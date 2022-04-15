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Новый START для «МегаФон ТВ»: онлайн-кинотеатры объединяются в один сервис

Никита Миронов

Общество
Новый START для «МегаФон ТВ»: онлайн-кинотеатры объединяются в один сервис
Фото: Pixabay

Мобильный оператор и основатели онлайн-кинотеатра START планируют объединить его с «МегаФон ТВ». В новом сервисе по единой подписке продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, появятся трансляции популярных телеканалов, а также новые зарубежные фильмы и сериалы. При этом «МегаФон ТВ» останется доступен для подписчиков сервиса до конца 2022 года: им будут предложены выгодные условия для перехода на объединенный сервис.

До настоящего момента мобильный оператор развивал для своих абонентов сразу два этих онлайн-кинотеатра. Один из них обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как второй играл роль видеомаркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

— Уже в момент приобретения нами доли в видеосервисе START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям, — говорит директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Переход на новый формат планируется с мая. Объединенный видеосервис предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов.

— Объединение двух сервисов и с точки зрения контента, и с точки зрения команд, а также фокусирование усилий оператора на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволят нам значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке, — пояснил генеральный директор видеосервиса Дмитрий Гудумак.

— Обычное телевидение как развлекательный и информационный продукт уже давно теряет популярность. Будущее за интернетом. В ближайшие годы мы будем наблюдать увеличение аудитории подобных видеосервисов, где намного шире, чем на обычном ТВ, выбор качественного контента, — прокомментировал новость кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

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