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Победители финальных забегов Rosa Run получили призы от социальной сети Yappy

Полина Французова
Общество
Победители финальных забегов Rosa Run получили призы от социальной сети Yappy
Фото: Freepik

4 мая состоялось торжественное награждение участников финальных забегов. Обе гонки представляют собой уникальные трейловые забеги для атлетов разного уровня.

Rosa Green Trail — зеленая горнолыжная трасса, предназначенная для новичков, длиной 8 километров. В забеге участвовало более 800 спортсменов. Красная трасса — для «продвинутого» уровня. Ее отличают более крутые спуски, сложные маршруты и большая протяженность. На трассу длиной 26 километров вышло больше 1200 бегунов.

Бегуны, которые первыми пересекли финишную черту каждого из забегов, ждали медали и призы от организаторов. Кроме того, памятные призы получили победители номинации «YA-победитель» от партнерской видеоплатфомы. За нее боролись бегуны, которые пришли к финишу последними. В номинации выиграли Мартыненко Татьяна и Дроздов Иван.

Ежедневно в рамках фестиваля в бренд-зоне социальной сети проходили специальные конкурсы и мастер-классы от инфлюенсеров: Руслана Хушта, Талии Белки, Саркиса Биджояна, Евгения Белинского и Василия Емельяненко. Они поделились секретами блогерского мастерства и советами для создания контента.

Помимо мастер-классов и лекций от инфлюенсеров, представители видеоплатформы организовали видеозону, где можно сделать фото и записать совместный ролик (коллаб) с друзьями и блогерами. Сегодня их можно найти в специальной фестивальной подборке или по хештегу #ЗабегайвYappy.

Напомним, что только за первый день бренд-зону социальной сети посетило более 2,5 тысячи человек. Гости и участники фестиваля смогли вживую пообщаться со своими кумирами и записать с ними ролик, а также поучаствовать в конкурсах и выиграть фирменные призы от видеоплатформы.

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