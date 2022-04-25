Военнослужащие выигрывают сражения, невзирая на серьезные ранения

Российские военные инженеры проводят гуманитарное разминирование частных домовладений в Херсонской области / Фото: Скриншот сайта Министерства обороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и героизма, проявленных нашими военными в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Ответственность офицера

Старший лейтенант Антон Калинченко командует подразделением инженерных войск. Он вместе со своими саперами-подчиненными вошел в состав батальонно-тактической группы десантников.

Подразделение Калинченко должно было устроить понтонные переправы на пути десантников. При подходе к очередному рубежу Антон заметил отряд украинских националистов, которые готовили засаду для российских военных. Калинченко принял решение атаковать противника и силами своих саперов повел наступление. Несмотря на то что враг имел численное превосходство, Антон смог его нивелировать, грамотно расположив своих бойцов в укрытиях на местности. В ходе боя старший лейтенант получил ранение, но остался в строю вместе с подразделением и продолжил руководить подчиненными до подхода подкрепления. Только после разгрома отряда врага он отправился в медчасть.

Быстрая реакция водителя

Старший матрос Максим Леухин подвозил на грузовике боеприпасы для подразделений нашей морской пехоты. На подходах к линии фронта колонна снабжения, в которой ехал Максим, попала под минометный обстрел украинских неонацистов. Доверху груженые машины были медлительны, однако терять их было никак нельзя — морпехи могли остаться без боеприпасов. А это грозило не только срывом задания, но и лишними потерями. Леухин подал пример товарищам и, несмотря на опасность для собственной жизни, умело маневрируя и объезжая препятствия, быстро вывел грузовик из зоны обстрела. Доставленные боеприпасы позволили подразделению морской пехоты выполнить задачу и занять важный рубеж.

Сила маневра

Водитель боевой машины пехоты (БМП) ефрейтор Вадим Ялалов служит в составе гаубичного артиллерийского дивизиона. Его подразделение получило задачу обеспечить оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному накануне от врагов. Противник намеревался отбить поселок, поэтому стянул к нему силы. По общему числу они превосходили наши войска.

Вадим Ялалов поставил свою боевую машину на подготовленную позицию и обследовал окружающую местность. Он понимал, что в бою придется активно маневрировать. Ефрейтор заранее выбрал несколько сменных позиций. Неонацисты вскоре начали атаку на поселок. Ялалов быстро менял позиции, позволяя своему наводчику-оператору вести огонь и в то же время уклоняясь от ответного огня врага. При одном из маневров от близкого взрыва минометной мины БМП получила повреждения, а Вадим был ранен. Однако он остался в строю до конца боя. Поселок остался в руках наших войск.