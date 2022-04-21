Как освоить новую профессию на онлайн курсах бесплатно

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Рынок труда динамично развивается, и те профессии, которые были актуальны ещё недавно, сегодня постепенно уходят на второй план. И напротив, то, что не пользовалось спросом со стороны работодателей ранее, сегодня набирает популярности. Всё это определяет необходимость постоянно развивать свои профессиональные навыки и обучаться чему-то новому, что востребовано обществом на данном этапе развития.

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