«Вечерняя Москва» публикует отрывок из книги Владимира Мехонцева «Крымские странствия розового фламинго»

Обложка книги Владимира Мехонцева «Крымские странствия розового фламинго»

В свет вышла новая книга журналиста-международника Владимира Мехонцева «Крымские странствия розового фламинго». Это сказка-компиляция на исторические темы для детей и взрослых. «Вечерняя Москва» публикует отрывок из книги.

Пролог

Так часто бывает в жизни, что самые интересные приключения начинаются с потери.

Именно это и случилось с маленьким резиновым розовым фламинго, которого бабушка купила Илаше в самом обычном отделе игрушек сельского магазина.

Илаша (или, как она предпочитает себя называть, Илария) приехала в Крым с бабушкой и дедом, чтобы покупаться в теплом Черном море. И этот, первый для нее приезд, был так насыщен впечатлениями, что девочке трудно было сориентироваться в потоке информации, которую Илария получала буквально со всех сторон. Глазки девочки не уставали любоваться буйной зеленью кипарисов, яркими красками южных цветов, глубокой синью морского пейзажа, голубизной высокого неба, на котором сияло оранжевым огромным апельсином крымское солнышко. Ее носик вдыхал новые, неведомые доселе, ароматы цветов, морских бризов, горного ветерка, начиненного запахом лаванды, раскаленных гладких камней южнобережного пляжа, пряно пахнущих йодом черноморских водорослей. Ее ушки ласкал плеск изумрудных волн.

Дни летели, как минуты. Но однажды Илаша вдруг поняла, что Черное ласковое море может быть очень суровым. Приехав, как обычно, на дальний городской пляж, она очень огорчилась, когда увидела, как громадные волны штормящего моря полностью накрывают пенистой водой территорию пляжа и даже выплескиваются на набережную, где дед запарковал свою машину. Девочка была просто поражена увиденным, и ей захотелось показать поближе всю картину шторма своей (уже любимой) игрушке. Она подошла близко к парапету и посадила фламинго на железный поручень. Илаша и предположить не могла, что в следующую минуту громадная волна накроет на излете этот парапет, выбив фламинго из рук девочки и оставив после себя мокрый пенистый след на ее сарафанчике. Увидев, как ее любимый розовый фламинго буквально уносится вглубь моря с отхлынувшей волной, Илаша не могла сдержать слез и тут же закричала бабушке и деду, что немедленно хочет нырнуть в эти волны, чтобы спасти фламинго. Конечно же, взрослым никогда не понять чувства детей! И бабушка, и дед категорически запретили девочке даже стоять близко у парапета. Слезы Иларии в этот момент были, наверное, солонее, чем морская вода. Но пришлось подчиниться требованиям взрослых. И навсегда распрощаться с любимой игрушкой.

Но Илаша была неправа. Она и представить себе не могла, какой чудесной историей обернется ее потеря, сколько нового узнает она о Крыме благодаря утраченной игрушке. Так началась история странствий розового фламинго.

Знакомство с боевым дельфином

Шторм затих не скоро. Еще пару дней фламинго болтался среди кипящих пенных волн, горестно вздыхая о своей незадачливой судьбе. На третий день волнение улеглось, и по ровной морской безбрежной сини заблистали отражения солнечных лучей. Фламинго уже почти успокоился, как вдруг из воды показалась странная голова: рыба – не рыба, животное – не животное. Умные хитроватые глаза изучали фламинго, словно сканируя это невиданное, резиновое и совершенно не морское существо. Утонченный нос незнакомца будто принюхивался к нему, пытаясь определить, друг это или враг. Фламинго не на шутку перепугался: «Акула!» – с дрожью в душе подумал он.

– Вовсе даже не акула! – как бы прочитав мысли фламинго, вдруг заявила странная голова. – Я – дельфин! – гордо добавила она. – Боевой дельфин Вик! Правда, уже в отставке.

– Дельфин – это понятно. Но почему у тебя такое странное имя? – не смог сдержать любопытства фламинго. – Есть две версии, – ответила голова. – Вик от названия скандинавских морских бродяг «викинги» или от английского Victory, то есть Победа! Я думаю, что верна вторая, ведь «Где мы – там победа!» – лозунг морской пехоты Севастопольской десантно-штурмовой бригады, где я имел честь служить!

– Знаешь, я много лет прослужил Отечеству, – продолжал Вик. – Участвовал в подводных боевых операциях, был даже ранен. Но сейчас, когда я вышел в отставку, решил, что нет ничего лучше, чем заняться историей. Мне, конечно же, предлагали стать инструктором у молодых боевых дельфинов или, например, занять почетное место в популярном дельфинарии, где сытно, беззаботно и весело (ведь туда приходит множество детей!). Но я решил уйти на вольные хлеба и в состоянии свободного плаванья заниматься тем, к чему лежит душа. При этом, безусловно, мне очень помогают все знания и навыки, что я приобрел за годы службы. Ну, там всякие иностранные языки, умение оперативно и аналитически мыслить, собирать по крупицам интересующую информацию из самых разных источников и делать правильные выводы. И это, знаешь ли, мне очень нравится, Флам! Кстати, ты не против, если я тебя так и стану называть – сокращенно от «фламинго»?

Ну разве можно было устоять от такого дружеского предложения нового товарища?! Так розовый фламинго в одну минуту стал просто Фламом. Много-премного дней Флам провел потом у берегов Крыма вместе с Виком и его товарищами, слушая их увлекательные рассказы и истории из жизни. Дельфин и его друзья были настоящей кладезью информации о Крыме, его столетних связях и отношениях с Россией. Словом, фламинго уже и позабыл о том, что он потерян – теперь он был не одинок! Но про первую свою хозяйку – девочку Илашу – он помнил всегда. И, изо всех сил стараясь запомнить рассказы Вика и других своих морских друзей, Флам мечтал когда-нибудь рассказать ей о том, что он узнал.

Об авторе

Владимир Мехонцев (род. в 1952 году) — журналист-международник, выпускник факультета журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова, собственный и специальный корреспондент нескольких российских и украинских изданий в Швейцарии, Франции, США, Канаде, Греции, Тунисе и ряде других стран. Член Союза писателей Республики Крым, Союза журналистов Украины, академик Международной академии духовного единства народов мира (г. Москва), член Попечительского совета Ассоциации «Мир Сент-Экзюпери» (г. Москва).

11 лет работал в Московском государственном лингвистическом университете (замдекана переводческого факультета, затем заведующий кафедрой журналистики и связей с общественностью). С 2011 по 2018 г. занимал должность заместителя начальника Управления оперативной информации Пресс-службы мэра и правительства Москвы, государственный советник 1 класса г. Москвы.

В настоящее время, выйдя в отставку, занимается творческой деятельностью. Имеет более 10 научных публикаций по проблемам журналистики и public relations, автор учебника «Этножурналистика СНГ. Украина», член авторского коллектива учебных пособий «Современные международные отношения» и «Связи с общественностью в органах власти», изданных и переиздаваемых под грифом УМО, а также «Учебного словаря языка связей с обществен-события, факты».

Автор сборника эссе о русском зарубежье «От Торонто до Москвы», книги воспоминаний «Что все ниспослано Тобой…» (части 1 и 2), сказки-были для детей «Возвращение Барби» и поэтических сборников «Ключи», «След в душе», «Когда ты закрываешь календарь», «Символы бытия», «Все продолжается в грядущих поколениях». Лауреат конкурса «Золотое перо», премиум-автор и творческий эксперт международного интернет-журнала Congres Litteraire Mondial (г. Париж).

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