Столичные поликлиники окажут дополнительное лечение пациентам с хроническими заболеваниями

Заведующая консультативным отделением городской поликлиники № 218 Ольга Белкорей рассматривает кардиограмму пациента с хроническим заболеванием / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В городских поликлиниках столицы стартует пилотный проект, который касается пациентов с хроническими болезнями. 20 апреля «Вечерняя Москва» узнала подробности этой важной программы.

В столице сегодня проживают сотни тысяч людей, страдающих хроническими заболеваниями. Этим людям нужна особая забота и более тщательное наблюдение у врача. Именно поэтому в московских поликлиниках стартует новый масштабный проект по проактивному динамическому диспансерному наблюдению горожан с хроническими заболеваниями.

Готовится он к запуску и в городской поликлинике № 218. По словам заведующей консультативным отделением Ольги Белкорей, в проект включены такие хронические заболевания, как артериальное давление, гипертензия, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда.

— Кроме того, мы будем наблюдать людей с сахарным диабетом второго типа, фибрилляцией и трепетанием предсердий, хронической сердечной недостаточностью, острым нарушением мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезнью легких и язвенной болезнью, — рассказала она.

Инновация, отметила врач, заключается в том, что пациенты будут получать медпомощь не от случая к случаю, а динамически.

— Например, при острых состояниях, вызове скорой помощи в специальной программе у врача будет загораться красный флажок, то есть мы сразу увидим, если что-то произойдет, — пояснила Ольга Белкорей. — И врач, который ведет этого пациента, может сразу позвонить человеку, узнать его самочувствие, скорректировать лечение или пригласить на прием.

Чтобы все работало без сбоев, к терапевтам прикрепляется команда помощников — средний медперсонал, который будет отслеживать пациентов с хроническими заболеваниями в специальной новой программе и коммуницировать с ними.

— Такая команда в нашей поликлинике уже сформирована. Они обзванивают пациентов, записывают на прием к специалистам, по результатам лабораторных исследований корректируют назначения по согласованию с врачами, — добавила Ольга Белкорей.

Кроме того, помощники напоминают москвичам о необходимости вносить данные самоконтроля в электронную медицинскую карту — благодаря цифровизации такая возможность есть у всех жителей столицы.

В новой программе уже успела поработать участковый врач-терапевт Анастасия Бочарова. По ее мнению, для врачей все сделано очень удобно.

— То, что теперь у нас все в электронном виде, значительно упрощает нашу работу, появляется больше времени на самих пациентов, — поделилась она. — И людям удобнее в цифре, всегда есть доступ ко всем моим назначениям, результатам анализов и обследований.

К новому проекту пациенты, у которых есть хронические заболевания, отнеслись с интересом. У москвички Оксаны Парамоновой артериальная гипертензия, часто поднимается высокое давление, из-за этого плохое самочувствие.

— Наблюдаюсь у врача, но посещаю его в крайнем случае, когда уже совсем плохо. А когда недавно мне позвонили из поликлиники, поинтересовались моим состоянием, пригласили на плановый прием, была приятно удивлена, — сказала она. — Считаю, что новый проект очень важен, ведь в потоке дел мы часто совершенно забываем о своем здоровье. Замечательно, что город заботится о нас и проявляет такое внимание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— Одной из ключевых функций поликлиники является диспансерное наблюдение людей с хроническими заболеваниями. Необходимо правильно организовать их сопровождение и наблюдение. Это особенно важно для тех, кто страдает серьезнейшими заболеваниями, которые вносят наибольший вклад в структуру смертности. Среди них горожане, перенесшие инфаркт или инсульт, люди с эндокринными заболеваниями.