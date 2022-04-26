Достучаться до сердец: что мы можем противопоставить оголтелой пропаганде противника

Во время Великой Отечественной войны ни русскому Петру Лопахину (справа, его сыграл Василий Шукшин), ни украинцу Лисиченко (актер Николай Шутько) не могло и в голову прийти, что спустя несколько десятков лет некоторые люди будут с пеной у рта отрицать сам факт прежней дружбы и братских отношений между Россией и Украиной / Кадр из фильма «Они сражались за Родину» / 1975 год

На Украине началась вторая фаза спецоперации. Ее цель — уничтожить донбасскую группировку противника. Пока военные решают вопрос демилитаризации, политики и социологи должны решить другой, не менее важный — денацификация Украины. Как «переформатировать» мозги украинцев? Как доказать им лживость киевской пропаганды и как вести свою пропаганду? Битва за умы и сердца уже идет, и от ее исхода зависит будущее не только Украины, но и России.

Вера украинцев в свою пропаганду — вполне реальное и очень опасное оружие, убежден военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

— Простой пример. Как только началась спецоперация, украинские СМИ тут же очень грамотно разогнали тему «русского блицкрига» — дескать, Россия планировала «захватить Украину за три дня». Таких планов у нас не было, но в первую же неделю украинские СМИ праздновали первую «победу» — «Русский блицкриг провалился», — рассказывает эксперт. — Затем перегруппировка наших войск — когда они отошли от Киева, чтобы отправиться на Донбасс, — была подана как слабость Российской армии и признание того, что Киев — крепость, которую невозможно взять. Казалось бы, все это слова, промывка мозгов населению, но, не забывайте, на Украине продолжается мобилизация.

И если в первые дни войны от нее буквально бежали, то сейчас она вполне успешно идет. В это трудно поверить, но многие украинцы уверены, что ВСУ и нацбаты побеждают! Когда на всех телеканалах и в интернет-СМИ рассказывают о поставках вооружения с Запада, когда Зеленский лжет, что страна за полтора месяца потеряла убитыми всего три тысячи военных, люди идут записываться в армию. Такова сила пропаганды!

Может ли Россия этой лавине лжи что-то противопоставить? Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев считает, что бороться с украинской пропагандой крайне сложно.

— Человек верит в то, во что ему верить комфортно и, главное, безопасно, — пояснил эксперт. — Почему в гитлеровской Германии немцы искренне и до конца верили Геббельсу? А потому, что вариантов не было. Скажешь, что он врет, — попадешь в гестапо. Сейчас на Украине публично не поверить пропаганде — значит прослыть российским агентом и оказаться в СБУ, методы которой тоже известны. Есть и чисто психологический момент: украинцам выгодно верить, что это не они расплодили нацистов, не они восемь лет убивали на Донбассе мирных граждан. Нет, они вообще ни при чем — они жертвы российской агрессии. Так им удобнее.

Нужны железные факты и новое телевидение

Тем не менее, как считает эксперт, бороться с украинскими фейками все же нужно. Прежде всего — приводя железные факты. Минобороны РФ сделало сильный ход, когда опубликовало списки всех погибших с украинской стороны. Их, напомним, оказалось отнюдь не три, а 23 тысячи.

— Такие факты важны, потому что их можно вспомнить, когда украинцам знать правду разрешат, — пояснил Дмитрий Журавлев. — Но это произойдет лишь после нашей военной победы. Тут все как с гитлеровской Германией после Нюрнберга — когда немцы узнали и о газовых камерах, и о концлагерях, и о прочих «подвигах» людей фюрера.

Впрочем, как считают некоторые эксперты, «перепрошивку» мозгов можно вести и сейчас.

— Напомню, уже в первую неделю спецоперации наши военные нанесли высокоточным оружием удар по телевышке в Киеве, — говорит Андрей Земцев. — Расчет тут простой: пресечь вещание украинских каналов, которые промывают гражданам мозги и ведут военную пропаганду. Да, сейчас телевидение можно смотреть и в интернете, но большинство предпочитает телевизор. Нет телевизора — нет пропаганды. Телевышки нужно разрушать и дальше. Хотя лучше, конечно, их захватывать и организовывать вещание российских каналов. Благо практически все, даже самые «щирые», украинцы русский язык отлично знают.

Что-то похожее уже происходит. Украинские телевышки, построенные в Херсонской области для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Российские войска, как известно, взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

— Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию, — заявил Олег Крючков.

Обойти блокировку

Украина между тем на пока еще подконтрольной территории пытается забанить любую ненужную киевской власти информацию. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам.

— Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины, — сказал Федиенко в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, как пояснил Андрей Земцев, с территории России украинские сайты открываются.

— Я, например, регулярно читаю сводки Генштаба ВСУ. И вот вопрос: какое из двух государств демократическое, а какое — тоталитарное, где перекрыт доступ к любой, кроме нужной режиму, информации? Поэтому, если говорить о денацификации, на Украине как минимум нужно снимать блокаду российских ресурсов и блокировать военно-пропагандистские сайты, где распространяются фейки.

Кадр из фильма «Они сражались за Родину» / 1975 год

Лечить придется всех

Во время начала спецоперации в российских СМИ, да и в головах многих высокопоставленных чиновников господствовала установка «народ на Украине хороший, а режим плохой». Два месяца боев показали, что все не совсем так, убежден политолог Тимофей Сергейцев.

— То, что украинский избиратель голосовал за «мир Порошенко» и «мир Зеленского», не должно вводить в заблуждение. Украинцев вполне устраивал кратчайший путь к миру через блицкриг, на который прозрачно намекали два последних украинских президента при своем избрании, — пояснил эксперт. — Именно такой метод «умиротворения» внутренних антифашистов — через тотальный террор — и был использован в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, других городах. И это украинского обывателя вполне устроило.

Тимофей Сергейцев также уверен, что нет существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной.

— Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде народа своей страны, не соблюдают законы и обычаи войны, — пояснил эксперт.

По его мнению, «лечить» придется всех украинцев, все общество, ведь именно из него вышли фашисты. Какой сценарий предлагает эксперт? Сначала — полная военная победа. Затем — суд над военными преступниками. Потом — долгая работа с населением.

— Денацификация украинского общества должна состоять в перевоспитании, которое достигается подавлением нацистских установок и жесткой цензурой. Причем не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования, — считает эксперт. — Именно через культуру и образование была подготовлена и осуществлена глубокая массовая нацификация населения.

Учебники по войне с Россией

Кстати, в этом плане денацификация уже началась. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, власти региона окажут содействие в переподготовке учителей из школ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины.

— Необходимо пересмотреть подходы к проведению воспитательной работы в общеобразовательных организациях в условиях текущей геополитической обстановки.

Писатель и политик Захар Прилепин рассказывает:

— Я недавно ездил в ДНР и Херсонскую область и везде, где имел возможность, собирал украинские учебники. Они чудовищны, потому что учат ненавидеть Россию.

Так, например, авторы учебника «Захист вєтчизни» («Защита отечества») для 10-го класса детей учат детей стрелять, бросать гранаты, попутно объясняя, как действовать в бою с Россией. При этом особое внимание уделяется тактическим схемам НАТО. А в разделе, посвященном терроризму, фотоиллюстрации напоминают советские агитплакаты времен Великой Отечественной «Убей врага!». Один снимок показывает задержание сотрудниками СБУ жителя ДНР. На другом — попавший в руки СБУ диверсант, который, судя по подписи, готовил теракт по указке российских кураторов. В разделе «Военная доктрина Украины» первый пункт — «Российская Федерация определяется военным противником Украины».

Таким образом, как считает Захар Прилепин, проводить денацификацию необходимо чуть ли не с детского сада. А обучать детей в школе нужно по учебникам новым.

Не меньше 30 лет

— Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации, — считает Тимофей Сергейцев. — Нацификация Украины продолжалась более 30 лет, начиная как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за «независимость», устремившись к нацизму.

При этом, как считает эксперт, Украину, хотим мы этого или нет, придется выводить из-под влияния Европы.

— Денацификация не может быть проведена компромиссно, на основе формулы типа «НАТО — нет, ЕС — да». Ведь очевидно, что коллективный Запад сам является проектировщиком, источником и спонсором украинского нацизма, поскольку он строго антироссийский.

Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории, — считает эксперт.

В ТЕМУ

Известный российский шахматист Сергей Карякин назвал сумму, которую Украина ежедневно тратит на антироссийскую пропаганду. По его сведениям, это около 10 миллионов долларов. Карякин отмечает, что за этим стоят США.

— С самого начала спецоперации я почувствовал сильнейшую информационную атаку на себе и на своих друзьях. Сотни, если не тысячи сообщений в директ, угрозы жизни мне и моим близким. Справедливости ради, чем больше дней проходит, тем меньше истерии. Но дело не в этом.

Увы, я должен признать, что в информационной войне Россия пока не побеждает, — заявил шахматист. — Что делать нам? Доводить до людей правду. Ведь сила в правде, а не в деньгах! Война — она в первую очередь в головах. Если простые украинцы и даже простые солдаты, которых призвали в армию Украины, поймут, что никто не хочет бессмысленных жертв, война сразу закончится.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой бегают. Но разве мы это поддерживаем на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам?