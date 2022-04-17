Ограничения поставок морепродуктов не скажутся на потребителях

Продавец Лилия Гылка у рыбного лотка на ярмарке выходного дня в ЦАО помогает выбрать семгу покупателю / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По прогнозам экспертов, из-за санкций импорт рыбы в России в этом году сократится примерно на треть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансовым аналитиком Дмитрием Бурмистровым и генеральным директором одной из столичных компаний — поставщиков морепродуктов Иваном Криваловым о том, как это скажется на покупателях и их кошельках.

Подобная ситуация с сокращением поставок рыбы случалась в нашей стране и ранее. В 2014 году Российская Федерация в ответ на санкции недружественных стран ввела эмбарго на импорт продуктов из-за рубежа. Тогда, чтобы избежать дефицита товара, рынок быстро переориентировался на другие каналы поставок. Однако и с ними сейчас уже возникают серьезные проблемы.

— Ситуация с логистикой становится все напряженнее, поэтому стоимость доставки товара из-за обходных путей значительно растет. Я думаю, что большую часть потребностей жителей страны покроют наши производители, а та часть иностранной продукции, которая все же доберется, будет стоить на 15–20 процентов дороже, — отметил финансовый аналитик Дмитрий Бурмистров.

Отечественный товар, по его словам, сильно не подорожает, так как у нас богатый рынок морепродуктов. Кроме того, он уже давно приспособился к условиям санкций, поэтому функционирует без перебоев.

Эту мысль подтверждает и Иван Кривалов, который много лет з анимается поставками рыбы из ключевых российских регионов — Мурманска, Камчатки,Сахалина, а также из стран ближнего зарубежья. Специалист считает, что сокращение импорта — это для отечественного производителя вызов. Нужно не только в разы увеличить вылов рыбы, но и начать свою деятельность в других регионах.

— Покупатели практически не заметят, что на рыбных прилавках что-то поменялось. Например, на Ямале сейчас будут активно расширять рыбопроизводство — это указ местных властей. А большая часть морепродуктов поступает в столицу и во многие города именно оттуда, — подчеркнул Иван Кривалов.

На данный момент поставки своей продукции на российский рынок ограничили Фарерские острова — лидер по импорту красной рыбы, а также Норвегия и Финляндия. Однако эксперт отметил, что это не главная проблема. Есть другая, которая повлияет на рынок, хоть потребитель ее и не видит. На отечественных рыбных предприятиях ощущается нехватка комбикорма. Его почти на 80 процентов поставляли к нам из европейских стран. А дефицит комбикорма негативно сказывается на выращивании рыбы в нашей стране.

— Если отсутствие иностранных морепродуктов мы с легкостью покроем, то с комбикормом дела обстоят несколько сложнее. Но мне известно, что в скором времени его будут активно поставлять из Турции, Китая и Ирана. А их продукция на самом деле ничуть не хуже по качеству, да и цена не завышена, поэтому рыба будет такой же вкусной и полезной, — добавил Иван Кривалов.

Вино с конфетами только отечественные

Согласно исследовательским сервисам, на фоне санкций россияне стали чаще покупать российские алкоголь и шоколад. «ВМ» поговорила с финансовым экспертом Станиславом Рябовым о том, стоит ли покупателям ожидать повышения цен на сладости и спиртное из-за ограничений.

По мнению специалиста, санкции «развязали руки» отечественным производителям, которым раньше приходилось жестко конкурировать с западными брендами. Многие российские компании сейчас получают рекордный поток инвестиций и планируют активно занимать освободившиеся ниши.

— Наши компании увеличили производство пива, запустили новые торговые марки. Все сейчас переориентируются на отечественное сырье, поэтому повышения цен не будет. А где-то алкоголь и вовсе будет стоить дешевле иностранных аналогов, — подчеркнул эксперт.

Что касается шоколада и других сладостей, то тут все несколько сложнее. Некоторые ингредиенты для их производства в любом случае придется поставлять из-за рубежа. Осложненная цепочка логистики делает стоимость сырья значительно дороже — приблизительно на 20 процентов.

— Я уверен, что отечественные производители шоколада и кондитерских изделий поднимут свои цены для покупателя как минимум на десять процентов. Но это будет вынужденная и временная мера, учитывая, что рубль сейчас стремительно дорожает, — добавил Рябов.

Эксперт уверяет, что в скором времени россияне перейдут полностью на отечественную продукцию, которая будет доступной и качественной. Поэтому беспокоиться не о чем.

КСТАТИ

Россияне чаще всего приобретают со скидками яйца и молочную продукцию, сообщает «СберМаркет». Сладости находятся на третьем месте, а на четвертом — корм для животных, колбасы, сыры и бакалея.