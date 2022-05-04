Депутаты Мосгордумы утвердили итоговый доклад омбудсмена

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 4 мая депутаты Мосгордумы одобрили доклад уполномоченного по правам человека в Москве.

Количество обращений к уполномоченному по правам человека в Москве за 2021 год незначительно, но снизилось. В ходе доклада в Мосгордуме московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, что за прошлый год к уполномоченному поступило 4749 обращений о нарушениях прав и свобод человека.

— С положительным результатом рассмотрено 56,7 процента обращений. Наибольшее количество поступало по тематике образования — это 718 обращений. Причем половина — по вопросам устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение. На втором месте вопросы уголовного производства. По-прежнему остаются актуальными жилищные вопросы, — сообщила Татьяна Потяева.

Согласно докладу уполномоченного, число обращений по вопросам в сфере социальной защиты снизилось незначительно, а вот по вопросам защиты прав жителей столицы в области здравоохранения наблюдается устойчивое снижение.

— Тема защиты прав несовершеннолетних является приоритетной. В 2021 году 484 ребенка пострадали в ДТП, будучи пешеходами. При этом подавляющее число детей не имели световозвращающих элементов на одежде. В связи с этим мы предложили внести изменения в пункт 4.1 «Правил дорожного движения РФ» об обязательном наличии световозвращающих элементов для всех детей вне зависимости от времени суток и места их нахождения, — отметила Татьяна Потяева.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, за многие годы у столичных парламентариев и уполномоченного по правам человека сложилось эффективное взаимодействие.

Председатель Мосгордумы также напомнил, что в 2021 году в России отмечалась юбилейная дата — 25 лет правозащитного института в РФ. Алексей Шапошников подчеркнул, что аппарат уполномоченного и Мосгордума делают общее важное дело — защищают простого человека, москвича, от несправедливости и незаконных решений.

СПРАВКА

В 2021 году к уполномоченному было направлено 4749 обращений, из них 306 по самым актуальным и труднорешаемым вопросам приняты омбудсменом на личном приеме. В списке также 11 коллективных обращений, которые подписали более 1,1 тысячи жителей столицы.