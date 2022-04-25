Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Месяц осведомленности об ихтиозе в «Крокус Сити Океанариуме»

Полина Французова

Общество
Месяц осведомленности об ихтиозе в «Крокус Сити Океанариуме»
Быков Кирилл / Фото: АО «Крокус»

С 27 апреля по 31 мая 2022 года в Москве в «Крокус Сити Океанариуме» пройдет выставка фоторабот, посвященная жизни детей с ихтиозом — подопечных фонда «Дети-бабочки». Выставка состоится в рамках международного месяца осведомленности об ихтиозе. Это редкий генный дерматоз, нарушающий процесс ороговения кожи. Кожа покрывается чешуйками, поэтому во всем мире пациентов с таким диагнозом называют «рыбками». Фонд «Дети-бабочки» — единственный в России с 2020 года оказывает системную помощь детям и взрослым с ихтиозом.

«Крокус Сити Океанариум» в рамках поддержки социальных проектов целый месяц будет знакомить посетителей не только с обитателями аквариумов, но и с лицами и историями «рыбок», живущих на земле. Попечителями фонда являются народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский, шоумен Владимир Маркони, автор бестселлеров и литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, продюсер и солистка группы «FRUKТbI» Саша Даль. В 2022 году проект был удостоен премии «Золотой кот» за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные цели.

На экскурсионном маршруте морской экспозиции «Крокус Сити Океанариума» будут представлены работы фотографа Даниила Артемьева с участием детей, которых поддерживает фонд. Цель выставки — рассказать широкой публике важные факты об ихтиозе, показать лица и судьбы детей, их неординарные, сильные личности сквозь историю редкой болезни. Визуальная концепция — портреты детей сквозь прорванную бумагу — отражает главные послания месяца осведомленности об ихтиозе: полная жизнь вопреки диагнозу, информационный прорыв, преодоление социальной изоляции и предрассудков по поводу заболевания. В рамках месяца осведомленности об ихтиозе в «Крокус Сити Океанариуме» пройдут познавательные занятия «Эти особенные рыбки» для группы 8+, мастер-классы и специальные экскурсии по экспозиции «Моря и океаны», рассказывающие про подопечных фонда, его деятельность и фотовыставку. Часть дохода от их проведения будет перечислена в фонд для помощи подопечным с ихтиозом.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте