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Будущее начинающих кинематографистов обеспечит короткий метр

Виктория Филатова

Общество
Будущее начинающих кинематографистов обеспечит короткий метр
Кинотеатр «Иллюзион». Один из финалистов фестиваля режиссер Александр Лаврентьев / Фото: Любовь Медведева

В столичном кинотеатре «Иллюзион» 20 апреля наградили победителей 29-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Уже много лет фестиваль является площадкой, зажигающей большие режиссерские звезды.

В разное время здесь дебютировали Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Дмитрий Корабельников и Кирилл Плетнев. А в этом году первые три места в номинации «Игровое кино» разделили Сергей Овечко с фильмом «Женщина, мужчина, мужчина и еще одна женщина», Анна Носатова с работой «Перекресток» и Никита Дорофеев с картиной «Две сестры».

— Вот если бы таланта было достаточно для того, чтобы тебе выдали деньги, оборудование — только снимай! — жалуется соседке участница продюсерской дискуссии, предваряющей церемонию награждения. — А то деньги найди, артистов уговори, затем продай, продвинь… И ничего не меняется из года в год! В этом, пожалуй, и заключается драма большинства молодых кинематографистов. Мало просто «быть», надо что-то «делать». Но на большие дела у маленьких режиссеров нет денег. Одним из ключей для того, чтобы разомкнуть этот круг, является короткий метр. Благодаря небольшому, по сравнению с классическим кино, бюджету он дает возможность для старта начинающему режиссеру.

— Десять лет назад киношники присматривали на проекты людей с часами «налета» в съемках рекламы и музыкального видео, — говорит продюсер Елена Яцура. — Так, к примеру, перед съемками «9 роты» у Бондарчука было 720 съемочных дней в производстве клипов. При этом сама «9 рота» — это всего лишь 110 съемочных дней. А сегодня опыт можно отработать на коротком метре.

Впрочем, в последнее время из полигона для отработки навыков короткий метр начал превращаться в полноценный кинематографический продукт. И, по мнению продюсеров, его популярность с каждым годом будет расти.

— Мы все живем в сериальном формате, — уверен режиссер Антон Калинкин. — Любые новости — это сериал. Поэтому полный метр к концу съемок становится уже неактуальным, а «мобильное кино», которое снимается за несколько месяцев, позволяет держать руку на пульсе и оставаться на связи со зрителем.

Для того чтобы дать возможность «мобильному кино» этого зрителя завоевать, месяц назад в России появилась «Ассоциация производителей короткометражного кино». По словам Калинкина, ее главной задачей будет создание контента для онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ. Это позволит зрителям познакомиться с новыми видеоформатами и коллаборациями. Например, сев в такси, пассажир может получить от платформы, на которую он подписан, подарок — 15-минутную короткометражку. Она поможет скоротать время в поездке по городу. А для молодых кинематографистов «мобильное кино» — реальный способ заработать себе имя, подписчиков и деньги на проекты.

Обещают, что в числе первых на платформах ассоциации появятся фильмы лауреатов «Святой Анны».

ПОБЕДИТЕЛИ

  • Лучший анимационный фильм: «Ой чие ж то жито», режиссер Анна Швейгольц
  • Лучшая операторская работа: Леонид Прощак
  • Лучший актерский ансамбль: «Две пули», режиссер Глеб Прохоров
  • Приз киноконцерна «Мосфильм»: «Будем заново», режиссер Камила Рамазанова
  • Лучший неигровой фильм: «Кто везет — на том и едут», режиссер Дарья Савченко
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