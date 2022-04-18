Круиз по Москва-реке: любуемся весенней столицей

Фото: Пресс-служба флотилии «Рэдиссон Ройал»

Вариантов провести свободное время в Москве немало, но есть один необычный, который точно запомнится — прогулка по Москве-реке. Навигация в столице обычно длится с середины апреля до середины октября. Но есть в столице теплоходы, которые ходят круглогодично. Это Флотилия «Рэдиссон Ройал».

Прогулка на яхте Флотилии — альтернатива привычному походу в ресторан. На борту яхты гостей ждет полноценный ресторанный сервис и целое изобилие вкусовых решений. В меню представлены блюда интернациональной кухни, а также разнообразные десерты и сезонные новинки. Здесь каждый проведет время со вкусом. Для любителей культурного досуга организованы уникальные театральные круизы. В репертуаре — уже четыре спектакля с профессиональными актерами. Чтобы гости прониклись атмосферой истории, представление сопровождается сет-меню из блюд соответствующей эпохи.

С «Загадочной женщиной» по пьесе Оскара Уайльда гости почувствуют себя членами элитного английского общества, где царят интриги и любовные драмы. Атмосферу Венеции, карнавала и страсти создаст комедия «Лжец» по произведению Карло Гольдони. Комедия «Тридцать миллионов Гладиатора» по произведению Эжена Лабиша окутает зрителей французским романтизмом, духом Прованса и кокетства. Спектакль «Ужин с классиком», в котором в единую историю слились искрометные произведения Антона Павловича Чехова, перенесет гостей в XIX век.

Маршруты прогулок проходят через исторический центр Москвы. С борта яхты можно увидеть все знаковые достопримечательности столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Парк Горького и «Зарядье». Виды как с открытки гарантированы: при желании можно сделать завораживающие фотографии.

Летние прогулки позволят расслабиться в прохладе у воды, а зимние погрузят в особую сказочную атмосферу. На вечерних рейсах яхты ройал-класса «Монтана» по четвергам, пятницам и субботам отдельный шарм круизам добавляет живая музыка.

Круизы Флотилии — это атмосферное путешествие с широким спектром удовольствий в одном месте. В любое время года можно наслаждаться красивейшими видами столицы, превосходной едой и даже погрузиться в события другой эпохи вместе с театром на воде.

— Проблема многих москвичей в том, что они живут в городе, но не видят его, — рассказывает гид, москвовед Сергей Митюнин. — Наши ежедневные маршруты пролегают либо под землей, либо по одним и тем же улицам, где мы видим не город, а стоп-сигналы фонарей идущей впереди машины. На выходных многие москвичи уезжают на дачу либо проводят их на диване. Речные прогулки — это отличный способ увидеть красоту Москвы и, что не менее важно, увидеть ее с необычного ракурса.

— Москвичи, как ни странно, редко видят прелести города. Одна из проблем в том, что ходить по Москве пешком не всегда удобно, — добавляет урбанист Григорий Мельник. — Во-первых, погода — минимум восемь месяцев она к длительным прогулкам не располагает. Во-вторых, у нас растет парк автомобилей, который уже перевалил за несколько миллионов. Даже в выходной день в историческом центре довольно шумно. В-третьих, в городе по-прежнему не хватает мест для долгих пеших прогулок. Да, удобные пешеходные зоны наконец-то появились, но в центре, к сожалению, пока только один протяженный пеший маршрут — от Киевского вокзала до Фрунзенской набережной. Именно поэтому обратите внимание: с началом навигации речные трамвайчики часто заполнены пассажирами до отказа.

При этом, как считает эксперт, большая часть речных прогулок не всегда соответствует стандартам комфорта:

— Начнем с того, что в прохладный день, а погода часто преподносит нам сюрпризы, находиться на открытой палубе просто некомфортно. Плюс на речных теплоходах обычно играет громкая музыка, что может помешать отдыху. В-третьих, большинство речных судов уже устарели. И я рад, что в Москве есть другие, куда более комфортабельные и современные — яхты ледового класса Флотилии «Рэдиссон Ройал».

А Сергей Митюнин рекомендует чаще ходить по Москве-реке и выбирать вечерние маршруты.

— Москва в плане архитектурной подсветки, как я убедился, — один из самых интересных городов мира. У нас качественно освещены мосты, набережные и все исторически значимые здания, — говорит эксперт. — Вид с реки на все это великолепие просто потрясающий. Многие признаются, что после такой прогулки чувствуют себя побывавшими в другом городе. А многих охватывает гордость за столицу. Кстати, речные круизы по Москве очень популярны у иностранцев. Они, как говорят мои друзья из других стран, дают ощущение «не зря приехали». В общем, если есть возможность посмотреть на город с реки, я бы рекомендовал ею воспользоваться.