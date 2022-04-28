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Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве и разработке научных и образовательных программ

Михаил Петров
Общество
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве и разработке научных и образовательных программ
Фото: Пресс служба ПАО «Ростелеком»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о совместной реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», цифровой трансформации академии и разработке научных и образовательных проектов. Документ подписали ректор академии Владимир Мау и президент компании Михаил Осеевский.

Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве и разработке научных и образовательных программ Фото: Пресс служба ПАО «Ростелеком»

В рамках консорциума будет создана цифровая облачная инфраструктура академии, существенно модернизирована система управления ИТ-инфраструктурой и обеспечена надежная информационная безопасность. В частности, стороны планируют совместно поработать над созданием интерактивной карты академии, интеграцией биометрических технологий в деятельность вуза, разработкой платформы прикладного макро- и микроэкономического анализа и информационно-коммуникационной платформы «РАНХиГС-консалтинг». В планах также организация совместных программ обучения, сотрудничество в сфере экспертно-аналитических и научно-исследовательских работ.

— «Ростелеком» уже давно является нашим другом и партнером. Укрепление существующего сотрудничества — важный шаг для академии, — отметил ректор Владимир Мау. — Мы ведем активную образовательную и исследовательскую деятельность в области информтехнологий. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина в академии проходят подготовку лидеры цифровой трансформации: заместители министров, вице-губернаторы, вице-мэры, сотрудники госкорпораций. В рамках консорциума мы продолжим совместную работу по усилению практической составляющей существующих программ и реализации новых. Развитие цифровых компетенций — важная часть всех образовательных программ академии от подготовки управленцев высшего звена до программ первого высшего образования. Кроме того, нам предстоит вместе решать задачи по разработке и внедрению современных информационных систем для органов власти и организаций различных секторов экономики.

— Наша компания активно участвует в цифровой трансформации страны в целом и отдельных отраслей в частности. Сотрудничество крупнейшего оператора и ведущего вуза по подготовке руководящих кадров для государства и народного хозяйства, безусловно, будет способствовать развитию интернет-экономики, — подтвердил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Опыт академии по внедрению современных ИТ-технологий позволит повысить эффективность всей сферы образования и ее способность адаптироваться к новым изменениям, скорость которых только нарастает в современном мире. Формирование и развитие цифровых компетенций сегодня критически необходимо руководителям и специалистам, крупному и малому бизнесу, а также организациям соцсферы, включая учебные заведения всех уровней.

СПРАВКА

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также инновационных решений в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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