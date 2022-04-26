Как превратить загородные «шесть соток» в курорт

сад дача / Фото: Рixabay / eleus500

В середине весны москвичи принялись активно благоустраивать дачи. По данным крупного сайта объявлений, в этом году спрос на услуги по улучшению загородных участков вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Как превратить «фазенду» в мини-курорт, «Вечерняя Москва» рассказала архитектор-дизайнер Лариса Золотова.

— Я не рекомендую превращать дачу в плантацию: на участке, где более 50 процентов занимают грядки, качественно отдохнуть довольно трудно. Дом должен быть территорией, где могут расслабиться и хорошо провести время все члены семьи, все поколения. Если вы создадите «универсальное» место отдыха, вам не придется жаловаться, что ваши дети и внуки-подростки не хотят приезжать к вам на дачу. Для начала важно составить план участка. Измерить его границы, очертить основные зоны, где растут плодовые деревья, кустарники. Определите, в каких местах более ветрено, где — слишком близко к соседям, и там не стоит устраивать какие-то активные шумные игры. План участка вам пригодится, когда вы будете составлять список покупок. Будет обидно, если вы купите бассейн, а он не поместится в то пространство, которое вы под него отвели.

Находки с чердака

Чердак — «бермудский треугольник», где хлам нескольких поколений перемешан с настоящими семейными реликвиями. Например, там можно найти раритетный радиоприемник. И именно с чердака следует начать обустройство красивого дома. Первым делом разберите все предметы по группам: «документы», «ремонт», «антиквариат» и так далее. Разложив вещи по кучкам, вы поймете, как распределить их «по полочкам», какая система хранения вам нужна. Опрятность и чистота на чердаке — залог порядка в доме.

Бодрящий летний душ

Если на ваших сотках бассейн никак не умещается, отличное решение — летний душ. Стоит такое устройство недорого, а удовольствия в жаркий день приносит море.

Цена: от 5 тысяч рублей на рынках и в магазинах.

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Окунуться в бассейн

Спасением в жаркий день станет бассейн. Поплескаться в воде особенно любят дети. Оптимальное решение — каркасный вариант. Он более глубокий, чем надувной, имеет более жесткую конструкцию. Чтобы не было грязи, под бассейн необходимо сделать настил из обычных досок.

Цена: от 20 тысяч рублей.

Своя спортплощадка

Если вы еще не придумали, как использовать территорию заднего двора, то нужно срочно реализовать этот план. Установить баскетбольное кольцо, футбольные ворота, стойки для волейбольной сетки, купите мяч.

Цена: футбольные ворота от 2000 рублей, баскетбольное кольцо — от 700 рублей, сетка — от 2700 рублей.

Мальдивы под боком

Если есть место, к бассейну можно «приурочить» небольшой пляжик. Песок свободно и недорого продается в интернете. Главное, он должен быть чистым и не иметь посторонних примесей. Чтобы у вас на «мальдивах» не выросли сорняки, подстелите под него плотную пленку и обнесите песочницу низким бортиком сантиметров в 7, чтобы не разносить песок по всему участку.

Цена: песок — от 198 рублей за килограмм.

Зона шашлыков

Место для шашлыков выбираем подальше от соседей. Можно придать этой территории курортный вид с помощью мебели, сделанной из деревянных паллет, раскрашенных в яркие цвета, с накинутыми на них подушками и пледами.

Цена садовой мебели: пластиковое кресло от 1100 рублей, пластиковый столик — от 1200 рублей.

Фото: Pexels

Вторая жизнь старой мебели

После того как вы расправитесь с хламом, в вашем распоряжении останется множество очень разностильных предметов интерьера. Мебель — этажерки, шкафы, тумбочки — можно привести «к общему знаменателю», покрасив их в один цвет акриловой краской. В результате разноплановые вещи легко уживутся друг с другом.

Цена: краска — от 223 рублей за 1,5 литра.

За макраме

На пути к нарядному дому очень пригодится техника макраме — узелкового вязания, — очень модная в современном интерьере. Из макраме можно вязать и абажуры, и шезлонги, и панно на стены.

Местное освещение

На дачных чердаках всегда найдутся старинные советские торшеры и настольные лампы. Им непременно нужно дать вторую жизнь, увенчав новыми абажурами, которые продаются на строительных рынках, во всех магазинах и в интернете в изрядном ассортименте.

Цена: абажуры — от 400 рублей.

Немного грядок

Несколько грядок с любимыми овощами, клубникой и зеленью на даче просто необходимы. Огородик тоже нужно «маркировать» — парником или теплицей. Причем дорогостоящую конструкцию приобретать необязательно. Сегодня на рынке — масса предложений по теплицам. Они могут быть из поликарбоната, могут быть с натяжной пленкой, на любой вкус и кошелек.

Цена: от 4200 рублей.

Фото: Pixabay

Красивые акценты

Если возраст вещи «перешагнул» столетний рубеж, она сможет придать интерьеру особенный шарм. Украшая дом, не пренебрегайте старинными вещами! Например, бабушкиным сундуком.

Занавески — на лоскуты

Занавески по всему дому должны быть в едином стиле — из ткани одного типа. Весь материал, который остался от занавесок, можно пустить на шитье покрывал в стиле пэчворк — лоскутами. Будет чем заняться в дождливые летние дни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Попова, дизайнер интерьеров:

— Наведению «красоты в стиле кантри» часто препятствует самый страшный «бич» всех наших садовых домиков и дач — это хлам. Выбросить «богатство» рука не поднимается, поскольку все это напоминает нам наших любимых близких родственников, бабушек и дедушек, это история нашей семьи. Но все-таки необходимо взять себя в руки, набраться решимости и «расхламить» помещение. Дорогую сердцу старину перенести на чердак, а просто обветшалые вещи — на помойку.