Ремонт пола в квартире

Фото: Анна Быкова/ Вечерняя Москва

Часто планы сделать ремонт в квартире меняются из-за неопределенности с тем, какие материалы следует купить, какую бригаду рабочих нанять и как правильно все распланировать. Относится это, в том числе и к работам по замене напольного покрытия. Как не запутаться в работах по замене пола, а также какое покрытие сегодня считается одним из лучших, читайте в этой статье.

Для начала следует решить, какое покрытие хотелось бы положить в каждой из комнат. Это может быть паркет, ламинат, плитка или любое другое покрытие в зависимости от назначения комнаты и личных предпочтений. Конечно, не последнее значение имеет и стоимость будущего покрытия.

Одним из наиболее распространенных напольных покрытий является ламинат. Этот материал состоит из нескольких слоев. Нижний стабилизирующий слой защищает доску от повреждения, благодаря чему она не деформируется. Средний слой отвечает за тепло- и звукоизоляцию, а также способность пропускать воду. Верхний слой — декоративный, обычно он еще покрыт защитной пленкой, которая не дает ламинату быстро стираться и портиться.

Это покрытие имеет большое количество плюсов. Во-первых, это доступная стоимость. Во-вторых, существует большое разнообразие рисунков и цветов, например ламината my floor. В-третьих, ламинат достаточно прочный, а если такой пол все-таки был поврежден, восстановить его просто и недорого. Минусы такого покрытия незначительны по сравнению с плюсами водобоязнь (как и у паркета), небольшая вероятность возникновения аллергической реакции и небольшой уровень шумопоглощения.

Еще одним популярным на сегодняшний день покрытием являются кварц-виниловые полы. Они относятся к покрытиям премиум класса. В структуре кварцвинила преобладает кварцевый песок.

Преимущества кварц-винила:

Хорошая совместимость с теплым полом. Влагостойкость — покрытие не меняет размеров, поэтому его можно положить в комнатах с повышенной влажностью и риском контакта с водой. Максимальный класс износостойкости — отсутствие возможности образования царапин, трещин и прочих дефектов при механических воздействиях. Отсутствие запаха. Разнообразные декоры — например, кварцвинил fargo может имитировать дерево, камень, плитку и другие натуральные материалы. Устойчивость к ультрафиолету.

Из недостатков — в первую очередь это довольно высокая цена по сравнению с ламинатом. Также при укладке может быть сложно выйти в уровень с другими покрытиями, так как средняя толщина винила 4,5 миллиметра.

После того как было выбрано нового напольное покрытие, можно приступать к ремонту в полной мере. На втором этапе необходимо вынести из помещения всю мебель и демонтировать старый пол. На этом этапе понадобятся ломик, гвоздодер и плотницкие клещи. Если старое покрытие на клеевой основе, то лучше воспользоваться бытовым феном.

Затем следует проверить стяжку и при необходимости отремонтировать ее. Капремонт точно понадобится, если на стяжке большие трещины или она переувлажнена.

После ремонта пола чистовой настил нужно монтировать с обязательным отступом в два миллиметра от всех стен по периметру. Если эти швы будут отсутствовать, то пол может вздыбиться.

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