Защищал своих до последнего: танкист Артур Агашин подставил себя под удар врага и спас сослуживцев

Артур Агашин выбрал службу по контракту после окончания строительного техникума / Фото: bataysk-gorod.ru

19-летний танкист Вооруженных сил России Артур Агашин погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Солдата Российской армии не стало 12 марта, а похоронили его 6 апреля в Ростове-на-Дону. Корреспондент «Вечерки» связался с близкими Артура.

Артур Агашин родился 21 сентября 2002 года. C восьмого по девятый класс он учился в батайской школе № 5 имени Юрия Гагарина. Молодой человек отличался смелым характером. Как говорят его знакомые, он всегда был готов встать на защиту своих друзей, помочь тем, кто нуждался в его помощи. Таким, по словам классной руководительницы Артура Елены Шамшудиновой, его запомнили многие одноклассники.

— Мне и ребятам он запомнился очень добрым, веселым и светлым мальчиком. Глаза у Артура были светлые, волосы слегка кудрявые, — поделилась с «Вечеркой» Елена Шамшудинова. — Он был очень отзывчивым парнем, с добрым сердцем. Учился Артур неплохо. Как и у большинства, у него были тройки, четверки, иногда проскальзывали и пятерки.

Елена Михайловна рассказала, что молодой человек очень любил заниматься спортом. Он всегда принимал участие в военно-патриотических проектах, реализуемых в школе.

— Артур участвовал во многих мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, а также Дню освобождения города Батайска от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 7 февраля, — говорит бывшая классная руководительница солдата. — Он был очень патриотично настроенным мальчиком, наверное, поэтому и решил связать свою жизнь с профессией военного.

По словам Елены Михайловны, после девятого класса Артур Агашин переехал из Батайска в Ростов-на-Дону. При этом парень продолжал время от времени навещать своих друзей.

— После окончания строительного техникума в Ростове-на-Дону Артур пошел в армию. Но про то, что он потом решил выбрать службу по контракту, я изначально не знала, — рассказала «Вечерке» мама Артура Софья Кожушния. — Артур подписал контракт осенью 2021 года. Тогда, конечно, он сам не знал, что его впоследствии отправят на Украину. Он думал, что будет служить и приезжать ко мне на выходные.

Во время выполнения задач в ходе специальной военной операции России на Украине Артур Агашин получил ранение. Но, несмотря на это, он проявил настоящее мужество. Молодой военнослужащий подставил свой танк под огонь противника, прикрыв сослуживцев, вызвал огонь на себя. Артур сумел спасти не менее сотни жизней, но сам погиб.

— Это очень смелый, героический поступок, — считает его учительница Елена Шамшудинова. — Вы знаете, я не удивлена, что Артур на это решился. Как я и говорила, он всегда был готов постоять за своих друзей и близких.

19-летнего военного Артура Агашина проводили в последний путь в Ростове-на-Дону. Его похоронили на Северном кладбище 6 апреля с воинскими почестями. Проститься с ним пришли порядка двухсот человек.

Сестра погибшего танкиста, Ангелина, рассказала журналистам, что ее брат был очень хорошим другом. По ее словам, он жалел, что до службы в армии не успел найти невесту.