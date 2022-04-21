Богатую историю расскажет выставка

Михаил Маслов показывает экспонаты выставки во флагманском центре госуслуг ЦАО / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

22 апреля центры государственных услуг и Главархив Москвы открыли в офисах «Мои документы» новую выставку «Культурный код столицы». Мы прогулялись по экспозиции с начальником управления по реализации проектов центров госуслуг Михаилом Масловым.

Новая выставка — это продолжение полюбившегося многим горожанам проекта «Москва — с заботой об истории». Экспозиция меняется регулярно. В этот раз она посвящена людям, которые жили и творили в Москве, внесли неоценимый вклад в развитие искусства в столице. Кроме того, по словам Михаила Маслова, выставку приурочили к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным в 2022 году.

— Часть материалов, которые представлены, передали в Главархив простые москвичи в рамках акции «Москва — с заботой об истории». Например, у нас есть фотографии, афиши выступлений известной московской балерины Марины Олениной-Драгович, которая в годы войны работала хирургической медсестрой, — поделился он. — Можно будет увидеть и архивные документы, принадлежащие известному цирковому артисту Виталию Лазаренко, для которого Владимир Маяковский написал два сатирических номера.

Главная цель выставки — привлечь внимание жителей столицы к теме культуры, чтобы, говорит Михаил, в дальнейшем они, заинтересовавшись, сами могли что-то изучить более подробно.

— Поэтому и факты, которые мы решили разместить, получились масштабными, понятными каждому. Так, посетители смогут узнать, что самый высокобюджетный в мире фильм принадлежит российскому режиссеру Сергею Бондарчуку, который снял «Войну и мир», — рассказал Михаил Маслов. — Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

— Большое впечатление на меня произвел тот факт, что первая объемная анимация появилась более ста лет назад. Ее автором был наш соотечественник Владислав Старевич. Он был преподавателем-биологом и, чтобы снять обучающий фильм о рогатых жуках, сделал объемные фигурки этих животных, — рассказал собеседник «ВМ».

Помимо исторических фактов увидят горожане и то, чем живет культурная Москва сегодня.

— У нас реализуются такие проекты, как «Музеи — детям», в котором участвуют 95 музейных площадок, «Театр в школе» — в прошлом году проведено более 380 мероприятий, — добавил Маслов. Увидеть экспозицию можно в 28 центрах государственных услуг, в том числе во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ. Кстати, именно ВДНХ — одно из любимых мест Михаила Маслова.

— С семьей часто провожу там время. Бывает, в выходные приезжаю по работе во Дворец госуслуг, а заодно беру детей покататься на самокатах, велосипедах, — сказал он. — А еще мне очень нравится музей-усадьба «Коломенское », где я могу прочувствовать, насколько давнюю и богатую историю имеет Москва.