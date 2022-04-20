Альберт Суниев: ТПУ — это катализаторы комплексного развития столицы

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Мегаполис, расширяясь, создает центры деловой и инфраструктурной активности. Сегодня вместо промзон и окраин — новые точки притяжения для бизнеса и горожан. Важную роль в освоении этих уголков столицы уже сыграли и еще сыграют в ближайшие годы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Именно благодаря им москвичи перестали бояться «осваивать» новые районы. Для чего нужны такие хабы, рассказал Альберт Суниев, исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект», генеральный директор АО «УЭЗ» — «Управления экспериментальной застройки микрорайонов».

— ТПУ не только приблизили деловой обжитой центр, но и сформировали вокруг себя комфортную зону для проживания, деловой и коммерческой активности: в их составе есть жилые кварталы, новые школы, поликлиники, детсады, зоны отдыха и спорта, торгово-развлекательные центры, — отметил он. — Благодаря таким хабам появляется развитая транспортная инфраструктура, создаются рабочие места, город и инвесторы получают прибыль. Привлечение инвестиционных средств — одна из главных задач, которую ставит перед собой АО «Мосинжпроект», создавая проекты транспортных хабов.

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

— Это многопрофильная задача, основа которой — соединить транспортные артерии и сделать проекты привлекательными для инвесторов, — продолжил он. — Главное — мы предоставляем площадку под строительство с уже готовой документацией на землю и подведенными коммуникациями. Так, при работе над проектом ТПУ «Петровско-Разумовская» мы не просто разработали концепцию, но и навели порядок в документах, решили вопрос с собственностью.

Новый пересадочный узел объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую ветки метро, две линии Московских центральных диаметров, а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта. Развитие проекта предполагает также возведение двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами. Их площадь превысит 260 тысяч квадратных метров.

— Сегодня в стадии строительства находится 13 ТПУ, еще 21 проект планируется реализовать на торгах в текущем году, — привел данные Альберт Суниев. — До конца 2023 года планируется завершить строительство 10 транспортных хабов.

Одним из первых реализованных в Москве проектов стал ТПУ «Саларьево». Он объединил станцию метро Сокольнической линии, международный автовокзал, остановки наземного городского транспорта, перехватывающую парковку и торгово-развлекательный центр. Пассажиры здесь могут не только сделать пересадку с одного вида транспорта на другой, но и, купив билет на автобус, скрасить ожидание в магазине, кафе или кинотеатре.

— Завершается строительство еще одного современного ТПУ — «Ховрино», — заявил он. — В его составе уже построено и открыто здание автовокзала «Северные ворота» с залом ожидания, кафе и небольшими торговыми площадями. Здесь мы создаем новые ворота Москвы для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, прибывающих в город по трассе Москва — Санкт-Петербург и по Октябрьской железной дороге.

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

В составе коммерческой части ТПУ инвестором возведены жилые комплексы. Вскоре заработает многоярусный паркинг для автомобилей.

— Достаточно сложным, но очень интересным для наших специалистов стало создание проекта капитального транспортно-пересадочного узла «Шелепиха» в Большом Сити, — сказал Альберт Суниев. — Кроме обширной технологической части — железнодорожных платформ, паркингов и пассажирских терминалов, тут возводится жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом.

Первые этажи здания отводятся под объекты инфраструктуры: супермаркет, ресторан, кафе и магазины. Также здесь появятся площадки для игр, спорта и отдыха.

Еще одним знаковым проектом для города можно назвать ТПУ «Нагатинский затон», который возводится на базе одноименной станции метро Большой кольцевой линии метро. Кроме жилого комплекса, проект предусматривает строительство детсада и школы. Для пассажиров устроят паркинги и удобные переходы, благодаря которым для пересадки с одного вида транспорта на другой пассажирам не придется выходить на улицу.

— Москва становится не только удобным, экономически развитым мегаполисом, но и самой красивой мировой столицей. Транспортные хабы становятся примерами удачных архитектурных решений, создавая вокруг себя современную комфортную городскую среду, — резюмировал он.