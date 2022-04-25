Месяц осведомленности об ихтиозе в «Крокус Сити Океанариуме»

Быков Кирилл / Фото: АО «Крокус»

С 27 апреля по 31 мая 2022 года в Москве в «Крокус Сити Океанариуме» пройдет выставка фоторабот, посвященная жизни детей с ихтиозом — подопечных фонда «Дети-бабочки». Выставка состоится в рамках международного месяца осведомленности об ихтиозе. Это редкий генный дерматоз, нарушающий процесс ороговения кожи. Кожа покрывается чешуйками, поэтому во всем мире пациентов с таким диагнозом называют «рыбками». Фонд «Дети-бабочки» — единственный в России с 2020 года оказывает системную помощь детям и взрослым с ихтиозом.

«Крокус Сити Океанариум» в рамках поддержки социальных проектов целый месяц будет знакомить посетителей не только с обитателями аквариумов, но и с лицами и историями «рыбок», живущих на земле. Попечителями фонда являются народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский, шоумен Владимир Маркони, автор бестселлеров и литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, продюсер и солистка группы «FRUKТbI» Саша Даль. В 2022 году проект был удостоен премии «Золотой кот» за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные цели.

На экскурсионном маршруте морской экспозиции «Крокус Сити Океанариума» будут представлены работы фотографа Даниила Артемьева с участием детей, которых поддерживает фонд. Цель выставки — рассказать широкой публике важные факты об ихтиозе, показать лица и судьбы детей, их неординарные, сильные личности сквозь историю редкой болезни. Визуальная концепция — портреты детей сквозь прорванную бумагу — отражает главные послания месяца осведомленности об ихтиозе: полная жизнь вопреки диагнозу, информационный прорыв, преодоление социальной изоляции и предрассудков по поводу заболевания. В рамках месяца осведомленности об ихтиозе в «Крокус Сити Океанариуме» пройдут познавательные занятия «Эти особенные рыбки» для группы 8+, мастер-классы и специальные экскурсии по экспозиции «Моря и океаны», рассказывающие про подопечных фонда, его деятельность и фотовыставку. Часть дохода от их проведения будет перечислена в фонд для помощи подопечным с ихтиозом.