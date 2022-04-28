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Как устроить пикник в московском парке и не получить за это штраф

Никита Миронов
Андрей Объедков
Общество
Как устроить пикник в московском парке и не получить за это штраф
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С потеплением все больше москвичей устремляются на природу. На дежурство в поисках нарушителей в городских парках стали выходить патрули конной полиции. Как отдохнуть, чтобы не получить штраф, узнала «Вечерка».

Проведение пикников в столице строго регламентировано.

— Во-первых, в Москве запрещено жечь костры на земле, траве и даже асфальте, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Денис Ярцев. — Согласно статье 8.32 КоАП РФ, за это положен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Также на пикниках — если вы находитесь в парке, то есть общественном месте, — запрещено распивать спиртное. За нарушение — штраф от 500 до 1500 рублей. Запрещается и ставить мангалы вне специально оборудованных мест, то есть пикниковых точек. За мангал, скажем, во дворе или сквере положен штраф до 5000 рублей.

По закону, как пояснил эксперт, проводить пикники разрешается в специальных пикниковых точках. Там есть «общественные» мангалы, где вы можете без проблем приготовить шашлык.

— Проблема таких пикниковых точек в большом скоплении народа, поэтому многие москвичи идут поглубже в лес. Закон там пикники не запрещает, но — без мангала и тем более костра. Если просто расположитесь на полянке, не повреждая траву, то это не станет нарушением закона, — пояснил Ярцев.

Следят за соблюдением закона и обеспечивают безопасность в парках столицы сотрудники конной полиции.

— Мы сейчас патрулируем большинство московских парков, — рассказывает командир взвода капитан полиции Владимир Кукушкин. — Наблюдаем, чтобы не разжигали костры и не распивали спиртные напитки. Мало того что распитие — это административное правонарушение, пьяный человек может бросить сигарету в листву, отчего случится пожар.

Также конные патрули следят, чтобы москвичи не нарушали еще один запрет — в зеленой зоне нельзя ездить на машинах.

Именно конная полиция дежурит в парках неслучайно. В зеленых зонах этим полицейским просто нет равных.

— Преимущество наше в том, что мы быстро можем догнать правонарушителя, если он начнет убегать между деревьями, — поясняет кавалерист, сержант полиции Вячеслав Оболенский. — Мы проскочим там, где не проедет автомобиль, и вреда природе, как при использовании машины в парковой зоне, мы не нанесем.

А вот штрафы любителям разжечь костер в неположенном месте выписывают не конные полицейские. Если во время дежурства они встречают таких нарушителей, то вызывают представителей Мосприроды, а те уже и составляют административные протоколы.

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