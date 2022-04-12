Националисты воевать с нами уже не хотят

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине.

Командир отделения сержант Василий Верхушкин вместе со своими подчиненными охранял склад боеприпасов батальонной тактической группы десантно-штурмовой дивизии. Ночью Василий обнаружил, что к складу приближается диверсионно-разведывательная группа из 19 националистов, вооруженная стрелковым оружием и гранатометами.

Василий Верхушкин / Фото: Минобороны РФ

Сержант срочно доложил о противнике и открыл огонь по радикалам из стрелкового оружия, первым же выстрелом уничтожив гранатометчика. В ходе боя Верхушкин получил осколочное ранение от разорвавшейся рядом с ним гранаты. Но, несмотря на это, он продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления. В результате контрнаступления были уничтожены украинские диверсанты, а боеприпасы сохранены.

Анатолий Кишканов / Фото: Минобороны РФ

Командир инженерно-саперной роты старший лейтенант Сайран Жусупов вместе с сержантом Анатолием Кишкановым во время разведки по маршруту к одному из населенных пунктов, который покинули украинские националисты, обнаружили с группой более 15 самодельных взрывных устройств националистов и более 7 противотанковых мин, установленных противником. Все они были обезврежены.

Сайран Жусупов / Фото: Минобороны РФ

Всего за время спецоперации группой Жусупова было разведано и разминировано около 600 километров путей. Также Минобороны РФ демонстрирует кадры работы экипажей российских танков при освобождении населенного пункта Топольское Харьковской области. После выполнения задачи командир танковой роты Тимур рассказал, что противники все чаще сдаются — настроения упаднические да и техника у них неважнецкая.

— Увидев нас, одна из групп диверсантов подняла на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят, — говорит Тимур.