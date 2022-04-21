Как с помощью программы лояльности клиентов увеличить выручку?

Фото: Freepik

В условиях большой конкуренции, которая отмечается сегодня практически во всех сегментах бизнеса, нужно использовать разнообразные средства привлечения клиентов. Самый популярный инструмент — реклама. Но для запуска даже небольшой рекламной кампании требуется время и деньги. Альтернативное решение — применение современных программных продуктов. Они позволят ускорить выполнение отдельных операций, сократить издержки и увеличить прибыль. Все большую популярность среди представителей разных сегментов бизнеса набирают программы лояльности. Пример такого продукта представлен на сайте.

Что такое программа лояльности? Это готовая платформа, посредством которой налаживается обратная связь с клиентами, в результате чего растет прибыль компании. Это решение можно внедрить во все сегменты бизнеса в Москве, независимо от масштаба и специфики. Используя специальное приложение, можно решить следующие задачи:

быстро отцифровывать клиентскую базу;

привлекать новых клиентов посредством отзывов друзей — сарафанное радио;

расширять клиентскую базу посредством кросс-маркетинга с другими пользователями;

заменять прямые скидки на бонусные баллы;

бесплатно предоставлять информацию для пользователей услуг о начале акций и распродаж посредством мобильного приложения.

Функциональные возможности определяются особенностями каждого отдельного ПО. Перед внедрением программы нужно ознакомиться с характеристиками, доступными для использования опциями, а затем соотнести эти показатели с потребностями бизнеса. Информация о программных продуктах есть в свободном доступе на официальных сайтах разработчиков, например, здесь uds-digital.ru.

Какие преимущества дает программа лояльности вашему бизнесу

Такие платформы предлагает много инструментов для привлечения новых клиентов — рекомендации, кросс-маркетинг, рубрикатор (перечень зависит от особенностей каждого отдельного ПО). Благодаря предоставляемым бонусам по специальным картам клиенты будут возвращаться, а также рекомендовать вашу компанию своим знакомым, коллегам, родственникам. Отмечается увеличение заказов, так как оформить заявку в течение года покупатели могут через специальное приложение.

Надежные приложения, например UDS гарантируют пользователям полную конфиденциальность. Для этого организуется непрерывный контроля качества, поэтому обслуживание всегда на высоком уровне. Используя такие программы лояльности, каждый руководитель сможет в любой момент получать статистику о покупателях и их поведении, что позволит найти пути для улучшения работы, устранить недочеты.

На правах рекламы