Школьники будут сами ухаживать за высаженными деревьями

Ученица 3 «Э» класса школы № 2090 и волонтер Победы Максим Покатаев во время акции «Сад памяти» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

20 апреля в столичной школе № 2090 прошла эколого-просветительская акция «Сад памяти». На территории учебного заведения были посажены деревья и кустарники — в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Школа № 2090 носит имя Лазаря Паперника, Героя Советского Союза, получившего это звание посмертно. О его подвиге в тылу врага знает каждый учащийся этого учебного заведения. Теперь в честь великого подвига советского народа, победившего в войне с фашизмом, на территории школы будут расти 14 туй и 15 кустов сирени.

— Впервые акцию «Сад памяти» провели в 2020 году, ее цель — увековечить память всех погибших в Великой Отечественной войне. В этом году она пройдет по 172 адресам социальных учреждений.

Планируется высадить более 2200 деревьев и порядка 45 тысяч кустарников, — рассказала заместитель директора ГКУ «Дирекция Мосприроды» Евгения Новощинская.

Какие именно деревья сажать, решили сами учащиеся и преподаватели школы. Ухаживать за ними будут ребята. И это вторая составляющая акции «Сад памяти» — экологическая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель департамента природоиспользования и охраны окружающей среды:

— Международная акция «Сад памяти» поставила своей целью увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и высадить дерево в честь каждого из 27 миллионов погибших. Этой весной акция проводится уже в третий раз и еще в большем масштабе, поскольку именно 80 лет назад состоялась Битва за Москву — сердце нашей великой страны