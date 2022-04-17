Спрос на призвание: почему россияне стали больше учиться конкретным навыкам и специальностям

Экономист Яна Васильева решила сменить профессию и прошла курс обучения в школе нянь Центра занятости «Моя карьера» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В рамках нацпроекта «Демография» стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Одна из ее главных задач — снять напряженность на рынке труда, возникшую после того, как часть иностранных компаний на фоне антироссийских санкций объявили о приостановке или закрытии бизнеса. Аналитики утверждают: россияне проявляют все больше рвения к получению новых навыков и освоению востребованных профессий.

Потребность в получении новых знаний в российском обществе приобретает особый смысл. Как показывает статистика, рефлексии на тему самопознания и самосовершенствования сегодня интересуют все меньше людей. Большинство предпочитает учиться востребованным профессиям и тому, к чему действительно лежит душа. Отчасти к этому подталкивает рынок труда, ситуацию на котором пока трудно назвать благополучной.

Чтобы быть на нем конкурентоспособным, нужно соответствовать спросу. А как, если на полке пылится диплом, перспективность работы по которому вызывает большие сомнения? Проблема эта, по оценке специалистов, у многих возникла задолго до ситуации с пандемией и в связи с антироссийскими санкциями. Еще пять лет назад социологи отмечали: почти каждый второй россиянин работает не по своей специальности.

В качестве причин этому граждане в различных опросах называли невозможность устроиться по профилю и чувство собственной ненужности на своем рабочем месте. Кстати, за период пандемии его сменили порядка 36 процентов россиян, а 12 процентов кардинально поменяли род деятельности. Аргументы все те же: отсутствие карьерного роста и возможностей обучения, а также потеря интереса к своему труду.

Делом нужно заниматься

Предпосылки для запуска серьезной программы массового переобучения назрели давно, считают эксперты, принявшие участие в VI Международном форуме труда, прошедшем в конце марта в Санкт-Петербурге. Потребность в качественной модернизации подготовки кадров подчеркнул в своем обращении к организаторам и гостям форума президент России Владимир Путин. А Всероссийский центр изучения общественного мнения специально для Санкт-Петербургского форума представил данные исследования о том, что думают россияне по поводу перемен в профессиональной сфере и содержания их работы.

— Сегодня 26 процентов трудоустроенных россиян хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или одно из двух, — утверждают аналитики.

Причем среди респондентов с неполным средним образованием доля желающих уйти в другую профессию в три раза выше. А каждый десятый житель мегаполисов считает, что его работа не приносит пользы. Мартовский опрос одной из ведущих российских образовательных платформ демонстрирует иные данные: по ним уже более половины россиян планируют в ближайшее время получить новую профессию. Порядка 50 процентов опрошенных намерены сделать это ради увеличения дохода: эту цел в числе главных называют 52,6 процента женщин и 48,1 процента мужчин. Тенденция, утверждают аналитики, налицо.

В период самоизоляции рост пользователей онлайн-платформ с образовательными курсами увеличился в 8 раз. Подавляющее большинство воспользовавшихся такой возможностью переобучения не только успешно освоили новые профессии, но и получили реальную возможность трудоустройства, — говорится в исследовании. А анализ операций в сегменте «Образование» по картам одного из столичных банков показал, что востребованность онлайн-школ и в этом году продолжает расти.

— То, что общество сегодня ориентируется на получение образования, — хороший знак, — считает социолог Алексей Егоров. — Вспомните лихие девяностые годы, когда в условиях экономического кризиса полстраны переквалифицировались в торговцев привезенным из-за бугра барахлом. Ни о каком повышении профессиональных навыков и допобразовании речь тогда не шла. К чему это привело, всем известно. Сегодня ситуация совсем иная. Да, финансовый кризис, встряхнувший экономику еще в пандемию, усугубляется на фоне антироссийских санкций.

Но сейчас россияне, словно проснувшись от долгого сна инертности, начинают предпринимать шаги не ради минутной выгоды, а с прицелом на будущее, учитывая и свои потребности в созидательном труде, и запрос государства на их рабочие руки. Люди поняли, что заниматься нужно делом, причем желательно тем, которое не только приносит стабильный доход, но в то же время доставляет удовольствие от трудового процесса. Возможности, а их для этого немало, вполне позволяют каждому определиться с выбором и при этом повысить, а не понизить свою квалификацию.

А гарантии, которые сегодня дает государство по оказанию помощи в переобучении и трудоустройстве, несомненно, подстегивают интерес к дополнительному образованию не только у молодых граждан страны, но и у людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Фото: Pixabay

Нацпроект поможет

90 процентов респондентов аналитического центра НАФИ признали необходимость учиться на протяжении всей жизни и заявили о готовности пройти дополнительное обучение. Так что новая федеральная программа по поддержке трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, пришлась как нельзя кстати. Особенно если учесть, что образовательные онлайн-курсы далеко не всегда ориентированы на потребности рынка труда, не говоря уже о немалой стоимости обучения на них.

Так, средний чек за один урок английского языка составляет 2500 рублей, а заплатить сразу нужно за пакет занятий, в который входит от 64 до 120 уроков. Считайте сами. А вот краткий курс программирования обойдется уже в 37 500 рублей.

Кстати, как выяснили банковские специалисты, женщины проявляют больший интерес к образовательным курсам, приобретая их не только для себя, но и для своих детей. Но денег при этом дамы тратят на обучение меньше, нежели мужчины, расходы на дополнительное образование у которых вдвое выше.

Благодаря новой программе обучения, организация которого проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в этом году смогут бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысяч граждан страны.

Выбор программ, рассчитанных на 72, 144 и 265 часов, беспрецедентно огромен — 23 тысячи. Причем 70 процентов времени обучения планируется посвятить практическим занятиям. Осваивать новые компетенции в рамках проекта можно очно или дистанционно. Но пока программы ориентированы на определенные категории граждан. В первую очередь это молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие профессионального образования, а также студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по специальности.

Принять участие в программе также могут женщины, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Доступно образование в рамках нацпроекта и для граждан категории 50 плюс. И, как утверждает Минтруд, в ближайшее время возможность для записи на обучение будет открыта для всех безработных граждан, находящихся под риском увольнения, вне зависимости от возраста.

Подать заявку можно на портале «Работа России». И, как утверждают авторы проекта, набор программ обучения сформирован с учетом потребностей рынка труда каждого российского региона. То есть шанс найти работу после учебы в рамках федерального переобучения велик.

— Опыт запуска программ переобучения под потребности локального рынка труда уже показал их эффективность, — отметил глава Минтруда Антон Котяков. — В прошлом году 75 процентов граждан, прошедших обучение по региональным программам, были трудоустроены.

Свое место

Опыт Москвы по бесплатной профессиональной переподготовке горожан и оказанию им помощи с трудоустройством уже доказал свою эффективность. Например, аналогично с новой федеральной программой в мегаполисе не первый год работает Центр дополнительного профессионального образования «Профессионал», в котором по направлению центра занятости населения можно бесплатно освоить одну из 150 программ переподготовки в самых различных сферах. По данным столичного Департамента труда и социальной защиты населения, в 2021 году переобучение здесь прошли более 18 тысяч горожан.

С 1 марта этого года «Профессионал» открыл новый набор на обучение: соискателям предлагается более 60 курсов переподготовки. По словам директора учебного центра Елены Крутицкой, особое внимание уделено сферам ИТ, интернет-торговли, а также ЖКХ и строительства. Выбрать профессию по душе можно и на других специальных курсах и в школах переподготовки, также действующих в столице.

Экономисту Яне Васильевой всего тридцать лет, что совсем не помешало ей пройти обучение в школе нянь «Бабушка и дедушка на час» Центра занятости «Моя карьера».

— В пандемию было время подумать, тем ли я занимаюсь, — рассказывает она. — Я заскучала, поняв, что работа с бумагами становится в тягость.

Мне не хватало живого общения. Узнав про школу нянь, решила попробовать себя совсем в новом деле. Я прошла обучение и ничуть не жалею! Мне нравится работать с детьми, не говоря уже о том, что этот курс вообще, на мой взгляд, полезен всем желающим научиться правильно контактировать с ребенком. А я почувствовала себя на своем месте.

Кстати, по словам директора центра «Моя карьера» Ирины Швец, спрос на квалифицированных нянь в столице постоянно растет, сегодня это одна из самых востребованных профессий на рынке труда.

А 24-летний Евгений Стацкий, получив диплом в Московском авиационном институте, больше двух лет не мог устроиться на работу по профессии.

— Честно говоря, скорее, не очень и хотел, — признается он. — Самолеты — это прекрасно, но мне автомобили ближе, понятнее и интереснее. С детства помогал отцу чинить нашу старенькую машину, часами безвылазно в гараже с ним торчал. Помыкавшись с трудоустройством, отслужил в армии, где мои навыки ремонта автомобилей очень даже пригодились.

Потом, забросив вузовский диплом, окончил технологический колледж по специальности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Сейчас работаю в одном автосервисе, на зарплату не жалуюсь. И главное — занимаюсь тем, что мне действительно интересно.

Работа Василия Костяницына «Паразиты и лодыри...», представленная на выставке «Политические плакаты первых лет Советской власти», которая прошла в Москве 15 октября 1987 года / Фото: public domain

Отсечь лишнее

Тенденцию к смене профессии, рода деятельности эксперты начали отмечать во всем мире еще во время пандемии, назвав ее «великим увольнением».

— Время, проведенное на удаленке, дало возможность пересмотреть свое отношение к работе, — считает психолог Людмила Федотова. — Одним пришлось по вкусу трудиться на дому, снизив трудовую нагрузку ради большего общения с родными. Другие забеспокоились, что их профессия утратит актуальность, третьи потеряли интерес к тому, чем занимаются. Но решение бросить все и начать жизнь сначала в любом случае дается нелегко. Это же риск, да еще какой! А вдруг ты ошибаешься и, сбежав с насиженного места, другое уже не найдешь?

Подобные метания спровоцировали многих обратиться за помощью к вошедшим в моду коучам и тренерам личностного роста. Но их практики, часто ограничивающиеся общими словами, внушением различных иллюзий за немалые, к слову, деньги, себя не оправдали. Как показывает статистика, вспыхнувший в начале пандемии интерес к «урокам самопознания» в российском обществе очень быстро угас.

В опросе ВЦИОМа на тему эффективности подобных тренингов большинство респондентов назвали их мошенничеством, бредом, бесполезной тратой времени и денег. 78 процентов россиян заявили, что не хотят проходить тренинги личностного роста. А вот к психологам, наоборот, обращаться за помощью стали чаще.

— Избавиться от разочарования в том, чем занимаешься, уроками самопознания не получится, — считает психолог Илья Суровцев. — Призвание иногда приходится искать довольно долго. И приобретение новых навыков, знакомство с различными сферами деятельности — созидательный путь, а рефлексии на тему «кто я и зачем живу» абсолютно бесполезны, даже если вам за ваши же деньги будут долго и витиевато внушать, что вы — самый лучший.

Наталья Пономаренко 20 лет проработала делопроизводителем, дослужившись до начальника отдела в одной из столичных компаний.

— Вообще-то сначала я окончила социальноэкономический факультет библиотечного техникума, — рассказывает она. — Потом поступила в историко-архивный институт. А работать пошла менеджером, потом ушла с головой в делопроизводство. Все вроде бы было хорошо, карьера шла в гору, но какое-то чувство неудовлетворенности все равно испытывала. А тут еще у отца возникли проблемы с позвоночником, потом и у меня начались проблемы из-за сидячего образа жизни. Словом, я волей-неволей стала знакомиться с различными методиками лечения, реабилитации.

Наталья окончила курсы массажа в институте эстетической медицины, потом, поняв, что этого мало, — курсы Московского института восстановительной медицины. Сейчас у 47-летней женщины, ставшей профессиональным массажистом и реабилитологом, больше 15 различных дипломов и сертификатов.

— И буду учиться дальше, надо развиваться, — говорит она. — В свою основную профессию я пыталась вернуться несколько раз. И лишний раз убеждалась: не греет. А это — точно мое! Свободный график, возможность помогать людям… Меня все устраивает. И на жизнь хватает.

Математик Виктория Бирюкова решилась на кардинальные перемены во время пандемии. Рукоделие, так называемый хендмейд, женщина всегда считала лишь своим хобби, а уход на дистанционную работу заставил пересмотреть взгляды на жизнь.

— Мне уже 51 год, — рассказывает она. — Вдруг пришла мысль: жизнь уходит, все в ней давно разложено по полочкам. Я давно увлекалась изготовлением ювелирных украшений, люблю работать руками. Но все времени не хватало, занималась урывками — в выходные, в отпусках. Моя основная работа интересна, но ее результат… не потрогаешь руками. Да и душа тянулась к творчеству. В пандемию увлеклась новым для себя направлением — гальваникой, изготовлением ювелирных украшений из металла. Это очень сложный технологический процесс.

Училась по интернету, как говорит: «по крупицам вырабатывая свой собственный стиль». Со временем появились заказы, ювелирные украшения, сделанные Викторией, стали приносить доход.

— Пока я умудряюсь всю свою деятельность совмещать, — говорит она. — Но уверена: в жизни нужно попробовать все, что тебе интересно, и постоянно осваивать новое. К этому нужно стремиться. Сегодня такое время непростое, что просто необходимо знать и уметь как можно больше. Для меня смысл саморазвития именно в этом.

Западные эксперты полагают, что мода на смену деятельности очень быстро пройдет. Но у России, как известно, свой путь. Сегодня, согласно опросу ВЦИОМа, 72 процента россиян уверены, что дополнительное образование и приобретение новых, востребованных на рынке труда навыков и умений необходимы.

Особенно сейчас, когда так важно не оказаться не у дел, а принести пользу стране своим трудом, который и тебе лично важен и интересен.

ЦИФРА

23 тысячи образовательных программ доступны соискателям в рамках проекта переобучения.

ЦИТАТА

Петр Чаадаев (1794-1856) русский философ и публицист:

— На учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, ему возможно дать национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире.

СПРАВКА

Регистрация на обучение в Центре дополнительного профессионального образования «Профессионал» открыта на сайте Центра занятости населения «Моя работа».

Также подать заявку можно, обратившись к карьерному консультанту в одном из 57 отделов трудоустройства, большинство из которых находятся в центре госуслуг «Мои документы».