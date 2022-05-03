Посетители парков зарядились летним настроением

Подростки в хорошую погоду вышли поиграть в подвижные игры на набережной в Парке Горького. Дарья Ковалева прыгает через скакалки, которые крутят Юрий Данильченко и Варвара Русакова. Своей очереди ждут Вика Федосеева и Яна Холявко-Гришина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В московских парках стартовал летний сезон. Открылись пункты проката, возобновили работу танцплощадки. На свежем воздухе вновь проходят лекции и мастер-классы.

В Парке Горького, на солнечной поляне у народной обсерватории, которая в новом сезоне открылась после реставрации, стоит телескоп для наблюдения за главной звездой.

— Из-за фильтра вы увидите не белый, а красный круг — это и есть Солнце, — проводит небольшой инструктаж сотрудник обсерватории Дмитрий Трушин. — На нем сейчас можно рассмотреть более холодные области: три темных пятна. Еще иногда видны протуберанцы — выбросы над поверхностью Солнца.

К телескопу быстро выстраивается очередь из детей. Но полюбоваться Солнцем хочется и родителям.

— Всегда интересно узнать что-то новое, — говорит Наталья Запорович. Она заглянула в обсерваторию вместе с дочкой Ольгой: когда-то девочка мечтала стать космонавтом.

По весеннему небу плывут облачные корабли. Пока солнце прячется, Дмитрий рассказывает о вечерних наблюдениях. Внутри обновленной обсерватории установлен телескоп, в который при хороших погодных условиях можно рассмотреть яркие туманности и скопления звезд.

— А если повезет, то и парочку галактик, — добавляет Трушин. — Например, Андромеду. Или галактику с кодовым номером М81 в созвездии Большой Медведицы.

Вечерние наблюдения продлятся до конца сентября. Расписание и регистрация будут доступны на сайте Парка Горького. Помимо Луны, которую хорошо видно каждый месяц, где-то в июле над Москвой можно будет рассмотреть Юпитер и Сатурн, а ближе к осени — Марс.

— В Солнечной системе восемь планет и карликовый Плутон, — делится знаниями девятилетний Даня Осипов. — А еще у планет есть спутники.

В Парк Горького мальчик пришел вместе с мамой Ириной, которая уже успела восхититься красотой цветников. После занятия астрономией в народной обсерватории она поведет сына на детскую площадку, затем по плану — квест в соседнем «Музеоне».

В Таганском парке открыт сезон пикников на траве. В тени деревьев найдется место как для романтических свиданий, так и для отдыха всей семьей. Пока малыши учатся пускать мыльные пузыри, ребята постарше играют в мяч и настольный теннис.

Новый сезон открывает возможности для всех, кто хочет пересесть на велосипед или освоить несколько крутых трюков на скейтборде или самокате. В московских парках открыты пункты проката, площадки для роллеров и скейтеров. Для любителей активного отдыха также оборудованы беговые дорожки и тропы здоровья. Во многих парках можно присоединиться к бесплатным секциям по скандинавской ходьбе, лечебной физкультуре и оздоровительной гимнастике. Так, в усадьбе Воронцово стартовали занятия по древнекитайской гимнастике цигун.

По вечерам опытные хореографы дают уроки танцев, например, в Лианозовском парке, а также в парках «Красная Пресня» и «Сокольники». Сотрудники последнего парка приглашают всех желающих на авторские экскурсии: 6 мая, например, обещают рассказать криминальные истории и курьезные случаи.

В амфитеатре парка «Ангарские пруды» будут проходить бесплатные кинопоказы. В репертуаре — классика советского кино. А еще на территории парков открылись фотовыставки.

Так, в «Кузьминках» можно узнать о животных, которые ищут дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Косинова, заместитель директора Мосгорпарка:

— В мае в парках становится больше мероприятий на свежем воздухе. Парк «Северное Тушино» открывает новые направления в регулярных занятиях. Например, каждое воскресенье юные посетители будут мастерить поделки из природных материалов в экомастерской. Также этим летом мы ждем возвращения фестивалей и проектов, которые в предыдущих сезонах отменили в связи с эпидемической обстановкой.