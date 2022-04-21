Украл пароли Аристотель: участились случаи рассылок фейковых писем от вузов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Накануне крупная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, заявила, что в России с начала года в 200 раз увеличилось количество рассылок писем от имен популярных вузов. «Вечерняя Москва» выяснила, с какой целью мошенники отправляют подобные сообщения и как этого избежать.

По данным компании граждане получают письма якобы от МГУ имени М. В. Ломоносова, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена и даже Католического университета Боливии.

— Мошенник представляется сотрудником или подрядчиком учреждения и сообщает, что было выслано некое «предложение», и просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении, — рассказывает руководитель группы защиты от почтовых угроз крупной компании Андрей Ковтун. — Если вы откроете документ, туда запускается вирус. С его помощью жулики могут скачать ваши данные, в том числе пароли и документы.

Для убедительности злоумышленники используют логотипы университетов. Эксперт по кибербезопасности Евгений Звонарев считает, что защититься от жуликов несложно.

— Сначала внимательно прочитайте письмо. Если оно предполагает ответ, не входящий в вашу компетенцию, то это практически всегда либо спам, либо явное жульничество, — пояснил эксперт. — Второе — никогда не переходите по ссылкам, вложенным в письма от «непонятно кого». Третье — пользуйтесь почтовыми фильтрами, которые автоматически исследуют потенциально небезопасное содержимое.

ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

В Москве и Подмосковье участились случаи, когда представители недобросовестных организаций, представляясь работниками АО «Мосэнергосбыт» или его подрядчиками, звонят с различных телефонных номеров и предлагают заменить приборы учета или провести электромонтажные работы. При этом к «Мосэнергосбыту» они никакого отношения не имеют и гарантий качества не предоставляют. Если вам позвонили и представились — перезвоните в эту организацию сами и все выясните.