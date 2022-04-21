Опытные экскурсоводы покажут самые потаенные улочки

Туристы из Австрии посмотрели на Кремль и сделали фото на память на Манежной площади / Фото: Александр Коньков, Борис Трепетов / ТАСС

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Экскурсоводы с хорошей базой могут показать Москву настоящую. Это понимали и 76 лет назад. Кроме того, во все времена власти заботились о здоровье горожан.

Знатоки города

«Курсы по подготовке экскурсоводов по Москве и каналу Москва — Волга начали работать сегодня при Московском туристско-экскурсионном управлении ВЦСПС.

За полтора месяца курсанты изучат историю Москвы, план ее реконструкции, архитектурные памятники столицы, технику и культуру речи и т.д. Занятия на курсах проводят виднейшие знатоки Москвы — профессор Тихомиров, Сытин и другие».

5 апреля 1946 года

К подготовке экскурсоводов по Москве серьезно подходят и в наши дни. С этого года им нужно раз в пять лет подтверждать квалификацию.

Проводить аттестацию гидов будет Мостуризм. Чтобы стать экскурсоводом, нужно иметь профильное образование или сертификат о прохождении курсов. Сам экзамен состоит из теста и устной части.

— Соискатели с опытом работы от трех лет освобождаются от тестирования, — рассказала зампредседателя Комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова. — Профессиональные навыки ведения экскурсий эксперты оценят с помощью практического задания.

26 марта 2022 года

Масштабное обновление

«В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию вновь построенные и частично переоборудованные после капитального ремонта медицинские учреждения: детская больница на 350 коек в Тестовском поселке, больница им. Медсантруда на 200 коек, новый родильный дом на 200 мест (на Динамовской улице), детский изолятор на 30 мест и хирургическое отделение Басманной больницы на 200 мест».

5 марта 1938 года

Сейчас в городе реализуется масштабная программа по обновлению поликлиник. Строители работают более чем в 80 медучреждениях.

Скоро реконструкция начнется еще в шести зданиях.

— Прежде всего расширяются спектр и качество медицинских услуг, — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, — открываются кабинеты, которых раньше не было.

18 апреля 2022 года

Сохранить витамины

«Институт холодильной промышленности «Главхладопрома» ведет сейчас большую работу по освоению техники быстрого замораживания плодов, ягод и овощей. <…> Свой опыт институт передал заводам «Главконсерва» и холодильникам «Главхладопрома». Они выпустят 300 тонн замороженных фасоли, шпината, зеленого горошка, малины, земляники и др.»

17 апреля 1956 года

В наше время городские фермы выращивают свежие овощи и фрукты для жителей столицы круглый год.

— Мы не используем пестициды и гербициды при выращивании, растения ничем не обрабатываются, — заверила агроном Елена Миргород.

30 марта 2022 года