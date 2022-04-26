Дети хотят знать, как метро создать: на территории лагеря, посвященного подземке, организуют тематический музей

Ребята, отдыхающие в лагере «Юный метростроевец», идут на утренний «Штурвал». Это время, когда дети играют в волейбол и баскетбол / Фото: Пресс-служба «Мосметрострой»

25 апреля в «Мосметрострое» сообщили о создании уличного музея с выставкой спецтехники. Его организуют на территории детского оздоровительного лагеря «Юный метростроевец». «Вечерняя Москва» первой рассказывает подробности.

Детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» впервые открылся в городе Балабаново. За свои 76 лет лагерь пережил две реконструкции. Последнюю и, пожалуй, самую масштабную провели в прошлом году. Были отремонтированы все жилые и вспомогательные строения — столовая, спортивный зал и медпункт. Благоустроена спортплощадка на свежем воздухе. А еще на базе лагеря имеется живой уголок с вольерами для птиц.

По словам гендиректора «Мосметростроя» Сергея Жукова, в лагере постоянно внедряются новшества, способствующие как физическому развитию детей, так и расширению их кругозора. Так было принято решение создать музей под открытым небом, где ребятам будут рассказывать о том, что такое метростроение, зачем в больших городах так активно возводятся новые линии и почему во все времена вызывали уважение метростроевцы.

Планируется, что музей станет интерактивным и дети смогут на выставочных моделях, выполненных в виде инструментов и спецтехники, опробовать на себе роль строителя одного из самых сложных видов городского транспорта.

— Лагерь — это наша жемчужина. Через него прошло не одно поколение метростроевцев, — отметил Сергей Жуков. — Для его строительства выбирали уединенное, близкое к природе место. Однако для современных детей реликтовых сосновых лесов недостаточно. Им нужна увлекательная программа пребывания в лагере. Мы очень долго консультировались с педагогами, изучали различные методики работы с ребятами и то, чем они сегодня живут. И многое из этого внедрили в лагере вплоть до модных спортивных тренажеров — беговую дорожку, эллипс и велотренажер. Так и возникла идея развить название лагеря в тематических играх: дать возможность детям познакомиться с профессией инженера и строителя.

В 2021 году в оздоровительном лагере «Юный метростроевец», расположенном неподалеку от речки Истья, отдохнули свыше 1,5 тысячи ребят со всей столицы и из близлежащих городов.

За все годы работы, а это без малого 76 лет, детский оздоровительный лагерь в Балабанове принял 61 тысячу ребят — как детей метростроевцев, так и просто юных москвичей.

ЦИФРА

420 детей в смену может принять оздоровительный лагерь в Балабанове, неподалеку от речки Истья.

КСТАТИ

Свою историю детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» начал в 1945 году. Он располагается в 89 километрах от Москвы по Киевскому или Варшавскому шоссе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Утреннее время в сменах называют «Штурвал». Ребята играют в волейбол, баскетбол, лазертаг. В лагере есть самокаты, по вечерам проходят киносеансы и дискотеки.