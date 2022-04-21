Мобильный оператор расширяет наполнение тарифной линейки

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Фильмов и сериалов «в телефоне» становится все больше. Мобильный оператор Tele2 сообщил об улучшении параметров и расширении наполнения тарифной линейки. Абонентам обновленных тарифов доступно больше фильмов и сериалов от видеосервисов Wink и more.tv. Подписки на фильмы и сериалы входят в тарифные пакеты и не требуют дополнительных плат.

Также пользователи смогут подключить новую опцию для безлимитного прослушивания музыки и просмотра видео в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В обновленный тариф оператор добавил новую опцию. Она включает более 25 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, видео от популярных блогеров, более 100 ТВ-каналов. Просмотр контента доступен под одним аккаунтом на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, ТВ-приставке или через приложение в Smart TV. В новой версии еще одного тарифа увеличивается наполнение опции, благодаря которой, помимо существующего перечня фильмов, сериалов и ТВ-каналов, клиенты оператора получат доступ к каталогу more.tv. Он включает оригинальные проекты moreoriginals, российские сериалы, которые можно посмотреть до телепремьеры, а также хиты мирового кино. Помимо этого, оператор добавил в некоторые тарифы безлимитный доступ к мессенджеру Discord. Это современная система мгновенного обмена сообщениями с возможностью проведения видеоконференций. Мессенджер Discord сегодня весьма популярен у геймеров и молодежи. Кроме того, клиенты обновленных тарифов могут воспользоваться такой привилегией, как безлимит на видео в соцсетях. С ней они получат неограниченный доступ к музыке и видео в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Оператор улучшил и параметры премиальной линейки: в некоторые обновленные тарифы также добавил контент от more.tv.

— Смартфон в современных реалиях становится главным средством общения с миром, — рассуждает кандидат социологических наук Виаталий Караев. — Сначала с его помощью в основном общались, теперь уже активно развлекаются, учатся, делают покупки и знакомятся, устраивая личную жизнь. Неудивительно, что наполнение тарифов все расширяется. Перспектива ближайшего будущего, я уверен, — это работа со смартфона. Мы будем уходить от привычных десктопов и даже ноутбуков и зарабатывать, глядя в маленький экран. Некоторые брокеры так уже делают: для них выпущены специальные приложения. Я думаю, и смартфоны, и цифровые решения для них будут совершенствоваться.