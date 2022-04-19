Бенто-торты — нашумевший тренд 2022 года

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Вопрос о том, как порадовать любимого человека, как сделать для него приятный сюрприз, всегда был и остаётся актуальным. Существует множество идей, а одна из самых интересных — бенто-торты на заказ купить в Москве: это очень популярный десерт с оригинальными дизайнами, который можно найти практически во всех кондитерских магазинах. Несколько лет назад бенто-торт стал настоящим трендом в России. Обычно такое изделие имеет небольшой вес — от 400 до 500 кг, высоту около 7 см и минималистичный дизайн. Предназначен торт для одного-двух человек.

Немного истории

Бенто-торты — не новинка на кондитерском рынке: впервые такие изделия в Японии и предназначались для одного человека. Они легко помещались в ланч-бокс, их везде можно было брать с собой.

Из чего готовятся бенто-торты?

основа — бисквит, который может быть классическим или шоколадным;

используется коржей и крем. Главное требование, которое предъявляется к крему - лёгкость и воздушность;

пропитка может быть самый разный, заказчик имеет возможность сообщить о своих пожеланиях и предпочтениях.

Популярные торты имеют совсем небольшую калорийность, поэтому совершенно не вредят фигуре. Это отличная новость для представительниц прекрасного пола, которые всегда хотят выглядеть безупречно и иметь идеальную фигуру.

С тем, как выглядят бенто-торты, являющиеся новым трендом среди кондитеров, можно ознакомиться в сети, на тематических форумах и сайтах: здесь вниманию будут представлены десятки и сотни оригинальных идей, которые вместе с профессиональными кондитерами вы сможете воплотить в жизнь.

Где заказать самые вкусные торты?

Современные технологии позволяют делать это онлайн, не отходя от экрана монитора: разместить заявку прямо сейчас предлагает кондитерское ателье Ем Cake, которое уже на протяжении многих лет занимается созданием вкуснейших тортов по индивидуальным эскизам. С образцами можно ознакомиться на сайте в соответствующем разделе, где также имеется форма обратной связи, посредством которой легко решать все организационные вопросы и получать консультацию: как показывает практика, тем, кто ранее кондитерские изделия онлайн никогда не заказывал, она требуется всегда.

Кондитерская продукция и торты на заказ изготавливаются профессионалами из высококачественных продуктов. В результате получаются оригинальные, уникальные, вкусные десерты, которыми можно порадовать вторую половину, друзей, гостей.

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