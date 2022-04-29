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Начало новых судьбоносных событий в экономике: что принесет с собой солнечное затмение 30 апреля

Виктория Непомнищева
Общество
Начало новых судьбоносных событий в экономике: что принесет с собой солнечное затмение 30 апреля
Фото: pixabay.com

В субботу, 30 апреля, произойдет частичное солнечное затмение. Точное время события — 23:28 по Москве. Наблюдать его смогут жители Южной Америки, частично оно будет видно на тихоокеанском побережье Антарктиды. Апрельское затмение положит начало новым судьбоносным событиям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

На кого повлияет затмение

Астрологическое явление окажет влияние на судьбу каждого обитателя планеты. Особенно уязвимыми в этот период станут Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи. По мнению астрологов, представители этих знаков зодиака должны быть готовы к кардинальным переменам в жизни: произойдут перезагрузка и обновление.

Какие процессы связаны с этим явлением

В первую очень солнечное затмение станет началом судьбоносных изменений в мировой экономике. Отследить результаты запущенных процессов можно будет с середины августа 2022 года.

Если рассматривать событие глобально, то мы увидим, что затрагивается сфера финансов: все, что связано с имуществом, денежными активами. Кроме того, произойдет переоценка духовных ценностей.

У многих людей обострится интуиция, они смогут увидеть верный путь и направить свою энергию на созидание. Астрологи советуют объединяться для сотрудничества, настраиваться на поиск новых способов заработка, чтобы улучшить качество жизни. Повышается вероятность получить интересные предложения о работе. Любые начинания в этот период будут удачными: вы сможете пережить трансформацию и выйти на новый уровень.

Чего нужно избегать

Главные риски связаны с потерей контроля над собственными эмоциями. Контролируйте разумом сферу чувств. Ошибочные решения, которые вы приняли в период солнечного затмения, будут иметь долгоиграющие последствия. Поэтому не торопитесь и хорошо продумывайте каждый шаг.

Как воспользоваться энергией апрельского затмения

Солнечное затмение может стать шансом для обновления всех сфер жизни: вы в прямом смысле слова сможете начать все с чистого листа. Главная задача — постараться отпустить свое прошлое, связанные с ним обиды и воспоминания.

Что важно сделать:

— очистить свои мысли, тело и жилище, чтобы убрать негативный заряд и подготовиться к положительным изменениям;

— пересмотреть отношение к людям, поработать над такими чувствами как зависть, ревность, страх, чрезмерная привязанность;

— задать новую программу на исполнение желаний (напишите на чистом листе бумаги все, чего вы хотите добиться, наметьте время реализации).

Чего делать не следует:

— поддаваться панике и страху, принимать необдуманные решения под влиянием эмоций;

— остро реагировать на происходящие изменения;

— бездействовать, не реализуя своего потенциала (это период, когда появляется прекрасная возможность выбрать новый путь, изменив судьбу к лучшему).

Отнеситесь к себе внимательно, прислушайтесь к голосу интуиции. Вы можете поменять место жительства или сферу деятельности, начать строительство или ремонт, успешно заложить фундамент для любых бизнес-проектов.

Помните о том, что в течение нескольких дней до и после затмения мы становимся слишком восприимчивыми, конфликтными и раздражительными. Очень важно сохранять самообладание. Ссора, начатая в этот день, может затянуться на долгие годы, поэтому будьте терпеливы и деликатны в высказываниях, заключила Кажетта.

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