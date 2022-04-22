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Правительство Москвы поддержит такси, операторов проката и каршеринга

Марьяна Шевцова

Общество
Правительство Москвы поддержит такси, операторов проката и каршеринга
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 200 тысяч рабочих мест будут сохранены в транспортной отрасли благодаря мерам поддержки правительства Москвы. Об этом 22 апреля сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, помощь бизнесу поможет сохранить качество услуг оставалось на самом высоким уровне.

— А сами сервисы будут такими же доступными и безопасными. Также вместе с московской полицией мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить появления нелегальных услуг такси, — подчеркнул Максим Ликсутов.

Среди мер поддержки — сокращение сроков рассмотрения или поджключения станций велопроката к электрическим сетям. Также сохранится программа по выделению субсидий на приобретение велосипедов и самокатов.

— Велосипеды — удобный и популярный летний городской транспорт. Благодаря поддержке правительства Москвы, мы сможем закупить новые электровелосипеды и расширить сеть станций по запросам жителей. Сервис станет еще современнее и удобнее для пользователей. Каждый желающий сможет легко выбрать нужный тариф и арендовать велосипед, — отметил генеральный директор компании по прокату велотранспорта Дмитрий Грецкий.

Благодарен поддержке и бизнес, связанный с арендой самокатов.

— Хотелось бы поблагодарить правительство Москвы за субсидии на приобретение новых самокатов. Это позволяет нам обновлять парк и предоставлять самые современные самокаты в столице. У нас собственная разработка, все программное обеспечение и большинство технологических решений мы пишем и реализуем самостоятельно. Именно это позволяет нам делать качественный транспортный сервис, — подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

Окажут помощь и таксомоторным компаниям. Так, для них удвоили объем субсидий на покупку автомобилей такси, упростили сертификацию запчастей и комплектующих для автомобилей. Кроме того, Минпромторг принял решение о параллельном импорте, что позволит приостановить рост стоимости запчастей и предотвратить их дефицит.

— Я и, уверен, другие представители таксомоторного сообщества, благодарны мэру Москвы Сергею Собянину за это решение — удвоить субсидии на покупку автомобилей такси. Эти меры помогут нашему бизнесу сохранить высокий уровень услуг по перевозке пассажиров, а многим компаниям — сохранить таксопарк и штат водителей. Ведь есть парки, которые уже хотели закрываться, распродавать автомобили, чтобы как-то рассчитаться с лизинговыми компаниями и выйти из долгов. Благодаря поддержке города такси в Москве останется востребованным и привлекательным для горожан транспортом, — сказал генеральный директор таксомоторной компании Феликс Маргарян.

А для операторов каршеринга продлен на один год допустимый срок действия льготных парковочных разрешений, рассматривается законопроект, инициированный Москвой, по снятию ограничения по досрочному выкупу лизинговых автомобилей.

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