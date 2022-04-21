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Как освоить новую профессию на онлайн курсах бесплатно

Полина Французова

Общество
Как освоить новую профессию на онлайн курсах бесплатно
Фото: Pexels

Рынок труда динамично развивается, и те профессии, которые были актуальны ещё недавно, сегодня постепенно уходят на второй план. И напротив, то, что не пользовалось спросом со стороны работодателей ранее, сегодня набирает популярности. Всё это определяет необходимость постоянно развивать свои профессиональные навыки и обучаться чему-то новому, что востребовано обществом на данном этапе развития.

Бесплатное дистанционное обучение

Повысить квалификацию по своей профессии или же освоить абсолютно новое для себя ремесло можно, записавшись на онлайн курсы, которые могут быть как бесплатными, так и проводиться на коммерческой основе. Самая богатая коллекция программ дистанционного обучения представлена в каталоге сервиса агрегатора https://online-kursy.top/, где можно найти более 35 тысяч курсов по 1000 различным направлениям. Чтобы выбрать курсы, достаточно просто найти интересующий раздел каталога и ознакомиться с представленными в нём образовательными программами. Фильтры сайта позволяют выставлять критерии поиска, одним из которых является платность/бесплатность. Выбрав нужную позицию, можно получить релевантную выборку бесплатных образовательных программ по выбранному направлению. Для удобства все бесплатные предложения для онлайн обучения представлены в отдельном разделе каталога https://online-kursy.top/ct/besplatno/. Здесь можно найти лучшие онлайн курсы по бизнесу и предпринимательству, искусству и творчеству, иностранным языкам, музыке и даже онлайн тренинги по личностному росту.

Лучшие онлайн школы на одном сайте

Сервис агрегатор предлагает ознакомиться не только с самой крупной коллекцией онлайн курсов в Рунете, но и изучить рейтинги лучших онлайн школ. Порта регулярно публикует данные о расстановке сил в отечественной индустрии онлайн образования, демонстрируя десятку абсолютных лидеров по популярности и количеству обучающихся. Выбрав любую интересующую школу на сайте, можно ознакомиться с полным ассортиментом предлагаемых ею программ дистанционного образования с детальным описанием каждого предложения. Здесь, в частности, можно выбрать интересующую категорию курсов, а также отсортировать бесплатные программы онлайн образования от платных. Причём, сервис работает только с лучшими онлайн школами, ВУЗами и частными лицами, предлагающие образовательные услуги в сети, в чём можно легко убедиться по отзывам и рейтингам на сайте и независимых сторонних источниках в сети.

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