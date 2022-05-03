Юные солисты исполнили для посетителей торгового центра песни военных лет

Семиклассницы Василиса Якунина, Александра Ковальская, Виолетта Малахова, Алиса Максимова (слева направо) участвуют в музыкальном флешмобе «Катюша» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

3 мая в преддверии Дня Победы в одном из торговых центров столицы прошел музыкальный флешмоб «Катюша». В нем приняли участие творческие коллективы города, а также муниципальные депутаты района Орехово-Борисово Южное.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Музыка Победы», в которой может принять участие любой желающий. Достаточно записать видео с исполнением песни военных лет и выложить его на личной странице с хештегом #МузыкаПобеды и #ЕРМосква.

По словам директора Детской музыкальной школы имени В. Я. Шебалина Елены Лапланш, главная идея флешмоба «Катюша» — объединить в одном публичном пространстве воспитанников нескольких музыкальных школ с целью патриотического воспитания.

— Наши ученики продемонстрировали особый интерес к этому мероприятию и празднованию Дня Победы. В России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Мы решили по-особенному исполнить песни, находящие отклик в сердцах людей на протяжении многих лет, — добавила она.

В рамках акции детские музыкальные коллективы хором исполнили знаменитую «Катюшу». Во время флешмоба к ним присоединялись посетители торгового центра. Таким образом акция объединила несколько сотен участников. Атмосфера единения народа и непредсказуемости происходящего стала главной особенностью этого флешмоба. Многие из прохожих не хотели уходить после окончания мероприятия и продолжали исполнять всеми любимые композиции.

— Я считаю, что акция удалась, потому что никто не ожидал, что нам начнут подпевать столько людей! Очень важно регулярно проводить подобные мероприятия, чтобы не забывать подвиг советского народа, сплотить людей, зарядить их оптимизмом, — говорит директор Детской музыкальной школы «Родник» Светлана Нефедова.

Не остались в стороне от музыкального представления и муниципальные депутаты района Орехово-Борисово Южное. Они присоединились к детям и хором подпевали им. По словам руководителя аппарата совета депутатов этого муниципального округа Дениса Беляевского, флешмоб «Катюша» заложил основу общероссийской инициативы проекта «Песни Победы».

— Уверен, идею поддержат на всех уровнях, и в скором времени песни наших отцов и дедов в исполнении молодого поколения будут звучать везде — в каждом городе, поселке, на каждой улице и в каждом доме нашей большой Родины, — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— В торговом центре произошло удивительное событие, которое объединило москвичей. Мы вспомнили замечательные песни и посвятили их им. Это композиции, которые пели как во время войны, так и после нее, возрождая нашу страну. Это очень важно — поддерживать связь между прошлыми и будущими поколениями. Мы будем делать все, что в наших силах, для сохранения исторической памяти в сердцах каждого нашего гражданина.