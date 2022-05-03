Поисковики почтили память красноармейцев

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Около деревни Кузовлево открылась «Вахта Памяти». На высоте «Длинная» собрались поисковики из Москвы и ближайших областей, чтобы возложить цветы к памятнику.

Несмотря на удаленность места от ближайшей автобусной остановки, людей на мероприятии собирается много, от мала до велика. Здесь и семьи с маленькими детьми, и представители совета ветеранов Новой Москвы и Подольска. Все прижимают к груди красные гвоздики и ждут, когда смогут возложить цветы к обелиску и мемориалу.

А тем временем, пока собираются гости, оркестр играет для них песни военных лет.

— Раньше я приезжал сюда один, старался не пропускать ни одного открытия вахты. А сейчас и сын подрос, поэтому всю семью привез, — рассказал житель поселения Роговское Александр Иванченко.

Торжественная часть «Вахты Памяти» начинается с небольшого спектакля — зарисовки о том, как началась война, как матери искали своих сыновей среди солдат и как дети переживали это сложное время, потеряв всех родных. В тишине, что воцаряется в перерывах между пьесами, то тут, то там слышатся всхлипы.

Многим присутствующим рассказы о войне передавали их деды и даже отцы, свидетели того времени. Поэтому эта тема отзывается в сердце каждого присутствующего.

— Высота «Длинная» с начала XIX века и по сегодняшний день занимает в истории России особое место. На этих землях наши отцы и деды вели ожесточенную битву за столицу нашей Родины — Москву, — рассказывают ведущие, погружая гостей праздника в историю. — В 1941 году в непрерывных боях на этих рубежах героически сражались воины 43-й армии. Поисковые отряды проводят работу по поиску и перезахоронению погибших здесь солдат, бойцов Красной армии, чтобы увековечить их память.

Поздравить присутствующих выходят почетные гости из администраций Подольска и префектуры Троицкого и Новомосковского округов, главы местных советов ветеранов, а также руководитель поискового отряда «Нарский рубеж». Каждый из них отмечает важность не только мероприятия, но и места, где проходит «Вахта Памяти».

Но особое внимание занимает речь жителя поселения Воскресенское, ветерана Великой Отечественной войны Николая Васина.

Как признается мужчина, на сцену он выходить не особо хотел. Однако, увидев, как много ребятишек приехали с родителями почтить память его товарищей, решил, что это его долг — рассказать подрастающему поколению хотя бы немного о том, что он помнит.

— Бои тогда были жуткие. Сколько наших солдат, совсем молодых ребят полегло! Но я очень рад, что молодежь их помнит. Что помогает найти тех, кто не вернулся домой. Это очень важно, и я верю, что благодаря этой памяти никогда мы не допустим таких же страшных событий! — говорит Николай Васин, а у самого, кажется, слезы на глазах.

После того как десятки ярко-красных гвоздик, венки и корзины положили к подножию памятника, всех гостей приглашают попробовать полевую кухню. Но пришедших москвичей интересовала далеко не каша с чаем. Большинство в первую очередь пошли к обелиску, мемориалу и технике, выставленной рядом. Родители рассказывали своим детям о подвиге, что совершили их деды и прадеды.

Пусть и многие из них уже не застали героев в живых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Федосов, директор Московского городского поискового центра:

— Сейчас в Москве в поисковых организациях состоят порядка трех тысяч человек. Возраст у добровольцев самый разный. Около 10–15 отрядов составляют школьники среднего и старшего возраста. Остальные — это студенты, взрослые или смешанные группы. Всего в Москве работают около 100 поисковых отрядов. Из них 90 входят в столичное региональное отделение поискового движения России. Остальные — это самостоятельные группы.