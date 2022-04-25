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Шеф-повар Василий Емельяненко подтвердил свое участие в фестивале ROSA RUN

Полина Французова

Общество
Шеф-повар Василий Емельяненко подтвердил свое участие в фестивале ROSA RUN
Фото: Freepik

Ведущий инфлюенсер Yappy выступит с лекцией в бренд-зоне, организованной видеоплатформой в рамках уникального фестиваля бега ROSA RUN. Он пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 1 по 4 мая.

Фестиваль ежегодно собирает тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны. В этом году официальным партнером мероприятия стала новая отечественная социальная сеть для создания вертикальных видео Yappy.

В рамках фестиваля видеоплатформа организует бренд-зону и специальную программу с участием популярных российских блогеров. Один из них — звезда гастрономических телешоу, известный ведущий, фуд-продюсер и эксперт кулинарных шоу Василий Емельяненко.

Популярный шеф-повар выступит в бренд-зоне социальной сети 3 мая и поделится со слушателями секретами здорового образа жизни.

— От фестиваля я жду ярких эмоций. Для меня бег — вид спорта, который показывает, как люди ставят себе цели и достигают их. Сам участвовать в забеге не буду, но постараюсь сделать все возможное, чтобы вдохновить и зарядить спортсменов и гостей праздника на достижение целей. Отдельно хочу отметить площадку проведения мероприятия. «Роза Хутор» — необычное и крайне увлекательное место для проведения досуга, а также для занятий спортом, — поделился Василий Емельяненко.

Также спортивный праздник поддержат: ведущая блогерских мероприятий Талия Белка, автор скетчей Руслан Хушт, Саркис Биджоян, который известен как создатель юмористических вайнов, и блогер-миллионник Евгений Белинский.

С каждым из блогеров гости и участники фестиваля в бренд-зоне социальной сети смогут сделать фото и записать совместный видеоролик. К тренду может присоединиться каждый пользователь приложения. Для этого нужно снять видео и опубликовать его со специальным хештегом мероприятия. Самые творческие и креативные ролики на тему бега и спорта будут опубликованы в специальной фестивальной видеоподборке.

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