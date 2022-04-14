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Однажды музей получит постоянную прописку

Наталья Тростьянская

Общество
Однажды музей получит постоянную прописку
Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко показывает проект реставрации гаража / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Мечта — двигатель прогресса, убеждена директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. С оригинальных идей начинаются великие изобретения. И раз уж человек — инженер своего счастья, то почему бы его не построить на смелых мечтах. Когда-то Оксана загадала сделать в своей жизни важное музейное дело, и теперь каждый день вместе с командой придумывает интересные выставочные проекты.

Настроиться на рабочий лад директору Музея Транспорта Москвы помогает утренняя прогулка по Патриаршим прудам в компании верной спутницы — собачки по кличке Люся.

— Греческая женщина сложной судьбы, — представляет свою любимицу Оксана. — Еще щенком она прибежала к моей подруге, которая жила в Греции. Вместе они попутешествовали по миру. А два с половиной года назад Люся приехала ко мне в гости и осталась — так сбылась моя детская мечта о собаке.

Очаровательная метиска золотистого цвета принюхивается к вкусным запахам в кафе, куда хозяйка заходит за свежим круассаном и зеленым чаем. Потом они вместе выбирают лавочку с самым живописным видом на водоем. Люся жмурится на солнце, рассматривая местных уток. Оксана слушает музыку или делает первые звонки — таким же ранним пташкам, как и она.

— Все это здорово приводит мысли в порядок, помогает распланировать день или скорректировать график, — поясняет Бондаренко.

До официального старта рабочего дня у нее есть час на спорт и еще останется время, чтобы, не торопясь, выбрать красивое платье. Теперь можно и горы свернуть.

— Каждый день новые задачи, но обычно, особенно если мы готовимся к обновлению экспозиций, я как в сказке про «Кота в сапогах» объезжаю все наши владения, — смеется Оксана, приглашая заглянуть на Северный речной вокзал, где находится поп-ап пространство музея.

Недавно там открылась новая выставка-инсталляция «Мечты о небе». Посетители попадают в мастерскую инженера, который работает над созданием аэротакси.

— В этом году мы решили погрузиться в тему транспортной футурологии, — говорит Оксана Бондаренко. — Нам самим, обладателям ретротехники, интересно заглянуть в будущее. Мы достаточно тесно общаемся с инженерами-конструкторами, инноваторами, визионерами и с помощью современных художников можем визуализировать их идеи.

Разговор о мечтах продолжается на ВДНХ: в павильоне «Транспорт СССР» с прошлого года проходит выставка «Мечта москвича». Она посвящена одному из самых популярных в советское время автомобилей марки «Москвич», который выпускали в столице.

— Выставка продлится еще несколько месяцев, потом у нас будет реэкспозиция, — делится планами Бондаренко. — Как раз сейчас вместе с экспертами мы готовим выставку, в рамках которой предлагаем поговорить о том, как изменились транспортные парадигмы за последние 20 лет, и заглянуть чуть-чуть в будущее — в 2030-2035 годы.

Кроме того, команда Музея Транспорта Москвы разрабатывает веломаршруты для экскурсий по ВДНХ. Ведь история главной выставки страны тесно переплетена с транспортом.

Ценителям ретротехники также придутся по душе экскурсии в фондохранилище музея. Первые показы редких экспонатов, которые хранятся в помещениях на юге Москвы, могут пройти уже в мае. Об этом директор рассказала по дороге в офис музея, он находится недалеко от Курского вокзала.

— Нам повезло: мы со своими проектами не ограничены стенами только одного музейного пространства, — Оксана Бондаренко предлагает спуститься в метро: в начале недели на Замоскворецкой линии в рамках проекта «Станция Музейная» появился «Экобукварь» — плакаты с экологическими терминами.

Музей транспорта, размышляя о завтрашнем дне, предлагает пассажирам позаботиться, в том числе об окружающей среде.

— Наши инициативы очень органично смотрятся в контексте города, его транспортной инфраструктуры, — подчеркивает Бондаренко и тут же добавляет, что у музея обязательно появится собственный дом.

Не секрет, что им станет гараж Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас этот памятник архитектуры эпохи авангарда готовят к реставрации.

— В этом полумесяце, который раньше служил гаражом для 226 грузовых машин, разместится наша постоянная экспозиция, — Оксана Бондаренко показывает стену с изображением макета будущего дома. — А вот это центральное здание, где когда-то были ремонтные мастерские, превратится в мультиформатный центр. Здесь будут проходить выставки, концерты, театральные постановки и другие мероприятия.

Эту мечту директор планирует осуществить в конце 2023 года.

ДОСЬЕ

Оксана Бондаренко родилась в Кокчетаве (ныне Кокшетау, Казахстан). С 2009 по 2015 год занималась организацией культурных проектов в Москве, Париже и Нью-Йорке. С 2014 года руководила Фондом поддержки Третьяковской галереи. Директором Музея Транспорта Москвы стала в 2019 году.

По городу предпочитает перемещаться на общественном транспорте, особенно ей нравятся современные автобусы и трамваи: созерцание мелькающих мимо пейзажей как отдельный вид медитации. Одни из самых любимых маршрутов проходят по историческому центру Москвы.

Помимо Патриарших прудов, которые ассоциируется у нее с районом Парижа Сен-Жерме, любит Нескучный сад и Воробьевы горы. Сейчас открывает для себя Басманный район.

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