главарей нацистов, но это, на мой взгляд, ерунда, — рассуждает полковник запаса, ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. — Нацисты для Киева — разменная монета. Поубивают одних отморозков, придут другие — на Украине их сейчас много.

Похоже, так и есть. Вчера в сети появилось видео, на котором давно не светившийся замкомандира отряда нацистов «Азов» (запрещен на территории РФ) с позывным «Калина» говорит, что за две недели ни разу не смог дозвониться до руководства Украины. И добавил, что «даже СМС не читают». Бандит пожаловался, что «уже нечем перевязывать раненых, кончаются боеприпасы, бензин и даже продукты».

Так к кому же пытаются прорваться вертолеты?

— Помимо нацистов, там находятся и иностранные наемники. Их предъявят всему миру, как и специалистов НАТО, которые управляют нацбатами. Это будет доказательством, что НАТО, командуя украинскими отрядами, ведет войну с Россией, — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

О том, что в Мариуполе остается много иностранцев, свидетельствуют данные радиоперехватов. По сообщению российского Минобороны, зафиксированы радиопереговоры, которые велись на нескольких европейских языках.

— Это военные инструкторы, которых просто не успели эвакуировать, — считает Сергей Гончаров. — Почему, вы думаете, Макрон президенту России по два раза в день звонит и просит силами ЕС организовать в Мариуполе гуманитарный коридор? Он просто своих хочет вытащить. Ведь то, что французские офицеры участвуют и гибнут в военном конфликте, может стоить ему президентского кресла! Леонков убежден, что многих из инструкторов удастся взять живыми для последующего суда. Для этого наши войска завалят все входы и выходы в подземные укрытия на территории завода и «оставят один для сдачи в плен». Писатель и политик Захар Прилепин, несколько лет воевавший в Донбассе, уточняет:

— Киев держит в плену наших солдат и офицеров и не отдает никого. Им нужно будет срочно менять советников, специалистов, наемников из Европы. Они готовятся всерьез торговаться.

До торга, возможно, дело и не дойдет. Алексей Леонков считает, что в «Азовстали» могут блокировать все входы и выходы в катакомбы, а также применить мощные бетонобойные боеприпасы. И тогда все, кто сейчас в подземных сооружениях скрываются, просто останутся там навсегда. Бандитов просто засыплет.