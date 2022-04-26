Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дети хотят знать, как метро создать: на территории лагеря, посвященного подземке, организуют тематический музей

Василиса Чернявская 

Общество
Дети хотят знать, как метро создать: на территории лагеря, посвященного подземке, организуют тематический музей
Ребята, отдыхающие в лагере «Юный метростроевец», идут на утренний «Штурвал». Это время, когда дети играют в волейбол и баскетбол / Фото: Пресс-служба «Мосметрострой»

25 апреля в «Мосметрострое» сообщили о создании уличного музея с выставкой спецтехники. Его организуют на территории детского оздоровительного лагеря «Юный метростроевец». «Вечерняя Москва» первой рассказывает подробности.

Детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» впервые открылся в городе Балабаново. За свои 76 лет лагерь пережил две реконструкции. Последнюю и, пожалуй, самую масштабную провели в прошлом году. Были отремонтированы все жилые и вспомогательные строения — столовая, спортивный зал и медпункт. Благоустроена спортплощадка на свежем воздухе. А еще на базе лагеря имеется живой уголок с вольерами для птиц.

По словам гендиректора «Мосметростроя» Сергея Жукова, в лагере постоянно внедряются новшества, способствующие как физическому развитию детей, так и расширению их кругозора. Так было принято решение создать музей под открытым небом, где ребятам будут рассказывать о том, что такое метростроение, зачем в больших городах так активно возводятся новые линии и почему во все времена вызывали уважение метростроевцы.

Планируется, что музей станет интерактивным и дети смогут на выставочных моделях, выполненных в виде инструментов и спецтехники, опробовать на себе роль строителя одного из самых сложных видов городского транспорта.

— Лагерь — это наша жемчужина. Через него прошло не одно поколение метростроевцев, — отметил Сергей Жуков. — Для его строительства выбирали уединенное, близкое к природе место. Однако для современных детей реликтовых сосновых лесов недостаточно. Им нужна увлекательная программа пребывания в лагере. Мы очень долго консультировались с педагогами, изучали различные методики работы с ребятами и то, чем они сегодня живут. И многое из этого внедрили в лагере вплоть до модных спортивных тренажеров — беговую дорожку, эллипс и велотренажер. Так и возникла идея развить название лагеря в тематических играх: дать возможность детям познакомиться с профессией инженера и строителя.

В 2021 году в оздоровительном лагере «Юный метростроевец», расположенном неподалеку от речки Истья, отдохнули свыше 1,5 тысячи ребят со всей столицы и из близлежащих городов.

За все годы работы, а это без малого 76 лет, детский оздоровительный лагерь в Балабанове принял 61 тысячу ребят — как детей метростроевцев, так и просто юных москвичей.

ЦИФРА

420 детей в смену может принять оздоровительный лагерь в Балабанове, неподалеку от речки Истья.

КСТАТИ

Свою историю детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» начал в 1945 году. Он располагается в 89 километрах от Москвы по Киевскому или Варшавскому шоссе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Утреннее время в сменах называют «Штурвал». Ребята играют в волейбол, баскетбол, лазертаг. В лагере есть самокаты, по вечерам проходят киносеансы и дискотеки.

Отдых Детские лагеря Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте