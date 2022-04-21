Нельзя врага недооценивать: за каждый цех «Азовстали» идут бои

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

20 апреля с территории комбината «Азовсталь» вышли пятеро украинских военнослужащих, воспользовавшись гумкоридором. Это лишь малая часть националистов и украинских военнослужащих, которые все еще остаются на территории, прячутся, оказывают сопротивление. «Вечерняя Москва»дозвонилась до командира батальона «Восток» войск ДНР Александра Ходаковского, чтобы получить «из первых уст» новости о зачистке территории «Азовстали».

— Александр Сергеевич, что-то изменилось сегодня на позициях у «Азовстали»?

— У меня обзор окопного сидельца. Перед глазами только огневые точки фашистов «Азова» (запрещенная на территории РФ организация. — «МВ») на участке ответственности нашего батальона.

— Сопротивление продолжается?

— Да. Но мы понемногу выгрызаем его оборону. Метр за метром. Сегодня, возможно, дело пойдет лучше: всю ночь интенсивно работала российская авиация. Взрывы, очень серьезные, гремели до самого рассвета.

— Вам на передовой видны уже хотя бы приблизительные сроки окончания зачистки территории завода?

— Нет. Надо избавиться от иллюзий, что это произойдет скоро. За каждый цех бои идут по несколько суток. Условная линия фронта в промзоне порой — на расстоянии броска гранаты. Вчера вечером наши бойцы зашли на одну сторону ангара, который всего-то ничего — метров 200 на 150, а на другой остались «азовцы». Утром мне мои ребята доложили, что всю ночь прислушивались к шорохам со стороны противника, но он все-таки сумел скрытно выскользнуть и занять оборону в соседнем ангаре. Видимо, сработала крысиная тактика.

— Что это?

— Помимо наличия подземных цехов и складов, вся территория комбината пронизана под землей «ливневками» — коллекторами для отвода воды. Высота труб — 1,6 метра, по ним можно спокойно перемещаться, пригнувшись. Вот «азовцы», как крысы, и бегают теперь под землей по этим норам по всей территории.

— Сколько, хотя бы оценочно, бойцов осталось у противника на «Азовстали»?

— Предположительно, там сейчас находятся еще полторы-две тысячи вооруженных людей, но их может быть и больше. Рано считать, посмотрим по конечным результатам.

— Правда, что в подземельях на заводе находятся в том числе и мирные жители Мариуполя?

— Возможно, сколько-то гражданских там еще может быть, хотя, видимо, многие вышли, когда комбинат еще не был окружен нашими силами. А до этого «азовцы» заманивали горожан на завод, эсэмэски даже рассылали, что там наиболее безопасное в городе место. Якобы присутствуют запасы еды и воды. И свои семьи туда притащили. Чтобы вы понимали: значительная часть обороняющихся сейчас на металлургическом комбинате «азовцев» — мариупольцы, вставшие на сторону нынешней киевской власти.

— А что вы знаете по поводу иностранных наемников?

— Они есть, но не думаю, что их на «Азовстали» осталось много. Большинство таких украинцы заранее вывезли из Мариуполя морем, часть смогли вылететь на вертолетах. Там же не автоматчики были простые, а инструкторы. Они солдат противника обучили, натаскали на боевой практике, и все: миссия выполнена.

— Есть надежда, что противник все же решит сложить оружие и начнет сдаваться?

— Не надо недооценивать врага. Он серьезный, сейчас проявляет мужество обреченных. Больше надежд у нас на бомбардировки российской авиации и на то, что у противоборствующей стороны скоро подойдут к концу боеприпасы. Тогда и посмотрим. Пока — воюем.