Проект «20 идей»: как снизить потребление вредных продуктов

Открытие 13 000 магазина «Пятерочка» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

По данным Росстата в 2018 году 21,7 процента россиян старше 19 лет страдало ожирением. А у 40,3 процента наблюдался избыточный вес. При этом ВОЗ предупреждает, что лишний вес — это главный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетов, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых видов рака. Что делать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Автор проекта предлагает воспользоваться международным опытом. Так, например, с июня 2016 года производители пищевой продукции в Чили обязаны на лицевой стороне упаковки проставлять предупреждающие этикетки. Если продукт чрезвычайно калорийный, то упаковка должна иметь заметную предупреждающую метку. Этикетки, разработанные по утвержденному стандарту, оповещают потребителя от имени Министерства здравоохранения о высоком содержании насыщенных жиров, сахара, натрия (соль, сода и другие) и калорий. То есть на товаре может одновременно находиться до четырех этикеток. В Чили используется черно-белый дизайн в форме знака STOP.

Продукты, содержащие хотя бы одну этикетку, не могут рекламироваться детям до 14 лет, продаваться в детских садах и школах или быть включены в программу школьного питания.

«Вслед за Чили многие страны применили этот успешный опыт. Аналогичная маркировка вредных для здоровья продуктов питания обязательна в Бразилии, Мексике, Перу, Уругвае, Аргентине и Израиле, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — С декабря 2019 года в Канаде также было введено требование размещать на лицевой стороне упаковки заметную легкочитаемую информацию о присутствии большого количества натрия, сахара и насыщенных жиров. А в Израиле, чтобы стимулировать производителей продуктов, Министерство здравоохранения в 2020 году внедрило систему красных и зеленых этикеток. Красные предупреждают о высоком содержании вредных веществ, а зеленые, наоборот, являются подтверждением признания продукта полезным».

Существуют также и маркетинговые ограничения на вредные продукты, подлежащие маркировке. Они разнятся от страны к стране. Среди таких ограничений, например, запрет на использование анимации, мультфильмов, маскотов, персонажей и прочих интерактивных элементов, направленных на детскую аудиторию. А еще запрет на проведение конкурсов, розыгрышей призов и обещание любого иного вознаграждения, запрет на использование знаменитостей и их изображений, а также спортсменов.

Автор проекта предлагает и в России на законодательном уровне сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте.

«Также предлагаю существенно ограничить рекламу продуктов, которые подлежат маркировке, запретить их продажу в детских садах и учебных заведениях и исключить из программы школьного питания», — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru.

По мнению автора, воплощение этого предложения приведет к положительным результатам. Так, например, покупатели будут осведомлены о том, что приобретаемый и употребляемый ими продукт несет в себе опасность для здоровья. Производители в свою очередь будут мотивированы изготавливать более здоровую пищу. Случаи злоупотребления пищевыми продуктами могут существенно сократиться.

Главным результатом этих мер может стать улучшение здоровья населения и сокращение смертности в стране.

Автор проекта обратился в Минсельхоз РФ и получил официальный ответ ведомства за подписью замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности В. С. Скворцова. Господин Скворцов, в частности, указывает, что цветовая индикация продуктов питания уже введена — «в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот с учетом анализа среднесуточного потребления пищевой продукции в Российской Федерации и усредненных значений вышеуказанных критически значимых пищевых веществ».

При этом, как пояснил чиновник, «данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для обеспечения возможности предоставления потребителю более детальной и наглядной информации о содержании в ней отдельных веществ».

Диетолог Елена Соломатина считает, что добровольная маркировка совершенно бесполезна:

— Мне трудно представить производителя, который будет ставить на свою продукцию значок, что в ней слишком много сахара или соли, — рассуждает эксперт. — Поэтому маркировка, разумеется, должна быть обязательной, под контролем государства. Автор проекта тут прав.

Как пояснила эксперт, проблема неправильного питания в России — одна из острейших.

— Мы едим много сладкого и соленого, наш рацион значительно более калорийный, чем нужно, поэтому в стране так много людей с лишним весом, а также имеющих сердечно-сосудистые заболевания, — рассказывает Елена Соломатина. — Одна из проблем в том, что покупатели не очень-то умеют выбирать продукты. Они оценивают, в лучшем случае, лишь срок годности. На калорийность мало кто обращает внимание. На состав — тем более. Система значков, которую предлагает автор проекта, может стать своего рода ориентиром — что можно есть, а что опасно. Ведь есть же на сигаретных пачках обязательные предупреждающие надписи. Да, ты можешь купить и курить, но тебе объясняют, чем это чревато.

При этом, как пояснила эксперт, систему предупреждающих цветных значков нужно не только вводить, но и совершенствовать.

— Простой пример: в каком-нибудь продукте нет сахара. Отлично. Но там есть фруктоза — а она не менее вредна, чем сахар, — рассказывает Елена Соломатина. — Или возьмем растительный жир. Козинаки, сделанные из семечек подсолнуха, продукт очень жирный. Но жир там содержится полезный. А вот выпечка делается на маргарине, т. е. на жире гидрогенезированном, очень вредном.

По мнению эксперта, в России следует ввести разветвленную систему маркировки, которая бы с помощью простых и понятных символов могла ориентировать покупателей в море продуктов.

— Простой пример: на бутылке с газировкой крупно написано «черника». Все знают, что это одна из самых полезных ягод. Но когда мы начинаем смотреть состав продуктов, то на втором, после воды, месте обнаруживаем сахар. Потом еще какую-нибудь пищевую химию, а черника там в лучшем случае месте на пятом! Таким образом нетрудно понять, что нам предлагают не полезный, а очень вредный продукт! Маркировка, которую предлагает автор проекта, позволяет этого обмана избежать, — пояснила Елена Соломатина.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что производителей нужно мотивировать выпускать не вредную, а полезную для здоровья продукцию.

— Сейчас выпускать разного рода фастфуд выгодно, потому что он обходится намного дешевле качественных и полезных продуктов, — пояснил эксперт. — Чем ниже себестоимость, тем ниже цена, тем больше целевая аудитория. А то, что люди едят вредные продукты, производителей не волнует — они делают бизнес. Отлично, пусть делают и дальше, но они должны предупреждать, что именно предлагают. И одновременно предлагать альтернативу не с красными, а с зелеными, условно говоря, значками. Идея с обязательной маркировкой, на мой взгляд, вполне здравая.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся маркировки продуктов. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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